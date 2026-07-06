Nottingham Forest officialise la nomination d'Oliver Glasner au poste d'entraîneur principal. Selon plusieurs sources, l'ex-technicien de Crystal Palace percevrait un salaire annuel de 13 millions de livres sterling au City Ground

Avec Glasner, Nottingham Forest dispose d’un entraîneur qui a déjà fait ses preuves sur les plus grandes scènes. Il s’est notamment illustré en menant l’Eintracht Francfort à la victoire en Ligue Europa en 2022, avant de faire immédiatement sensation en Angleterre. Son palmarès a été un facteur déterminant dans sa nomination, le club souhaitant s’imposer comme une puissance tant au niveau national qu’européen après une période marquée par d’importants changements à la tête de l’équipe.

« Je suis ravi de rejoindre Nottingham Forest en tant qu’entraîneur principal », a déclaré Glasner lors de sa première interview sur le site officiel du club. Dès mes premiers échanges avec le propriétaire et la direction, j’ai perçu une vision claire pour le club ainsi qu’une confiance totale en mon staff et moi-même pour bâtir un avenir solide. Cette confiance, combinée au potentiel que je vois dans l’effectif, a été décisive. Je suis impatient de découvrir ce que nous pouvons accomplir ensemble.

« Nottingham Forest est un club au prestige et à l’histoire incroyables, double champion d’Europe, qui compte parmi les supporters les plus passionnés du football. Notre objectif est de construire une équipe capable de faire passer le club au niveau supérieur dans les années à venir et dont nos supporters pourront être fiers.

« Dans l’immédiat, ma priorité est de rencontrer les joueurs et le staff et de me mettre au travail alors que nous entamons la pré-saison. Je suis impatient de voir ce que l’avenir nous réserve et je travaillerai sans relâche pour représenter ce grand club avec fierté et pour remporter des succès sur le terrain. J’ai hâte de commencer. »

Le propriétaire Evangelos Marinakis a exprimé sa satisfaction : « Oliver est un gagnant. Il a connu le succès grâce à son leadership, sa personnalité et le style de jeu de ses équipes. »



