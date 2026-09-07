« Nous allons la gagner » : Vinicius Jr lance une garantie audacieuse en Ligue des champions et identifie la menace principale avant le choc contre l’Inter

Vinicius a frappé un grand coup avant la nouvelle campagne européenne, en prédisant avec assurance que le club remportera son 16e titre en Ligue des champions cette saison. Malgré un dernier sacre en 2024, le géant espagnol n’a pas été à la hauteur de ses propres standards ces dernières années, avec deux éliminations consécutives en quarts de finale face à Arsenal puis au Bayern Munich.

Au micro des médias officiels du club, l’ailier a affiché une confiance totale dans la capacité de l’effectif à retrouver le sommet du football. « Espérons que la 16e arrivera. Nous sommes prêts pour ça. C’est notre compétition. Nous n’y avons pas été bons lors des deux dernières années. Notre premier objectif est de terminer parmi les huit premiers. Nous sommes toujours impatients de disputer la Ligue des champions. Cette saison sera différente des deux dernières campagnes de Ligue des champions et nous allons la gagner. »