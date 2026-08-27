La nouvelle recrue a affiché une immense excitation concernant son arrivée au City Ground, estimant que le style d’entraînement d’Oliver Glasner peut faire passer son jeu au niveau supérieur.

S’exprimant dans une déclaration officielle aux médias du club, Delap a déclaré : « Je suis vraiment impatient de commencer, c’est un énorme club avec une grande histoire. J’ai parlé à l’entraîneur et j’aime sa façon de faire, je pense qu’il peut vraiment m’aider à progresser et à franchir un cap, et j’espère pouvoir apporter des buts ici.

« J’ai hâte d’entendre l’ambiance au City Ground et d’avoir les supporters de mon côté, parce que je sais à quel point ils sont bruyants et importants. En tant qu’équipe, nous pouvons construire quelque chose de vraiment solide et l’objectif principal est de rivaliser et d’être un grand club de Premier League. »