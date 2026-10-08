AFP
Traduit par
« Notre performance a été très MAUVAISE » ! Nicolas Tagliafico admet que l’Argentine a été dominée par l’Espagne en finale de la Coupe du monde
Une leçon tactique de l’Espagne
Tagliafico n’a pas mâché ses mots au moment de revenir sur la défaite de l’Argentine contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde, qualifiant la prestation collective de très inférieure au niveau attendu des champions du monde. Dans un long entretien accordé à ClankJPV, le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais a reconnu que l’équipe de Lionel Scaloni avait eu du mal à faire face à l’approche de très haute intensité adoptée par la grande nation européenne.
« Notre performance en finale a été très mauvaise par rapport à nos autres matches, et très loin de ce que nous avons montré en 2022, a admis Tagliafico. Malheureusement, l’Espagne nous a complètement dominés tactiquement. Je pense que certains ont un peu essayé de trouver une manière de dire que nous n’étions pas l’équipe nationale que tout le monde connaissait. Mais malheureusement, je pense qu’ils nous ont tout simplement roulé dessus sur le plan tactique. L’Espagne est une équipe qui presse très haut, vous enlève le ballon et domine la possession. C’est exactement ce que nous n’aimons pas. Nous sommes une équipe qui aime contrôler le match avec le ballon. Quand nous perdons ce contrôle, nous devons défendre de manière compacte, et nous ne sommes pas les meilleurs dans ce domaine. »
- Getty Images Sport
Tagliafico admet la supériorité de l’Espagne
Le défenseur argentin a ensuite expliqué plus en détail comment la maîtrise technique de l’équipe espagnole avait créé une charge physique et mentale devenue finalement insurmontable, déclarant : « Chaque passe ratée rendait le ballon à l’Espagne. Ils nous obligeaient sans cesse à lui courir après, et cela a fini par devenir épuisant, physiquement comme mentalement. Nous ne sommes pas une équipe à l’aise quand elle joue sans le ballon. »
« Nous devons admettre que l’Espagne a beaucoup mieux joué que nous. Nous n’avons à aucun moment du match trouvé notre rythme ni la sérénité nécessaire pour conserver le ballon. Je pense que l’épuisement émotionnel, physique et mental a joué un rôle énorme », a-t-il ajouté, soulignant l’impact d’un calendrier de tournoi éprouvant sur le noyau expérimenté de l’équipe.
Frayeurs liées aux blessures et survie en Coupe du monde
Au-delà des difficultés tactiques de la finale, Tagliafico a révélé à quel point il avait été proche de manquer totalement le tournoi en raison de préoccupations liées à sa condition physique. Le parcours du défenseur jusqu’à sa place dans le groupe a été semé d’incertitudes, alors qu’il luttait contre une blessure tardive qui menaçait de compromettre sa participation.
« J’ai été tout près de manquer la Coupe du monde. On commence à se sentir partie prenante de quelque chose et on finit par le normaliser, mais j’étais à deux doigts de ne pas la jouer, a-t-il confié, en soulignant qu’il était resté dans l’incertitude jusqu’aux tout derniers instants avant que Lionel Scaloni ne confirme sa place dans le groupe. Pendant le tournoi lui-même, la condition physique de Tagliafico est restée un sujet de discussion, en particulier lors de la finale, où il a joué malgré une gêne importante. »
- AFP
Le poids du maillot et la rivalité avec l’Angleterre
Le parcours jusqu'à la finale a été marqué par une demi-finale historique contre l'Angleterre, une affiche qui revêt une immense portée historique et culturelle pour les Argentins. Tagliafico a évoqué l'atmosphère unique autour de ce match, en déclarant : « Nous avions le sentiment que nous ne jouions pas seulement ce match pour atteindre la finale, nous le jouions pour tout le pays. »
Il a ajouté : « Nous ne jouions pas seulement pour atteindre la finale. Nous jouions pour tout le pays. Nous avions ce sentiment que nous devions aller les dévorer dès la première minute. » Ce sommet émotionnel a peut-être contribué à la « fatigue » qu'il a évoquée en finale, alors que l'équipe a dépensé toute son énergie dans cette victoire contre l'Angleterre.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles