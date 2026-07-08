Nottingham Forest pourra-t-il conserver Murillo pendant dix ans ? Pour Des Walker, légende des Reds, le défenseur central brésilien, au style « décontracté », n’a aucune raison de quitter le City Ground

Arrivé en Angleterre durant l’été 2023, Murillo est lié par un contrat qui court encore pendant quatre ans. Il est devenu l’un des chouchous des supporters, un joueur énigmatique et spectaculaire qui apporte bien plus à l’équipe que les simples qualités de « tête et pied » dont font preuve bon nombre de ses contemporains.

Bien intégré, tant sur le terrain qu’en dehors, il ne semble pas envisager un départ. Toutefois, alors qu’il se rapproche de l’équipe nationale A, des offres mirobolantes pourraient un jour mettre à l’épreuve la détermination de Forest.

Certains experts estiment même que ce joueur de 24 ans, au talent imprévisible, pourrait devenir le premier à atteindre les 100 millions de livres sterling (134 millions de dollars) à son poste. Mais ce débat est prématuré : pour l’instant, Forest savoure d’avoir Murillo dans ses rangs.