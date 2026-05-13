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Nottingham Forest s’apprête-t-il à changer de manager une nouvelle fois ? Après avoir enchaîné quatre entraîneurs lors d’une saison record, le club des Reds « reste fortement intéressé » par un rival de Premier League
Marinakis envisage un retour de Silva
Selon TEAMtalk, Forest pourrait procéder à un changement de direction inattendu cet été si Silva se montrait disposé à rejoindre le City Ground. Marinakis reste l’un des plus fervents soutiens de Silva depuis leur collaboration couronnée de succès à l’Olympiakos. La relation entre Silva et Marinakis est restée extrêmement solide depuis leur passage en Grèce, où Silva a mené l’Olympiakos au titre de champion de Super League en 2016. Cette campagne avait été ponctuée par une série remarquable de 17 victoires consécutives en début de saison, un record européen qui avait consolidé la réputation de Silva comme l’un des jeunes entraîneurs les plus prometteurs du moment.
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L’histoire est-elle en train de se répéter au City Ground ?
Il est intéressant de noter que, lorsque Silva a pris les rênes de l'Olympiakos, il avait remplacé son compatriote portugais Vitor Pereira, et un scénario similaire pourrait bien se reproduire aujourd'hui à Forest. L'actuel entraîneur, Pereira, avait succédé à Sean Dyche en février et a permis au club d'assurer son maintien en Premier League, tout en menant l'équipe jusqu'en demi-finales de la Ligue Europa.
Malgré ces résultats encourageants, TEAMtalk affirme que Marinakis songerait déjà à un nouvel ajustement de l’encadrement pour l’été. Une décision surprenante alors que Forest a déjà utilisé quatre entraîneurs cette saison, en quête de la formule idéale pour asseoir son statut en première division.
Silva est très courtisé.
Le propriétaire de Forest estime que Silva pourrait apporter la stabilité, une structure tactique et la crédibilité en Premier League nécessaires pour propulser le club au niveau supérieur. Marinakis serait prêt à lancer une offre décisive à l’ancien entraîneur d’Everton et de Hull City si Silva accepte de prendre les rênes du projet dans les East Midlands.
Toutefois, Forest n’est pas seul sur les rangs : Chelsea continue d’évaluer Silva dans le cadre de sa recherche d’un nouvel entraîneur, après la séparation avec Liam Rosenior. Les Blues examinent une longue liste de candidats, mais le technicien portugais bénéficie d’un grand respect à Stamford Bridge pour son jeu offensif et sa capacité à faire progresser les joueurs.
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Les géants européens entrent dans la course
Par ailleurs, Benfica suit de près Silva alors qu’il se prépare au départ probable de José Mourinho. Avec le retour attendu de Mourinho au Real Madrid cet été, le club portugais doit trouver un nouvel entraîneur, et Silva est sérieusement évoqué en interne pour rétablir la domination nationale du club. Malgré l’intérêt grandissant sur le continent, Fulham reste déterminé à conserver Silva et valorise grandement le travail accompli à Craven Cottage.