Il est intéressant de noter que, lorsque Silva a pris les rênes de l'Olympiakos, il avait remplacé son compatriote portugais Vitor Pereira, et un scénario similaire pourrait bien se reproduire aujourd'hui à Forest. L'actuel entraîneur, Pereira, avait succédé à Sean Dyche en février et a permis au club d'assurer son maintien en Premier League, tout en menant l'équipe jusqu'en demi-finales de la Ligue Europa.

Malgré ces résultats encourageants, TEAMtalk affirme que Marinakis songerait déjà à un nouvel ajustement de l’encadrement pour l’été. Une décision surprenante alors que Forest a déjà utilisé quatre entraîneurs cette saison, en quête de la formule idéale pour asseoir son statut en première division.