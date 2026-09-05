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Nottingham Forest privé d’un but de la victoire en fin de match contre Tottenham après une décision controversée pour une main de Neco Williams
L’intervention de la VAR sauve Tottenham au City Ground
Tottenham n’a pas réussi à marquer pour un troisième match de championnat consécutif, sans cadrer la moindre frappe contre Nottingham Forest samedi. Malgré des dépenses estivales de près de 400 millions de livres sterling, Roberto De Zerbi et son équipe ont souffert face à Oliver Glasner et aux siens. Le moment fort est arrivé lorsque Neco Williams a cru avoir poussé le ballon au fond des filets.
Cependant, l’arbitre Craig Pawson a annulé le but après une vérification de la VAR. Pawson a annoncé : « Après examen, le ballon touche la main du n°3 de Nottingham Forest avant que le but ne soit marqué. La décision finale est un coup franc direct pour Tottenham. »
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De Zerbi intègre les recrues estivales coûteuses
Tottenham a offert des débuts et des premières titularisations à plusieurs recrues de premier plan. Sandro Tonali, arrivé pour 92,5 M£, a été le point d’ancrage du milieu de terrain, tandis que Savio a laissé entrevoir sa qualité après un transfert de 75 M£. Mykhailo Mudryk a également effectué une entrée en jeu en fin de match pour sa première rencontre officielle en 645 jours.
Malgré ces renforts offensifs, Tottenham a manqué de tranchant. Dominic Solanke a vu une tête en fin de match finir sur le toit du filet, et Omar Marmoush a manqué plusieurs occasions en début de rencontre. Avec Richarlison écarté du groupe et s’entraînant à part, De Zerbi a clairement encore beaucoup de travail pour faire fonctionner son coûteux secteur offensif.
Forest regrettera ses occasions manquées contre Tottenham
Nottingham Forest a toutes les raisons d’estimer avoir mérité les trois points après s’être créé les meilleures occasions tout au long de l’après-midi. Morgan Gibbs-White a constamment mis en difficulté la défense de Tottenham, obligeant Antonin Kinsky à réaliser des arrêts. James McAtee a lui aussi mis Kinsky à contribution avec une frappe rasante, tandis que Murillo a tenté un spectaculaire retourné acrobatique en première période. Liam Delap, titularisé pour la première fois par le club, a affiché de belles dispositions et a failli offrir une passe décisive à Gibbs-White avant la pause.
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À quoi s’attendre dans les semaines à venir ?
Les deux clubs restent sans victoire et ont rendez-vous avec des matches cruciaux le week-end prochain. Tottenham disputera un match à domicile très important contre Everton, où De Zerbi doit de toute urgence trouver le moyen de relancer l’efficacité de ses attaquants. De son côté, Nottingham Forest se déplacera pour affronter Aston Villa, avec l’espoir de convertir ses performances offensives prometteuses en une première victoire de la saison en Premier League.
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