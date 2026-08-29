Le club des East Midlands a besoin de renforts dans l’entrejeu après avoir perdu Elliot Anderson, transféré à Manchester City dans le cadre d’une vente record de 116 millions de livres sterling plus tôt cet été. Si l’international autrichien Xaver Schlager a déjà disputé les deux premières journées de championnat après son arrivée libre en provenance du RB Leipzig, le staff technique souhaite davantage de profondeur.

Armstrong a réalisé un début de campagne 2026-2027 impressionnant, en étant titularisé lors des deux matches compétitifs sous les ordres de Moyes. Il s’est illustré dès le week-end d’ouverture de Premier League en offrant à Kiernan Dewsbury-Hall le but qui a débloqué la situation lors d’une victoire 2-0 contre Crystal Palace, avant de conserver sa place dans le onze de départ lors du large succès 4-0 d’Everton face à Preston au deuxième tour de la Carabao Cup.