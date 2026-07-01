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Joan Laporta AFP/Josep Lago
Daniel Buse

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« Notre offre tient toujours » : le FC Barcelone revient à la charge dans le feuilleton du transfert de Julian Alvarez, de l'Atlético de Madrid

LaLiga
FC Barcelone
J. Alvarez
Atlético Madrid

Selon nos informations, le FC Barcelone disposerait d’atouts solides pour recruter Julian Álvarez, actuellement à l’Atlético de Madrid, malgré l’intérêt concurrent du Real Madrid.

Le président du Barça, Joan Laporta, l’a confirmé en conférence de presse mercredi : « J’ai échangé directement avec l’Atlético. Ils ne souhaitent pas le céder, car ils n’ont pas encore trouvé son successeur, mais nous leur avons clairement signifié que notre offre demeurait valable. » 

Le Barça avait déjà formulé cette offre, estimée à 120 millions d’euros, dès le mois de juin pour le champion du monde argentin – ce qui lui avait valu de nombreuses railleries de la part de l’Atlético. Outre quelques messages on ne peut plus explicites, le président du club, Miguel Angel Gil, a déclaré à l’agence de presse EFE à propos de Barcelone : « Ils nous mentent, à nous, aux joueurs, aux médias et même à leurs propres supporters. Ils essaient de faire croire à tout le monde qu’ils peuvent mener à bien un transfert pour lequel ils ne sont en réalité pas du tout préparés. Ce n’est pas la première fois que Barcelone agit ainsi. » 

Il faisait notamment référence à la tentative infructueuse de recrutement de Nico Williams, de l’Athletic Club, qui est finalement resté dans son club parce que le Barça n’avait pas pu lui fournir les garanties nécessaires pour qu’il puisse être inscrit sur la liste des joueurs éligibles. 

  • Le Barça serait la destination privilégiée d’Alvarez, qui a récemment annoncé son intention de quitter l’Atlético après seulement une saison, malgré un contrat courant jusqu’en 2030. « Je pense qu’un transfert est la meilleure solution pour tout le monde. Je veux réaliser mes rêves », a-t-il déclaré à ESPN

    Avant la Coupe du monde, le Real Madrid s’était aussi positionné pour recruter l’attaquant, annonçant officiellement une offre de 150 millions d’euros que l’Atlético a refusée. Les Colchoneros campent sur leur position et exigent le montant du transfert fixé à 500 millions d’euros, une somme que aucun club au monde n’est prêt à débourser. 

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Joan Laporta : « Nous déployons de gros efforts. »

    « Je ne comprends pas leur attitude », a déclaré Laporta au sujet des dirigeants de l’Atlético, qui ne semblent pas prêts à négocier. « Nous nous démenerons », a-t-il ajouté, promettant que son club resterait actif pour recruter Alvarez. 

    Rappelons que l’attaquant argentin avait quitté Manchester City pour rejoindre l’Atlético à l’été 2025, pour un montant de 75 millions d’euros.

  • Les statistiques de Julian Álvarez pour la saison 2025-2026 :

    Jeux : 49
    Minutes jouées : 3 549
    Buts : 20
    Passes décisives : 9