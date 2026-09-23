« Nous allons en profiter » : Lisandro Martinez prêt à rendre hommage à Lionel Messi après la douleur de la finale de la Coupe du monde

La déception d’être passé tout près dans le match phare du football résonne encore profondément dans le vestiaire de l’Argentine. Revenant sur le crève-cœur contre l’Espagne via ESPN Argentina, Martinez a reconnu : « Beaucoup de douleur, il vaut mieux ne pas s’y attarder, mais nous devons aussi souligner l’énorme effort que nous avons fourni tout au long du tournoi. »

Reconnaissant la douleur partagée par le groupe, le défenseur central a ajouté : « Sans aucun doute, nous avons fait une grande Coupe du monde, mais cela nous fait mal à tous d’avoir perdu la finale. »

Se tournant vers le match d’adieu de Messi devant les supporters à domicile, Martinez a déclaré : « Maintenant, nous sommes ici, de retour dans notre pays, et nous allons en profiter. »