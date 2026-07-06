Nottingham Forest : c'est officiel, Oliver Glasner est le nouvel entraîneur. Il avait été pressenti par le Milan pour succéder à Allegri

Voici les premières déclarations d’Oliver Glasner aux médias officiels de son nouveau club : « Je suis ravi de rejoindre Nottingham Forest en tant qu’entraîneur. Dès mes premiers échanges avec le propriétaire et l’équipe dirigeante, il m’est apparu clairement qu’ils avaient une vision précise pour ce club de football et qu’ils avaient une confiance et une conviction totales en moi et en mon staff pour construire ensemble un avenir solide à long terme. Cette confiance mutuelle, associée au potentiel que je perçois dans l’effectif, a été décisive. Je suis impatient de découvrir ce que nous pouvons accomplir ensemble. Nottingham Forest est un club au prestige et à l’histoire incroyables, double champion d’Europe, qui peut compter sur des supporters parmi les plus passionnés du football. Notre objectif est de bâtir une équipe capable de propulser le club vers un nouveau niveau de performance dans les années à venir et dont nos supporters pourront être fiers. Ma priorité immédiate est de rencontrer les joueurs et le staff et de me mettre au travail alors que nous entamons la préparation estivale. Je suis enthousiaste quant à l’avenir et je travaillerai sans relâche pour représenter ce grand club avec fierté et remporter des succès sur le terrain. J’ai hâte de commencer. »