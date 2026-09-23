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« Nous allons en profiter » : Lisandro Martinez prêt à rendre hommage à Lionel Messi après la douleur de la finale de la Coupe du monde
Un défenseur revient sur une défaite déchirante
Martinez est arrivé à Buenos Aires mardi matin pour rejoindre le groupe de 37 joueurs de l’Argentine pour son dernier rassemblement international. Le défenseur central a immédiatement répondu aux journalistes au sujet de la douleur persistante provoquée par leur cruelle défaite en finale de la Coupe du monde contre l’Espagne. Cependant, le défenseur a insisté sur le fait que le groupe devait rapidement se reconcentrer afin d’offrir à Messi des adieux à la hauteur à domicile.
- Getty Images Sport
Martinez salue les efforts de l’équipe dans le tournoi
La déception d’être passé tout près dans le match phare du football résonne encore profondément dans le vestiaire de l’Argentine. Revenant sur le crève-cœur contre l’Espagne via ESPN Argentina, Martinez a reconnu : « Beaucoup de douleur, il vaut mieux ne pas s’y attarder, mais nous devons aussi souligner l’énorme effort que nous avons fourni tout au long du tournoi. »
Reconnaissant la douleur partagée par le groupe, le défenseur central a ajouté : « Sans aucun doute, nous avons fait une grande Coupe du monde, mais cela nous fait mal à tous d’avoir perdu la finale. »
Se tournant vers le match d’adieu de Messi devant les supporters à domicile, Martinez a déclaré : « Maintenant, nous sommes ici, de retour dans notre pays, et nous allons en profiter. »
La fédération prévoit un grand hommage au Monumental
L’Association du football argentin (AFA) a organisé des adieux spectaculaires à guichets fermés à l’Estadio Monumental pour célébrer le huituple Ballon d’Or. Confirmant les plans de la fédération pour cette grande occasion, le président de l’AFA, Claudio Tapia, a déclaré : « Inviter le meilleur joueur du monde, le symbole de notre équipe nationale, notre capitaine, Lionel Andres Messi, afin qu’il puisse recevoir les adieux qu’il mérite vraiment. »
L’instance dirigeante a également adressé des invitations officielles à l’ensemble de l’effectif vainqueur de la Coupe du monde 2022 ainsi qu’à leurs familles pour assister à cette soirée historique dans la capitale.
- STEINSIEK.CH
Un entraînement intensif précède des adieux chargés d’émotion
L’équipe de Lionel Scaloni a commencé à s’entraîner à huis clos en vue des prochains matches amicaux à domicile contre la Bolivie et le Burkina Faso. La sélection conclura ensuite son programme par une apparition d’adieu émouvante pour Messi contre le Bénin le 6 octobre à Buenos Aires. Avant ces rencontres, le sélectionneur doit s’adresser aux médias le 29 septembre afin de clarifier ses plans pour l’équipe.
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