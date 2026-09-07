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« Nous allons la gagner » : Vinicius Jr lance une garantie audacieuse en Ligue des champions et identifie la menace principale avant le choc contre l’Inter
Vinicius vise une 16e couronne européenne
Vinicius a frappé un grand coup avant la nouvelle campagne européenne, en prédisant avec assurance que le club remportera son 16e titre en Ligue des champions cette saison. Malgré un dernier sacre en 2024, le géant espagnol n’a pas été à la hauteur de ses propres standards ces dernières années, avec deux éliminations consécutives en quarts de finale face à Arsenal puis au Bayern Munich.
Au micro des médias officiels du club, l’ailier a affiché une confiance totale dans la capacité de l’effectif à retrouver le sommet du football. « Espérons que la 16e arrivera. Nous sommes prêts pour ça. C’est notre compétition. Nous n’y avons pas été bons lors des deux dernières années. Notre premier objectif est de terminer parmi les huit premiers. Nous sommes toujours impatients de disputer la Ligue des champions. Cette saison sera différente des deux dernières campagnes de Ligue des champions et nous allons la gagner. »
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Une bataille tactique contre l’Inter attend à l’horizon
Le parcours débute mardi par un choc entre poids lourds au Santiago Bernabéu, où le Real Madrid recevra le champion d'Italie, l'Inter. Vinicius, qui a remporté ses quatre précédentes confrontations de Ligue des champions face aux Nerazzurri tout en délivrant une passe décisive, ne se fait aucune illusion sur la difficulté de la tâche, citant notamment leur dispositif tactique comme un possible écueil.
Revenant sur le défi spécifique posé par les hommes de Cristian Chivu, Vinicius a expliqué que l'équipe travaillait dur sur un plan pour les faire craquer. « Chaque fois que la Ligue des champions arrive, c'est différent. Nous sommes prêts pour ce match contre une grande équipe qui va beaucoup nous demander. L'Inter est une équipe très solide physiquement. Ils défendent à cinq derrière et c'est quelque chose qui nous pose habituellement des difficultés, mais l'entraîneur nous y a préparés. Nous avons quelques absents, ce qui rend les choses plus difficiles, mais nous allons tous entrer sur le terrain avec détermination et, espérons-le, nous pourrons créer cette merveilleuse connexion avec les supporters lors de ces matches. »
Surmonter les récents revers nationaux
Madrid aborde la scène européenne après un résultat frustrant sur la scène nationale, ayant subi sa première défaite de la saison contre le Real Betis lors de sa dernière sortie. Malgré ce revers, le joueur de 26 ans, qui a inscrit un but et délivré deux passes décisives en quatre apparitions depuis le début de la saison, reste optimiste quant à la trajectoire globale de l’équipe et à son niveau de performance.
Le Brésilien veut surtout s’assurer que l’équipe reste mentalement solide alors que les matches commencent à s’enchaîner dans plusieurs compétitions. « Nous avons très bien commencé la saison, malgré notre défaite lors du dernier match. Nous avons bien joué, nous nous sommes créé beaucoup d’occasions, et c’est le plus important. Nous devons rester concentrés pour ramener le Real Madrid au sommet, comme nous le voulons toujours. »
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Bâtir un héritage au Bernabéu
Au-delà du défi immédiat, Vinicius a également pris un moment pour réfléchir à l’héritage grandissant qu’il est en train de laisser dans la capitale espagnole. Ayant déjà marqué lors de deux finales distinctes de Ligue des champions, contre Liverpool en 2022 puis le Borussia Dortmund en 2024, l’ailier est bien conscient de sa place dans l’histoire du club.
L’attaquant a toujours soif de nouveaux succès, porté par son parcours du Brésil jusqu’au sommet du football européen. « Ce sont les deux buts les plus importants de ma vie. Ce sont des choses qui resteront dans l’histoire. Beaucoup de joueurs marquent des buts, mais très peu marquent en finale. Le faire dans le plus grand club du monde est quelque chose que ni les supporters ni moi n’oublierons jamais. C’était un rêve. Je n’aurais jamais imaginé marquer tous ces buts ni jouer ici pendant toutes ces années. À 26 ans, être l’un des leaders du club le plus important du monde représente énormément pour moi et ma famille. »
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