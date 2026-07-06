Getty/GOAL
Traduit par
Nottingham Forest officialise la nomination d'Oliver Glasner au poste d'entraîneur principal. Selon plusieurs sources, l'ex-technicien de Crystal Palace percevrait un salaire annuel de 13 millions de livres sterling au City Ground
Glasner prend les rênes de Forest
Nottingham Forest a réalisé un coup de maître en s'attachant les services de Glasner, qui succède à Vitor Pereira, sur le départ. Cet Autrichien de 51 ans arrive en provenance de Crystal Palace, qu'il a récemment mené à un palmarès historique comprenant la FA Cup, le Community Shield et la Ligue des conférences.
Pour l’attirer, les dirigeants ont mis sur la table un salaire annuel de 13 millions de livres sterling, selon The Sun. Glasner devient ainsi l’entraîneur le mieux payé de l’histoire du club et l’un des mieux rémunérés de l’élite anglaise.
- AFP
Un palmarès européen bien établi
Avec Glasner, Nottingham Forest dispose d’un entraîneur qui a déjà fait ses preuves sur les plus grandes scènes. Il s’est notamment illustré en menant l’Eintracht Francfort à la victoire en Ligue Europa en 2022, avant de faire immédiatement sensation en Angleterre. Son palmarès a été un facteur déterminant dans sa nomination, le club souhaitant s’imposer comme une puissance tant au niveau national qu’européen après une période marquée par d’importants changements à la tête de l’équipe.
« Je suis ravi de rejoindre Nottingham Forest en tant qu’entraîneur principal », a déclaré Glasner lors de sa première interview sur le site officiel du club. Dès mes premiers échanges avec le propriétaire et la direction, j’ai perçu une vision claire pour le club ainsi qu’une confiance totale en mon staff et moi-même pour bâtir un avenir solide. Cette confiance, combinée au potentiel que je vois dans l’effectif, a été décisive. Je suis impatient de découvrir ce que nous pouvons accomplir ensemble.
« Nottingham Forest est un club au prestige et à l’histoire incroyables, double champion d’Europe, qui compte parmi les supporters les plus passionnés du football. Notre objectif est de construire une équipe capable de faire passer le club au niveau supérieur dans les années à venir et dont nos supporters pourront être fiers.
« Dans l’immédiat, ma priorité est de rencontrer les joueurs et le staff et de me mettre au travail alors que nous entamons la pré-saison. Je suis impatient de voir ce que l’avenir nous réserve et je travaillerai sans relâche pour représenter ce grand club avec fierté et pour remporter des succès sur le terrain. J’ai hâte de commencer. »
Le propriétaire Evangelos Marinakis a exprimé sa satisfaction : « Oliver est un gagnant. Il a connu le succès grâce à son leadership, sa personnalité et le style de jeu de ses équipes. »
Départ brutal pour Vitor Pereira
L'arrivée de Glasner fait suite au licenciement sans ménagement de son prédécesseur, Pereira. Bien qu'il ait mené Forest jusqu'à une demi-finale honorable en Ligue Europa et assuré le maintien du club en Premier League, Pereira a été limogé par un e-mail envoyé à peine deux minutes avant l'expiration, à minuit, d'une clause de résiliation spécifique prévue dans son contrat. La manière dont s'est déroulé son départ a surpris et déçu l'entraîneur portugais, alors qu'il se préparait pour la pré-saison.
Après son départ, Pereira a réagi avec dignité : « Bien que cette décision m’ait pris complètement par surprise et sans aucun avertissement, je respecte pleinement le droit du club de prendre les décisions qu’il juge les meilleures pour son avenir. Naturellement, je suis déçu et attristé. Je croyais sincèrement en ce que nous étions en train de construire ensemble, et je pars avec un sentiment de fierté pour tout ce que nous avons accompli au cours des derniers mois. »
- Getty/GOAL
Préparer le prochain chapitre
Cette nomination constitue le cinquième changement d’entraîneur au City Ground au cours de la dernière saison, témoignant de la quête incessante de succès du club. Le premier test de Glasner aura lieu face à Leeds United lors de la première journée de Premier League, tandis qu’un retour chargé d’émotion à Selhurst Park, où il affrontera son ancien club, est prévu le 26 octobre. L’Autrichien se concentre sur la tâche qui l’attend : forger une équipe dont les « supporters passionnés » pourront être fiers.
Marinakis réitère ses ambitions : « Nous ne voulons pas seulement participer ; nous voulons gagner, briguer les plus grands titres et bâtir un club dont nos supporters seront fiers pendant des années. » Fort de l’expertise tactique de Glasner et du soutien financier du club, les « Tricky Trees » semblent prêts à marquer les esprits dès la saison à venir.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles