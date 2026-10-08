Tagliafico n’a pas mâché ses mots au moment de revenir sur la défaite de l’Argentine contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde, qualifiant la prestation collective de très inférieure au niveau attendu des champions du monde. Dans un long entretien accordé à ClankJPV, le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais a reconnu que l’équipe de Lionel Scaloni avait eu du mal à faire face à l’approche de très haute intensité adoptée par la grande nation européenne.

« Notre performance en finale a été très mauvaise par rapport à nos autres matches, et très loin de ce que nous avons montré en 2022, a admis Tagliafico. Malheureusement, l’Espagne nous a complètement dominés tactiquement. Je pense que certains ont un peu essayé de trouver une manière de dire que nous n’étions pas l’équipe nationale que tout le monde connaissait. Mais malheureusement, je pense qu’ils nous ont tout simplement roulé dessus sur le plan tactique. L’Espagne est une équipe qui presse très haut, vous enlève le ballon et domine la possession. C’est exactement ce que nous n’aimons pas. Nous sommes une équipe qui aime contrôler le match avec le ballon. Quand nous perdons ce contrôle, nous devons défendre de manière compacte, et nous ne sommes pas les meilleurs dans ce domaine. »