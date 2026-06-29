Inauguré en septembre 1898 sur les rives de la Trent, ce stade emblématique s’apprête à célébrer son 130^e anniversaire. Pourtant, la question se pose : les supporters pourront-ils encore y affluer longtemps ?

Des travaux de rénovation supplémentaires sont évoqués depuis longtemps : la tribune principale, baptisée en l’honneur de Peter Taylor, l’ancien bras droit de Brian Clough, a en effet grand besoin d’un sérieux coup de jeune. Pourtant, les avancées concrètes se font toujours attendre.

Les explications ne manquent pas, mais il est difficile d’ignorer que, tandis que Forest s’enlisait dans des méandres bureaucratiques sans fin, ses rivaux de Premier League – Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Fulham et Leeds en tête – ont obtenu tous les feux verts et ont déjà fait intervenir les entrepreneurs.

Les plans ambitieux présentés pour les berges de la Trent impressionnent, mais se concrétiseront-ils un jour ? Les dernières informations sont encourageantes : Mace, l’entreprise qui a construit le Tottenham Hotspur Stadium, serait désormais impliquée. Si de nouveaux obstacles surgissent, un déménagement inattendu pourrait toutefois être envisagé.

Un déménagement poserait de multiples défis sportifs et affectifs, mais les Forest doivent suivre le rythme de leurs rivaux et trouver de nouvelles sources de financement. Le propriétaire Evangelos Marinakis refuse que ce pilier du football anglais stagne.