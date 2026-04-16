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« Nous aimons tellement nos enfants » : Victoria, l'épouse de Sir David Beckham, rompt le silence sur sa dispute avec son fils Brooklyn
Victoria Beckham évoque les tensions au sein de sa famille
Pour la première fois, Victoria Beckham a publiquement commenté la prétendue brèche avec son fils aîné, Brooklyn. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, l’ancienne Spice Girl a réaffirmé l’amour profond que son mari David et elle portent à leurs enfants, malgré les récents titres concernant la dynamique familiale.
S’exprimant dans les colonnes du Wall Street Journal, elle a fait le point : « Je pense que nous avons toujours… nous aimons tellement nos enfants. Nous avons toujours essayé d’être les meilleurs parents possibles. Cela fait plus de 30 ans que nous vivons sous les feux des projecteurs, et notre unique priorité a toujours été de protéger et d’aimer nos enfants. Je ne souhaite pas en dire plus à ce sujet. »
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Les déclarations fracassantes de Brooklyn sur les réseaux sociaux
Le feuilleton familial a pris un nouveau tournant en janvier lorsque Brooklyn a publié une longue déclaration de six pages sur Instagram. Le jeune chef a accusé ses parents de tenter de « ruiner » son mariage avec Nicola Peltz et a suggéré que les démonstrations d’affection du clan étaient souvent dictées par la nécessité de préserver la « marque Beckham ».
Dans ce message détaillé, il affirme avoir été contraint de s’exprimer car ses parents auraient « continué à s’adresser à la presse ». Il évoque aussi des tensions autour de son mariage : sa mère aurait « annulé la confection de la robe de mariée de Nicola à la dernière minute » et « dansé de manière très inappropriée sur moi devant tout le monde » lors des festivités.
Différentes versions des cérémonies de mariage
Les déclarations de Brooklyn sur l’ambiance de son mariage ont provoqué des réactions contrastées chez les invités. Le joueur affirmait que sa famille privilégiait « avant tout la promotion publique et les partenariats », mais certains convives ont décidé de livrer leur propre version des tensions survenues lors de la cérémonie.
Le DJ Fat Tony a confirmé la version de Brooklyn au sujet d’une « danse gênante » avec sa mère, tandis que le chanteur Marc Anthony a contesté cette lecture, estimant que le tableau dressé était « loin de la vérité ». Le fils aîné a aussi soutenu que l’affection familiale chez les Beckham se mesurait souvent « au nombre de publications sur les réseaux sociaux ».
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La position de David Beckham face aux retombées
Si David Beckham n’a pas encore réagi officiellement à la publication Instagram de son fils Brooklyn, le copropriétaire de l’Inter Miami a tout de même partagé sa vision de l’éducation des enfants à l’ère des réseaux sociaux lors d’une table ronde à Davos.
Évoquant les défis de l’éducation moderne, la légende de Manchester United et de l’équipe d’Angleterre a rappelé que les enfants avaient « le droit de faire des erreurs ». Malgré ces tensions, David et Victoria ont tous deux publié des messages d’hommage à Brooklyn sur les réseaux sociaux à l’occasion de son 27^e anniversaire en mars, laissant entrevoir une volonté de tourner la page.