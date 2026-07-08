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Nottingham Forest pourra-t-il conserver Murillo pendant dix ans ? Pour Des Walker, légende des Reds, le défenseur central brésilien, au style « décontracté », n’a aucune raison de quitter le City Ground
Murillo pourrait-il devenir le premier défenseur à atteindre la barre des 100 millions de livres sterling ?
Arrivé en Angleterre durant l’été 2023, Murillo est lié par un contrat qui court encore pendant quatre ans. Il est devenu l’un des chouchous des supporters, un joueur énigmatique et spectaculaire qui apporte bien plus à l’équipe que les simples qualités de « tête et pied » dont font preuve bon nombre de ses contemporains.
Bien intégré, tant sur le terrain qu’en dehors, il ne semble pas envisager un départ. Toutefois, alors qu’il se rapproche de l’équipe nationale A, des offres mirobolantes pourraient un jour mettre à l’épreuve la détermination de Forest.
Certains experts estiment même que ce joueur de 24 ans, au talent imprévisible, pourrait devenir le premier à atteindre les 100 millions de livres sterling (134 millions de dollars) à son poste. Mais ce débat est prématuré : pour l’instant, Forest savoure d’avoir Murillo dans ses rangs.
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Une légende des Reds livre son analyse sur Murillo
Interrogé sur Murillo – après avoir vu le latéral hériter du célèbre chant « You’ll Never Walk Alone » sur les rives de la Trent –, l’ancien défenseur des Reds, Walker, s’exprimant pour talkSPORT Bet Online Slots, a déclaré à GOAL : « Il possède un talent exceptionnel. Avant tout, j’ai toujours été convaincu que, pour un défenseur, l’essentiel est de défendre : il doit comprendre que son premier devoir est de garder sa cage inviolée.
« Toutefois, son talent et sa lecture du jeu sont très, très bons. Parfois, il pourrait se montrer un peu plus proactif, je pense, dans son jeu défensif. En d’autres termes, il ne se place pas toujours dans une position où il peut exploiter sa vitesse ou sa lecture du jeu.
« Mais c’est un Brésilien : il est décontracté, presque nonchalant. On peut se faire surprendre. C’est donc un apprentissage. Chaque match est un apprentissage. Mais avant tout, il faut partir de ses qualités, et il en a suffisamment pour atteindre le plus haut niveau. »
Pourquoi Murillo n'a pas besoin de quitter le City Ground
Interrogé sur les efforts nécessaires pour conserver Murillo au City Ground, Walker a répondu avec réalisme : « Aujourd’hui, si une grosse offre arrive, un club te laissera partir, et je suis sûr que Forest le fera.
« Mais ils veulent la meilleure offre possible, car ils le considèrent comme un footballeur d’exception. Et c’est effectivement le cas. Alors, comment le remplacer ? On ne trouve pas quelqu’un comme lui tous les jours. Donc, personnellement, comme [Elliot] Anderson est parti, je pense qu’ils vont le garder aussi longtemps que possible. Et dans quelques années, il arrive parfois que tout le monde ait envie de changer d’air.
« Je comprends l’ambition. Mais pour moi, Forest est un club aussi bon que n’importe quel autre du pays. L’ambition, ce n’est donc pas de partir. L’ambition, c’est de faire de son club le meilleur. Et si Murillo a ça en lui, alors on construira l’équipe autour de lui pour faire de Nottingham Forest la meilleure équipe. C’est le travail d’un joueur de haut niveau.
« Ce n’est pas toujours une question de départ vers un autre club. Bien sûr, Forest doit le rémunérer, et de manière équitable. Je suis convaincu qu’ils le feront. J’aimerais le voir rester là-bas pendant dix ans et voir jusqu’où le club peut aller. C’est ce qui rend les choses spéciales pour les supporters, pour la ville et pour tout le monde. »
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Nottingham Forest bâtit un avenir prometteur.
Murillo a déjà disputé 113 matchs sous les couleurs de Forest, s'imposant comme un joueur confirmé de Premier League et participant aux demi-finales de la FA Cup et de la Ligue Europa. Il a formé un duo redoutable avec l'imposant Serbe Nikola Milenkovic au cœur de la défense des Reds.
Une nouvelle ère s’ouvre au City Ground avec l’arrivée d’Oliver Glasner aux commandes. L’espoir est désormais de conserver ses meilleurs éléments – alors que la star anglaise Anderson a déjà été cédée à Manchester City – tout en construisant un avenir prometteur.
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