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Nottingham Forest pourrait-il quitter le City Ground ? Peter Shilton, vainqueur de la Coupe d’Europe, se dit tiraillé entre « la douleur » et la « nécessité » alors que les Reds tentent de rester au niveau de leurs rivaux de Premier League
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Le Nottingham Forest évolue au City Ground depuis 1898.
Inauguré en septembre 1898 sur les rives de la Trent, ce stade emblématique s’apprête à célébrer son 130^e anniversaire. Pourtant, la question se pose : les supporters pourront-ils encore y affluer longtemps ?
Des travaux de rénovation supplémentaires sont évoqués depuis longtemps : la tribune principale, baptisée en l’honneur de Peter Taylor, l’ancien bras droit de Brian Clough, a en effet grand besoin d’un sérieux coup de jeune. Pourtant, les avancées concrètes se font toujours attendre.
Les explications ne manquent pas, mais il est difficile d’ignorer que, tandis que Forest s’enlisait dans des méandres bureaucratiques sans fin, ses rivaux de Premier League – Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Fulham et Leeds en tête – ont obtenu tous les feux verts et ont déjà fait intervenir les entrepreneurs.
Les plans ambitieux présentés pour les berges de la Trent impressionnent, mais se concrétiseront-ils un jour ? Les dernières informations sont encourageantes : Mace, l’entreprise qui a construit le Tottenham Hotspur Stadium, serait désormais impliquée. Si de nouveaux obstacles surgissent, un déménagement inattendu pourrait toutefois être envisagé.
Un déménagement poserait de multiples défis sportifs et affectifs, mais les Forest doivent suivre le rythme de leurs rivaux et trouver de nouvelles sources de financement. Le propriétaire Evangelos Marinakis refuse que ce pilier du football anglais stagne.
Europe et quête de trophées : le propriétaire des Reds, Marinakis, nourrit de grandes ambitions.
Interrogé sur la possibilité que Forest, après avoir goûté à l’Europe la saison passée, vise désormais une place régulière dans le top 7, l’ancien gardien légendaire des Reds, Shilton – s’exprimant dans le cadre du partenariat entre Lynx Fine Fragrance et sa campagne « The Official Makeup » – a déclaré à GOAL : « Je pense que c’est l’ambition de tout club. C’est remarquable de voir Brentford et Bournemouth tenir leur rang en Premier League, car aujourd’hui, tout est une question d’argent. Ils savent dénicher des pépites et les revendre au bon moment pour équilibrer leurs comptes.
« Je pense que Forest aura un président ambitieux. J’ai entendu dire qu’ils cherchaient peut-être un nouveau stade, ce qui, de mon point de vue – et je pense que beaucoup de personnes plus âgées qui se souviennent des années de gloire partagent ce sentiment –, quitter le City Ground serait un véritable déchirement. Il y a tant de souvenirs liés à cet endroit. Mais d’un autre côté, la nouvelle génération arrive, elle recherche le confort, et les clubs ont besoin de revenus plus importants.
« Un stade de 60 000 places vaut mieux qu’un stade de 30 000, car on a plus de chances de le remplir chaque semaine. Je comprends les deux camps, mais une chose est sûre : le président de Forest ne manque pas d’ambition. Il veut voir le club au plus haut niveau et il entend le faire progresser sur tous les plans. »
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Rester ou partir : quel avenir pour Forest et le City Ground ?
Shilton, qui a conquis le titre de première division et deux Coupes d’Europe durant son passage au City Ground, est revenu sur le débat concernant un éventuel déménagement et sur les raisons pour lesquelles ce sujet continuera de diviser les supporters entre le cœur et la raison : « Il y a toujours un moment opportun. Je crois que Forest essayait d’améliorer le stade, n’est-ce pas ? Et puis ils ont été bloqués à cause d’un détail technique concernant l’une des tribunes.
Tout cela coûte de l’argent, nécessite de l’espace et un emplacement adapté. Pour rivaliser avec les clubs qui ont les moyens, comme Manchester United, Manchester City ou Arsenal – qui a toujours été un grand club, mais qui a en quelque sorte retrouvé ce statut –, il faut faire preuve d’ambition. Ce n’est pas facile, mais c’est parfois une nécessité. »
Anderson part, mais Forest doit désormais construire autour de Gibbs-White.
Pour atteindre ses objectifs collectifs, Forest doit conserver ses joueurs clés. Le club a conclu un accord record avec Manchester City pour Elliot Anderson, mais son coéquipier en sélection, Morgan Gibbs-White, reste au cœur de sa stratégie à long terme.
Interrogé sur l’importance de bâtir un effectif autour de piliers, tout en investissant judicieusement lors des mercatos présents et à venir, Shilton a déclaré : « On ne veut pas perdre ses meilleurs joueurs, mais je pense que Brentford et Bournemouth ont survécu parce qu’ils ont recruté des joueurs à un prix raisonnable, les ont formés pendant un an ou deux, puis les ont soudainement revendus pour des sommes colossales.
« Je ne pense pas que Forest puisse refuser plus de 100 millions de livres sterling pour un joueur. Regardez Liverpool la saison dernière : [Alexander] Isak n’a pas vraiment brillé. Ce n’est pas que ce n’est pas un bon joueur, mais ça ne marche pas toujours. Ils doivent en tenir compte. »
Anderson, actuellement avec les Three Lions pour la Coupe du monde, ne reviendra pas au City Ground la saison prochaine. Ses performances ont toutefois inspiré ses coéquipiers et nourrissent l’espoir que la promotion 2026 de Forest puisse à nouveau connaître les jours de gloire vécus par Shilton sous l’ère Clough-Taylor.
- Lynx
Shilton, légende de Forest et du football anglais, a marqué l’histoire de moments emblématiques.
Shilton, qui a subi l’épisode le plus controversé de l’histoire du football, a enfin tourné la page. Dans un geste de réconciliation orchestré par Lynx Fine Fragrance, Shilton a serré la main d’une mascotte incarnant cet instant tristement célèbre de la Coupe du monde de la FIFA 1986. Baptisé « The Official Makeup », cet événement marque la première fois que Shilton tourne publiquement la page de la plus vieille controverse du football.
« The Official Makeup » s’est déroulé sur la pelouse du Chelmsford FC, près de la ville natale de Peter, et la marque de parfums pour hommes Lynx a fait venir spécialement à Chelmsford sa mascotte argentine, qui figure dans le cadre du parrainage de la Coupe du monde de la FIFA 2026 par la marque, pour cette réconciliation historique. Score final : Shilton x Lynx 1, Rancunes 0.