« Nous aimons tellement nos enfants » : Victoria, l'épouse de Sir David Beckham, rompt le silence sur sa dispute avec son fils Brooklyn

Pour la première fois, Victoria Beckham a publiquement commenté la prétendue brèche avec son fils aîné, Brooklyn. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, l’ancienne Spice Girl a réaffirmé l’amour profond que son mari David et elle portent à leurs enfants, malgré les récents titres concernant la dynamique familiale.

S’exprimant dans les colonnes du Wall Street Journal, elle a fait le point : « Je pense que nous avons toujours… nous aimons tellement nos enfants. Nous avons toujours essayé d’être les meilleurs parents possibles. Cela fait plus de 30 ans que nous vivons sous les feux des projecteurs, et notre unique priorité a toujours été de protéger et d’aimer nos enfants. Je ne souhaite pas en dire plus à ce sujet. »