« Nous allons essayer de ne pas accorder de pénalités douteuses ! » - Marcelino relance le débat sur l'arbitrage alors que Villarreal se prépare à affronter Barcelone
Match à l'extérieur à Barcelone
Le bilan à domicile de Barcelone cette saison est tout simplement spectaculaire, avec une moyenne de trois buts par match et 12 victoires en 12 rencontres. Cependant, Marcelino reste optimiste et pense que son équipe peut être la première à mettre fin à cette série parfaite si elle parvient à retrouver son efficacité devant le but. « Ils ont remporté 12 victoires en 12 matchs à domicile. Nous y allons avec l'espoir de gagner et de renverser ces résultats très favorables », a-t-il expliqué. « Si nous atteignons notre meilleur niveau, nous aurons des chances de gagner. Il faut aussi de la chance pour battre les grandes équipes. »
L'entraîneur asturien n'a pas oublié le match aller à La Ceramica, soulignant le penalty concédé par Santi Comesana et le carton rouge reçu par Renato Veiga. « Nous allons essayer de ne pas concéder de penalties douteux ! », a déclaré Marcelino. « Nous avons joué à 10 et concédé un penalty douteux. Il y a eu des fautes similaires et les joueurs n'ont pas été expulsés. Nous essaierons de ne pas commettre de fautes qui pourraient mener à une expulsion. À partir de là, nous jouerons nos cartes. »
Les récents triomphes et le défi du Camp Nou
En réfléchissant au passé, et malgré les deux victoires remportées par Villarreal lors de ses deux dernières visites à Barcelone, Marcelino a reconnu que la dernière victoire avait été obtenue dans des conditions particulières, notamment lors d'un match où l'équipe catalane célébrait déjà son titre de championne. « Les souvenirs sont beaux, mais les circonstances sont complètement différentes. À l'époque, ils venaient de fêter leur titre de champion et nous en avons profité », a-t-il souligné. « Le scénario est différent, tout comme le moment. Les équipes sont similaires. Et les entraîneurs, pareils. La philosophie des équipes ne changera pas beaucoup. »
Malgré le défi de taille qui l'attend, l'entraîneur a insisté sur le fait que son équipe était pleinement motivée et loin d'être intimidée. « Ce sera difficile, mais nous n'allons pas nous laisser abattre. Au contraire. Nous sommes enthousiastes et motivés à l'idée de jouer contre un grand rival dans un stade fantastique », a-t-il ajouté. La confiance est au plus haut dans le camp de Villarreal, le club occupant la troisième place de la Liga avec 51 points, un total que Marcelino qualifie d'extraordinaire, alimentant leur rêve de se battre avec acharnement dans les matchs restants.
Les tactiques du Villarreal et ses ambitions en Liga
Sur le plan tactique, Marcelino s'attend à un match très intense où les transitions offensives seront cruciales. Même si Barcelone devrait dominer la possession, l'entraîneur estime que la ligne défensive haute de son adversaire offre des espaces exploitables, d'autant plus que son équipe mise cette saison sur un jeu direct et vertical. Avec l'absence prolongée de son attaquant vedette Gerard Moreno, blessé, Marcelino a souligné la nécessité de mécaniser les mouvements pour briser la première ligne de pression adverse, admettant que faire face à la vitesse et au flux offensif de Barcelone nécessite un effort défensif considérable.
Sur un autre front, Marcelino a rejeté l'idée que Barcelone pourrait être distrait par ses engagements en coupe, affirmant que ses joueurs possèdent une mentalité d'élite et sont habitués à jouer tous les trois jours. Concernant les ambitions de sa propre équipe, l'entraîneur s'est montré ferme sur l'objectif de terminer dans les trois premiers, refusant de se retourner sur ses poursuivants comme le Real Betis. « La façon de perdre ce que nous avons, c'est de regarder vers le bas et non vers le haut. Nous devons nous concentrer sur ce que nous faisons. Se concentrer sur ceux qui sont derrière nous nous donne une confiance excessive qui pourrait nous nuire », a-t-il conclu.
Quelle est la prochaine étape pour Barcelone ?
Le chemin qui attend les hommes de Hansi Flick représente un véritable défi qui incarne ce que Marcelino a souligné à propos des joueurs de Barcelone, habitués à la pression d'une compétition féroce. L'équipe catalane occupe actuellement la tête de la Liga avec 61 points, avec une avance minime d'un point sur son poursuivant, le Real Madrid. Pour protéger cette fragile avance, les Blaugrana doivent disputer une série de matchs cruciaux, à commencer par le test périlleux de ce week-end contre Villarreal, suivi de confrontations de poids contre l'Athletic Club, Séville et Rayo Vallecano tout au long du mois de mars.
Au-delà de la course au titre de champion, où Villarreal entend bien jouer les trouble-fête, la priorité immédiate de Flick se porte sur la demi-finale retour de la Copa del Rey contre l'Atlético Madrid, le 3 mars. L'équipe doit relever un défi quasi impossible : renverser un lourd déficit de 4-0 concédé lors du match aller pour atteindre la finale. Sur la scène continentale, ce calendrier chargé est complété par la confirmation du choc très attendu entre Barcelone et l'équipe anglaise de Newcastle en huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui mettra véritablement à l'épreuve la capacité de l'équipe à se battre sur tous les fronts.
