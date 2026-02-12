Nottingham Forest s'apprête à nommer son quatrième entraîneur de la saison et se rapproche d'un remplaçant pour Sean Dyche

Forest n'a pas fait de quartier à Dyche, publiant un communiqué dans lequel on pouvait lire : « Le Nottingham Forest Football Club confirme que Sean Dyche a été démis de ses fonctions d'entraîneur principal.

Nous tenons à remercier Sean et son équipe pour leurs efforts pendant leur passage au club et leur souhaitons bonne chance pour l'avenir. Nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment. »

Dyche a sans doute été pris au dépourvu, ses notes de programme insistant sur le fait que le club avait besoin du soutien inconditionnel de ses fans ; Forest n'a en fait perdu qu'un seul de ses cinq derniers matchs, dont un match nul 0-0 contre le leader Arsenal.

Il a écrit : « Vendredi dernier, à Leeds United, la soirée a été difficile et nous devons en tirer rapidement les leçons. Nous savions que ce serait un match difficile et que nous allions traverser des moments difficiles pendant les 90 minutes, mais nous avons encaissé des buts faciles à des moments cruciaux, ce qui nous a finalement coûté cher.

Nous ne nous emballons pas lorsque nous obtenons de très bons résultats, et il en va de même après une performance décevante. Il s'agit de continuer à travailler dur, d'apprendre et de s'efforcer d'être meilleurs lors du prochain match.

Heureusement, nous n'avons pas eu à attendre trop longtemps pour revenir sur le terrain. Je sais que nous tous, les joueurs, le staff et vous, les supporters, sommes déterminés à voir une réaction ce soir. Notre intention est de jouer avec intensité, de nous battre pour chaque ballon et de rendre la soirée très difficile pour nos adversaires.

Comme toujours, l'équipe bénéficiera de votre soutien continu sous les projecteurs du City Ground. Faisons en sorte que ce soit une bonne soirée. »