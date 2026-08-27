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Adhe Makayasa

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Nottingham Forest boucle la signature de Liam Delap en provenance de Chelsea pour 50 millions de livres sur un contrat de cinq ans

Mercato
L. Delap
Chelsea
Premier League
Nottingham Forest

Nottingham Forest a bouclé la signature phare de l’attaquant Liam Delap en provenance de Chelsea pour 50 millions de livres sterling, avec un contrat de cinq ans. L’avant-centre de 23 ans arrive au City Ground pour un montant initial de 45 millions de livres sterling, plus 5 millions de livres sterling de bonus, avec l’objectif de relancer sa forme en Premier League après avoir vu ses occasions de débuter limitées lors de sa seule saison à Stamford Bridge.

  • Nottingham Forest boucle son coup

    Forest a officiellement bouclé la signature de Delap dans le cadre d’un accord d’un montant initial de 45 M£, plus 5 M£ de bonus. L’attaquant de 23 ans a signé un contrat de longue durée jusqu’en 2031 après seulement une saison à Chelsea. Ce transfert offre instantanément à Chelsea un bénéfice de 20 M£ sur l’opération, après avoir recruté l’attaquant pour environ 30 M£ en provenance d’Ipswich Town en juin 2025.


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    Delap savoure ce nouveau chapitre

    La nouvelle recrue a affiché une immense excitation concernant son arrivée au City Ground, estimant que le style d’entraînement d’Oliver Glasner peut faire passer son jeu au niveau supérieur.

    S’exprimant dans une déclaration officielle aux médias du club, Delap a déclaré : « Je suis vraiment impatient de commencer, c’est un énorme club avec une grande histoire. J’ai parlé à l’entraîneur et j’aime sa façon de faire, je pense qu’il peut vraiment m’aider à progresser et à franchir un cap, et j’espère pouvoir apporter des buts ici.

    « J’ai hâte d’entendre l’ambiance au City Ground et d’avoir les supporters de mon côté, parce que je sais à quel point ils sont bruyants et importants. En tant qu’équipe, nous pouvons construire quelque chose de vraiment solide et l’objectif principal est de rivaliser et d’être un grand club de Premier League. »

  • Un pedigree confirmé suscite l’optimisme

    Malgré un seul but en championnat la saison dernière, les références de Delap en tant qu’attaquant dangereux de l’élite ne font aucun doute. Fils de l’ancien défenseur Rory Delap, il a tapé dans l’œil à Ipswich lors de la campagne 2024-2025, inscrivant 12 buts en championnat alors même que le club a été relégué. Delap a également enregistré 26 conduites de balle conclues par un tir cette saison-là, soit le total le plus élevé parmi tous les attaquants de Premier League grâce à sa vitesse, sa puissance et sa capacité agressive à porter le ballon.

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  • Une rude concurrence offensive en perspective

    Delap entre dans une féroce bataille à quatre pour le poste d’avant-centre aux côtés de Chris Wood, Igor Jesus et Arnaud Kalimuendo. Le joueur de 23 ans pourrait faire ses débuts ce week-end lorsque Forest se rendra à Anfield pour affronter Liverpool, avec l’objectif de rebondir après deux défaites consécutives contre Leeds United lors de la première journée de championnat et en Carabao Cup. Son impact physique et son sang-froid devant le but doivent désormais justifier ce prix élevé aux yeux des fidèles du City Ground.

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