« Nous allons essayer de ne pas accorder de pénalités douteuses ! » - Marcelino relance le débat sur l'arbitrage alors que Villarreal se prépare à affronter Barcelone

Le bilan à domicile de Barcelone cette saison est tout simplement spectaculaire, avec une moyenne de trois buts par match et 12 victoires en 12 rencontres. Cependant, Marcelino reste optimiste et pense que son équipe peut être la première à mettre fin à cette série parfaite si elle parvient à retrouver son efficacité devant le but. « Ils ont remporté 12 victoires en 12 matchs à domicile. Nous y allons avec l'espoir de gagner et de renverser ces résultats très favorables », a-t-il expliqué. « Si nous atteignons notre meilleur niveau, nous aurons des chances de gagner. Il faut aussi de la chance pour battre les grandes équipes. »

L'entraîneur asturien n'a pas oublié le match aller à La Ceramica, soulignant le penalty concédé par Santi Comesana et le carton rouge reçu par Renato Veiga. « Nous allons essayer de ne pas concéder de penalties douteux ! », a déclaré Marcelino. « Nous avons joué à 10 et concédé un penalty douteux. Il y a eu des fautes similaires et les joueurs n'ont pas été expulsés. Nous essaierons de ne pas commettre de fautes qui pourraient mener à une expulsion. À partir de là, nous jouerons nos cartes. »