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Adhe Makayasa
Traduit par

« Nous allons en profiter » : Lisandro Martinez prêt à rendre hommage à Lionel Messi après la douleur de la finale de la Coupe du monde

L. Martinez
L. Messi
Argentine
Argentine vs Bolivie
Bolivie
Matchs Amicaux
Manchester United
Premier League

Lisandro Martinez est arrivé à Buenos Aires avec la ferme intention de célébrer les adieux internationaux de Lionel Messi, malgré la douleur toujours vive de la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du monde contre l’Espagne. Le défenseur de Manchester United a exhorté ses coéquipiers à regarder vers l’avant et à profiter de l’hommage à domicile à l’Estadio Monumental après un parcours éprouvant dans le tournoi.

  • Un défenseur revient sur une défaite déchirante

    Martinez est arrivé à Buenos Aires mardi matin pour rejoindre le groupe de 37 joueurs de l’Argentine pour son dernier rassemblement international. Le défenseur central a immédiatement répondu aux journalistes au sujet de la douleur persistante provoquée par leur cruelle défaite en finale de la Coupe du monde contre l’Espagne. Cependant, le défenseur a insisté sur le fait que le groupe devait rapidement se reconcentrer afin d’offrir à Messi des adieux à la hauteur à domicile.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Martinez salue les efforts de l’équipe dans le tournoi

    La déception d’être passé tout près dans le match phare du football résonne encore profondément dans le vestiaire de l’Argentine. Revenant sur le crève-cœur contre l’Espagne via ESPN Argentina, Martinez a reconnu : « Beaucoup de douleur, il vaut mieux ne pas s’y attarder, mais nous devons aussi souligner l’énorme effort que nous avons fourni tout au long du tournoi. »

    Reconnaissant la douleur partagée par le groupe, le défenseur central a ajouté : « Sans aucun doute, nous avons fait une grande Coupe du monde, mais cela nous fait mal à tous d’avoir perdu la finale. »

    Se tournant vers le match d’adieu de Messi devant les supporters à domicile, Martinez a déclaré : « Maintenant, nous sommes ici, de retour dans notre pays, et nous allons en profiter. »

  • La fédération prévoit un grand hommage au Monumental

    L’Association du football argentin (AFA) a organisé des adieux spectaculaires à guichets fermés à l’Estadio Monumental pour célébrer le huituple Ballon d’Or. Confirmant les plans de la fédération pour cette grande occasion, le président de l’AFA, Claudio Tapia, a déclaré : « Inviter le meilleur joueur du monde, le symbole de notre équipe nationale, notre capitaine, Lionel Andres Messi, afin qu’il puisse recevoir les adieux qu’il mérite vraiment. »

    L’instance dirigeante a également adressé des invitations officielles à l’ensemble de l’effectif vainqueur de la Coupe du monde 2022 ainsi qu’à leurs familles pour assister à cette soirée historique dans la capitale.

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    Un entraînement intensif précède des adieux chargés d’émotion

    L’équipe de Lionel Scaloni a commencé à s’entraîner à huis clos en vue des prochains matches amicaux à domicile contre la Bolivie et le Burkina Faso. La sélection conclura ensuite son programme par une apparition d’adieu émouvante pour Messi contre le Bénin le 6 octobre à Buenos Aires. Avant ces rencontres, le sélectionneur doit s’adresser aux médias le 29 septembre afin de clarifier ses plans pour l’équipe.

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