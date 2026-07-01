Le président du Barça, Joan Laporta, l’a confirmé en conférence de presse mercredi : « J’ai échangé directement avec l’Atlético. Ils ne souhaitent pas le céder, car ils n’ont pas encore trouvé son successeur, mais nous leur avons clairement signifié que notre offre demeurait valable. »

Le Barça avait déjà formulé cette offre, estimée à 120 millions d’euros, dès le mois de juin pour le champion du monde argentin – ce qui lui avait valu de nombreuses railleries de la part de l’Atlético. Outre quelques messages on ne peut plus explicites, le président du club, Miguel Angel Gil, a déclaré à l’agence de presse EFE à propos de Barcelone : « Ils nous mentent, à nous, aux joueurs, aux médias et même à leurs propres supporters. Ils essaient de faire croire à tout le monde qu’ils peuvent mener à bien un transfert pour lequel ils ne sont en réalité pas du tout préparés. Ce n’est pas la première fois que Barcelone agit ainsi. »

Il faisait notamment référence à la tentative infructueuse de recrutement de Nico Williams, de l’Athletic Club, qui est finalement resté dans son club parce que le Barça n’avait pas pu lui fournir les garanties nécessaires pour qu’il puisse être inscrit sur la liste des joueurs éligibles.