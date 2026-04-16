Kompany a écopé d’un carton jaune de la part de l’arbitre Slavko Vincic pour avoir immédiatement contesté le but de Kylian Mbappé, qui a permis au Real Madrid de mener 3-2 juste avant la mi-temps. L’entraîneur du Bayern s’est emporté car son défenseur Josip Stanisic restait au sol après un tacle appuyé d’Antonio Rüdiger dans la moitié de terrain madrilène, alors que l’action décisive se déroulait. Même après le but, le défenseur est resté quelques instants au sol, visiblement touché.

« J'essaie toujours d'être respectueux et je l'ai été ici aussi. C'est normal que je réagisse. Notre joueur est à terre et lui, il fait presque un high five ! », a expliqué Kompany, critiquant ainsi le comportement de Rüdiger dans cette scène. « Je l'adore en tant que défenseur, je ferais exactement la même chose. Nous nous comprenons, mais c’est tout à fait normal que je réagisse. Et le carton jaune m’a semblé beaucoup trop rapide ! »

Après la rencontre, Stanisic a estimé que le tacle de Rüdiger méritait d’être sanctionné et que, sans cette intervention, le troisième but madrilène n’aurait jamais été marqué : « Il voit que j’arrive et il me charge délibérément. Avant, on laissait l’avantage et, si on perdait le ballon, on sifflait un coup franc. Peut-être que l’arbitre a oublié cette règle, je ne sais pas », a expliqué le défenseur croate.

Alors qu’il gisait au sol, souffrant, Rüdiger s’était penché vers lui et lui avait adressé des propos apparemment déplacés. « Je n’ai pas besoin d’évoquer ce qui s’est passé quand j’étais au sol. Vous pouvez toujours demander à Toni. Mais à mon avis, ce genre de comportement n’est pas acceptable », a déclaré Stanisic avec fermeté. Il conclut : « Un seul mot a été prononcé, et ce à deux reprises. Vous pouvez lui demander vous-mêmes ce qu’il a dit. Peut-être aura-t-il le courage de l’admettre ! »



