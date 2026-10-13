Interrogé sur la possibilité de chercher activement, lors du prochain mercato, un joueur confirmé pour occuper ce poste, Walker, figure emblématique de Liverpool, qui s’exprimait en partenariat avec Live Football Tickets, a confié à GOAL : « Oui, à 100 %.

« Mais je dois dire que Neco a probablement été le meilleur joueur de Forest ces 18 derniers mois, donc il trouve des solutions. Il apporte de l’énergie à l’équipe. Andreas Brehme était un arrière gauche droitier et il était de classe mondiale. On peut donc tout à fait jouer ainsi.

« Mais j’aime avoir un gaucher à ce poste, parce que cela permet d’ouvrir le jeu. Si un droitier placé à gauche revient sur son pied droit, l’adversaire peut le presser et, de fait, lui fermer un tiers du terrain. Cela facilite la récupération du ballon haut sur le terrain. Un gaucher peut s’ouvrir vers le jeu et, soudain, tout le terrain s’offre à lui.

« Mais, comme je l’ai dit, Neco a été le meilleur joueur de Forest. Il semble plus à l’aise à gauche qu’à droite. Je me souviens d’un match contre Liverpool, il y a deux ans environ, où il jouait à gauche face à [Mohamed] Salah. Salah n’avait quasiment pas touché le ballon. Neco avait été exceptionnel.

« Depuis ce jour-là, je pense qu’il a franchi un cap et qu’il est devenu leur joueur le plus régulier. À droite, je ne dis pas qu’il faisait quoi que ce soit de mal, mais il ne se distinguait pas de la même manière. À gauche, il apporte énormément d’énergie, d’allant et de passion.

« Jouer piston dans une défense à trois est toutefois un peu différent, car on part de beaucoup plus loin sur le côté. Parfois, quand on est presque sur la ligne de touche, on a besoin de la qualité qu’apporte un vrai pied gauche. Je ne l’ai pas encore assez vu jouer précisément à ce poste pour savoir s’il lui convient. »