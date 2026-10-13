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Nottingham Forest doit-il remplacer son « meilleur joueur » ? Des Walker, légende du club, intervient dans le débat sur Neco Williams et le recrutement d’un piston gauche au City Ground
Williams, droitier, appelé à évoluer sur le côté gauche
Williams a d’abord été recruté par Forest après le retour du club en Premier League en 2022, pour évoluer à droite de la défense de Steve Cooper, que ce soit comme latéral classique ou dans un rôle lui laissant la liberté de monter davantage dans son couloir.
Il a ensuite été repositionné à gauche alors que Nottingham Forest peinait à trouver une solution à ce poste problématique. L’international gallois s’y est investi pleinement et a multiplié les courses dans un rôle de titulaire qui ne lui a jamais semblé tout à fait naturel.
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Nottingham Forest manque d’équilibre naturel sur son côté gauche.
La logique tactique veut que la présence d’un gaucher sur ce côté de l’équipe facilite la tâche de tout le monde. Lorsque le ballon retombe ou est envoyé dans sa direction, ce joueur peut le dégager sans difficulté le long de la ligne de touche, loin du danger et vers un espace où un attaquant pourra le récupérer.
Quand un joueur est utilisé à un poste qui ne lui convient pas, il est tout à fait compréhensible qu’il cherche à revenir sur son pied fort. Williams cherche ainsi souvent à se mettre sur son pied droit pour dégager le ballon ou adresser un centre.
Cette tendance peut rendre son jeu un peu prévisible dans le dernier tiers du terrain et attirer la pression adverse en défense, ce qui amène inévitablement à se demander si Forest, qui a recruté Daniel Munoz pour jouer à droite, ne devrait pas chercher à se renforcer au poste de piston gauche.
Forest devrait-il envisager de recruter un piston gauche en janvier ?
Interrogé sur la possibilité de chercher activement, lors du prochain mercato, un joueur confirmé pour occuper ce poste, Walker, figure emblématique de Liverpool, qui s’exprimait en partenariat avec Live Football Tickets, a confié à GOAL : « Oui, à 100 %.
« Mais je dois dire que Neco a probablement été le meilleur joueur de Forest ces 18 derniers mois, donc il trouve des solutions. Il apporte de l’énergie à l’équipe. Andreas Brehme était un arrière gauche droitier et il était de classe mondiale. On peut donc tout à fait jouer ainsi.
« Mais j’aime avoir un gaucher à ce poste, parce que cela permet d’ouvrir le jeu. Si un droitier placé à gauche revient sur son pied droit, l’adversaire peut le presser et, de fait, lui fermer un tiers du terrain. Cela facilite la récupération du ballon haut sur le terrain. Un gaucher peut s’ouvrir vers le jeu et, soudain, tout le terrain s’offre à lui.
« Mais, comme je l’ai dit, Neco a été le meilleur joueur de Forest. Il semble plus à l’aise à gauche qu’à droite. Je me souviens d’un match contre Liverpool, il y a deux ans environ, où il jouait à gauche face à [Mohamed] Salah. Salah n’avait quasiment pas touché le ballon. Neco avait été exceptionnel.
« Depuis ce jour-là, je pense qu’il a franchi un cap et qu’il est devenu leur joueur le plus régulier. À droite, je ne dis pas qu’il faisait quoi que ce soit de mal, mais il ne se distinguait pas de la même manière. À gauche, il apporte énormément d’énergie, d’allant et de passion.
« Jouer piston dans une défense à trois est toutefois un peu différent, car on part de beaucoup plus loin sur le côté. Parfois, quand on est presque sur la ligne de touche, on a besoin de la qualité qu’apporte un vrai pied gauche. Je ne l’ai pas encore assez vu jouer précisément à ce poste pour savoir s’il lui convient. »
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Glasner travaille toujours sur son système tactique de prédilection
Le débat concernant Williams n'est toutefois pas crucial : ses prestations pleines d'engagement au cours des quatre dernières années lui ont valu de signer un nouveau contrat à l'été 2026. Il a encore un rôle à jouer dans le projet d'ensemble sur les rives de la Trent.
L'entraîneur autrichien Glasner est toutefois en train de faire passer son message et d'imposer sa marque avec autorité. Pour que son projet fonctionne efficacement, il faudra prendre des décisions difficiles, ce qui pourrait impliquer de revenir sur le marché des transferts à l'ouverture du mercato en janvier.
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