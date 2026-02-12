Getty Images Sport
Nottingham Forest s'apprête à nommer son quatrième entraîneur de la saison et se rapproche d'un remplaçant pour Sean Dyche
Forest va nommer le remplaçant de Dyche
Selon BBC Sport, Forest s'apprête à nommer Pereira comme quatrième entraîneur permanent de la saison, alors que le club tente d'éviter la relégation après son match nul 0-0 contre les Wolves, qui restent ancrés en bas du classement. Le club a jusqu'à présent été dirigé par Nuno Espirito Santo, qui est désormais à West Ham United, Ange Postecoglou et Dyche, Pereira étant désormais sur le point de compléter le quatuor. La BBC rapporte que Pereira s'est rapidement imposé comme le choix préféré du propriétaire Evangelos Marinakis, qui avait déjà employé le Portugais à l'Olympiacos en Grèce.
Pereira a maintenu les Wolves en Premier League la saison dernière, mais ils n'ont récolté que deux points lors de leurs dix premiers matchs cette saison, et il a ensuite été limogé du club de Molineux.
Déclaration succincte de Forest
Forest n'a pas fait de quartier à Dyche, publiant un communiqué dans lequel on pouvait lire : « Le Nottingham Forest Football Club confirme que Sean Dyche a été démis de ses fonctions d'entraîneur principal.
Nous tenons à remercier Sean et son équipe pour leurs efforts pendant leur passage au club et leur souhaitons bonne chance pour l'avenir. Nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment. »
Dyche a sans doute été pris au dépourvu, ses notes de programme insistant sur le fait que le club avait besoin du soutien inconditionnel de ses fans ; Forest n'a en fait perdu qu'un seul de ses cinq derniers matchs, dont un match nul 0-0 contre le leader Arsenal.
Il a écrit : « Vendredi dernier, à Leeds United, la soirée a été difficile et nous devons en tirer rapidement les leçons. Nous savions que ce serait un match difficile et que nous allions traverser des moments difficiles pendant les 90 minutes, mais nous avons encaissé des buts faciles à des moments cruciaux, ce qui nous a finalement coûté cher.
Nous ne nous emballons pas lorsque nous obtenons de très bons résultats, et il en va de même après une performance décevante. Il s'agit de continuer à travailler dur, d'apprendre et de s'efforcer d'être meilleurs lors du prochain match.
Heureusement, nous n'avons pas eu à attendre trop longtemps pour revenir sur le terrain. Je sais que nous tous, les joueurs, le staff et vous, les supporters, sommes déterminés à voir une réaction ce soir. Notre intention est de jouer avec intensité, de nous battre pour chaque ballon et de rendre la soirée très difficile pour nos adversaires.
Comme toujours, l'équipe bénéficiera de votre soutien continu sous les projecteurs du City Ground. Faisons en sorte que ce soit une bonne soirée. »
Forest survivra-t-il ?
Forest compte désormais trois points d'avance sur West Ham, qui revient en force, mais doit également relever le défi de l'Europa League, puisqu'il affrontera Fenerbahçe lors d'un barrage aller-retour, avant de débuter ses matchs de Premier League sous la houlette d'un nouvel entraîneur avec un choc contre Liverpool.
Dyche a dénoncé les « mensonges » après le match nul contre les Wolves, déclarant: « Les mensonges font probablement partie de l'histoire du modernisme dans le football et de la façon dont il évolue. Je ne le défends pas, je dis simplement que c'est une réalité, la vie change.
Dans le football, les exigences sont de plus en plus élevées. Nous avons perdu un match sur six, et si nous étions en milieu de tableau et que tout le monde disait que c'était une bonne série, parce que nous n'avons pas battu les Wolves, tout le monde disait que je devais partir. C'est simplement le management moderne, c'est comme ça maintenant, les exigences changent rapidement. »
Et ensuite ?
Pereira espère remettre rapidement Forest sur les rails afin que le club puisse s'éloigner de la zone de relégation, qui serait catastrophique pour ses finances et sa structure globale.
