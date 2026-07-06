Oliver Glasner est le nouvel entraîneur de Nottingham Forest. Après avoir digéré sa déception d’avoir été « écarté » par le Milan AC – qui l’avait envisagé pour succéder à Massimiliano Allegri avant de choisir Rubén Amorim –, notamment lorsque l’option de nommer son mentor Ralf Rangnick au poste de directeur sportif s’est évanouie, Le technicien autrichien entame donc un nouveau défi en Premier League après avoir quitté Crystal Palace sur un succès en Ligue Europa Conférence. Glasner a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2029 et devrait percevoir une rémunération totale d’environ 15 millions d’euros.
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Nottingham Forest : c'est officiel, Oliver Glasner est le nouvel entraîneur. Il avait été pressenti par le Milan pour succéder à Allegri
LE COMMUNIQUÉ
Nottingham Forest, qui a récemment limogé l’entraîneur portugais Vitor Pereira, officialise la nomination d’Oliver Glasner au poste d’entraîneur principal. Reconnu comme l’un des entraîneurs les plus respectés et les plus avant-gardistes du continent, il arrive avec une solide réputation en matière de développement des joueurs, de construction d’équipes offensives ambitieuses et de succès au plus haut niveau. Son leadership, ses compétences tactiques et son mental de gagnant en font l’homme de la situation pour guider le Club vers son prochain chapitre. Glasner arrive à Forest en tant que troisième entraîneur seulement à avoir remporté à la fois l’UEFA Europa League et l’UEFA Conference League. Ses succès européens, associés à ses trophées nationaux en Angleterre, soulignent son talent pour bâtir des équipes gagnantes. Il a mené le VfL Wolfsburg en Ligue des champions de l’UEFA avant de conduire l’Eintracht Francfort vers la victoire en Ligue Europa 2021/22, offrant au club son premier grand trophée continental depuis plus de quatre décennies. En Allemagne, ses équipes ont impressionné par leur intensité, leur organisation tactique et leur jeu offensif. Plus récemment, Glasner a immédiatement marqué le football anglais en remportant la FA Cup 2024/25 dès sa première saison complète en Premier League, avant d’ajouter le Community Shield puis la Conference League. »
LES PREMIERS MOTS
Voici les premières déclarations d’Oliver Glasner aux médias officiels de son nouveau club : « Je suis ravi de rejoindre Nottingham Forest en tant qu’entraîneur. Dès mes premiers échanges avec le propriétaire et l’équipe dirigeante, il m’est apparu clairement qu’ils avaient une vision précise pour ce club de football et qu’ils avaient une confiance et une conviction totales en moi et en mon staff pour construire ensemble un avenir solide à long terme. Cette confiance mutuelle, associée au potentiel que je perçois dans l’effectif, a été décisive. Je suis impatient de découvrir ce que nous pouvons accomplir ensemble. Nottingham Forest est un club au prestige et à l’histoire incroyables, double champion d’Europe, qui peut compter sur des supporters parmi les plus passionnés du football. Notre objectif est de bâtir une équipe capable de propulser le club vers un nouveau niveau de performance dans les années à venir et dont nos supporters pourront être fiers. Ma priorité immédiate est de rencontrer les joueurs et le staff et de me mettre au travail alors que nous entamons la préparation estivale. Je suis enthousiaste quant à l’avenir et je travaillerai sans relâche pour représenter ce grand club avec fierté et remporter des succès sur le terrain. J’ai hâte de commencer. »
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