Tottenham n’a pas réussi à marquer pour un troisième match de championnat consécutif, sans cadrer la moindre frappe contre Nottingham Forest samedi. Malgré des dépenses estivales de près de 400 millions de livres sterling, Roberto De Zerbi et son équipe ont souffert face à Oliver Glasner et aux siens. Le moment fort est arrivé lorsque Neco Williams a cru avoir poussé le ballon au fond des filets.

Cependant, l’arbitre Craig Pawson a annulé le but après une vérification de la VAR. Pawson a annoncé : « Après examen, le ballon touche la main du n°3 de Nottingham Forest avant que le but ne soit marqué. La décision finale est un coup franc direct pour Tottenham. »