Getty Images Sport
Traduit par
Nottingham Forest prépare une offensive ambitieuse de 40 M£ pour le jeune talent d’Everton Harrison Armstrong, alors qu’Oliver Glasner cherche à renforcer son milieu de terrain
Nottingham Forest ouvre des négociations
Selon The Athletic, Forest tente activement de boucler un accord pour le milieu de terrain de 19 ans, structuré autour de 40 millions de livres sterling avec des clauses sur une future revente. Armstrong, dont le contrat à Goodison Park court jusqu’en juin 2028, a acquis une solide expérience au plus haut niveau en cumulant 22 apparitions en équipe première avec Everton. Après de précédents prêts en Championship à Derby County et Preston North End, David Moyes l’a intégré durablement au groupe professionnel plus tôt cette année.
- Propaganda Photo
Armstrong impressionne alors que l’intérêt grandit
Le club des East Midlands a besoin de renforts dans l’entrejeu après avoir perdu Elliot Anderson, transféré à Manchester City dans le cadre d’une vente record de 116 millions de livres sterling plus tôt cet été. Si l’international autrichien Xaver Schlager a déjà disputé les deux premières journées de championnat après son arrivée libre en provenance du RB Leipzig, le staff technique souhaite davantage de profondeur.
Armstrong a réalisé un début de campagne 2026-2027 impressionnant, en étant titularisé lors des deux matches compétitifs sous les ordres de Moyes. Il s’est illustré dès le week-end d’ouverture de Premier League en offrant à Kiernan Dewsbury-Hall le but qui a débloqué la situation lors d’une victoire 2-0 contre Crystal Palace, avant de conserver sa place dans le onze de départ lors du large succès 4-0 d’Everton face à Preston au deuxième tour de la Carabao Cup.
Everton face à un remaniement de son milieu de terrain
Les discussions autour de l’adolescent coïncident avec d’importants ajustements structurels au sein du milieu de terrain d’Everton durant l’actuel mercato. Moyes a remanié ce secteur en recrutant Hayden Hackney en provenance de Middlesbrough et Christian Norgaard d’Arsenal. Le club de Goodison Park a également levé l’option d’achat du milieu de terrain allemand Merlin Rohl après la fin de son prêt initial en provenance de Fribourg.
- Getty Images Sport
La pression monte à l’approche du dernier jour du mercato
Les deux parties font face à des délais très serrés pour parvenir à un accord total avant la fermeture du mercato de Premier League, le mardi 1er septembre à minuit, heure française. Forest est impatient de finaliser son mercato estival après avoir déjà bouclé les arrivées de Steven Banda, Ousmane Diomande et Liam Delap, en plus de Schlager. Régler l’avenir en club d’Armstrong avant la date limite permettra d’y voir plus clair concernant son développement en équipe première avant la prochaine trêve internationale d’automne.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles