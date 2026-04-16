« Je ne considère pas non plus cette décision comme juste. Il suffit de voir ce qui se passe sur le terrain, le nombre de personnes qui protestent et ce qu’elles disent », a analysé Kompany sur DAZN après la victoire 4-3 du FCB mercredi soir.
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« Notre joueur est au sol et il faillit même faire un high five ! » L’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, proteste vivement après avoir reçu un carton jaune
Kompany a écopé d’un carton jaune de la part de l’arbitre Slavko Vincic pour avoir immédiatement contesté le but de Kylian Mbappé, qui a permis au Real Madrid de mener 3-2 juste avant la mi-temps. L’entraîneur du Bayern s’est emporté car son défenseur Josip Stanisic restait au sol après un tacle appuyé d’Antonio Rüdiger dans la moitié de terrain madrilène, alors que l’action décisive se déroulait. Même après le but, le défenseur est resté quelques instants au sol, visiblement touché.
« J'essaie toujours d'être respectueux et je l'ai été ici aussi. C'est normal que je réagisse. Notre joueur est à terre et lui, il fait presque un high five ! », a expliqué Kompany, critiquant ainsi le comportement de Rüdiger dans cette scène. « Je l'adore en tant que défenseur, je ferais exactement la même chose. Nous nous comprenons, mais c’est tout à fait normal que je réagisse. Et le carton jaune m’a semblé beaucoup trop rapide ! »
Après la rencontre, Stanisic a estimé que le tacle de Rüdiger méritait d’être sanctionné et que, sans cette intervention, le troisième but madrilène n’aurait jamais été marqué : « Il voit que j’arrive et il me charge délibérément. Avant, on laissait l’avantage et, si on perdait le ballon, on sifflait un coup franc. Peut-être que l’arbitre a oublié cette règle, je ne sais pas », a expliqué le défenseur croate.
Alors qu’il gisait au sol, souffrant, Rüdiger s’était penché vers lui et lui avait adressé des propos apparemment déplacés. « Je n’ai pas besoin d’évoquer ce qui s’est passé quand j’étais au sol. Vous pouvez toujours demander à Toni. Mais à mon avis, ce genre de comportement n’est pas acceptable », a déclaré Stanisic avec fermeté. Il conclut : « Un seul mot a été prononcé, et ce à deux reprises. Vous pouvez lui demander vous-mêmes ce qu’il a dit. Peut-être aura-t-il le courage de l’admettre ! »
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Serein, Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich, accepte sa suspension pour accumulation de cartons jaunes : « Tant pis, ils devront se débrouiller sans moi sur la ligne. »
Voyant déjà son troisième avertissement en Ligue des champions cette saison, Kompany sera automatiquement suspendu pour le match aller de la demi-finale contre le Paris Saint-Germain fin avril ; il ne pourra donc pas être sur le banc lors de cette première confrontation avec le tenant du titre.
Interrogé à ce sujet, le technicien belge de 40 ans a pris la nouvelle avec philosophie : « Je suis heureux. Les gars le méritent. Le premier match se fera donc sans moi sur la ligne. » Il a toutefois réitéré son interrogations sur le règlement : « Dans ce nouveau format de la Ligue, il y a tellement de matchs, et pourtant la règle des trois cartons jaunes est si stricte. »
Dès la conférence de presse précédant le match retour contre le Real mardi, il avait plaidé pour une révision par l’UEFA du règlement sur les suspensions pour cartons jaunes en C1, estimant qu’il était « très difficile » de traverser une campagne européenne sans écoper d’une sanction. « Trois cartons jaunes pour un défenseur central, si tu n’en as reçu que trois, c’est que tu as bien joué. Et pourtant, tu peux être suspendu pour la demi-finale, ce qui est vraiment dur », a-t-il conclu.
Le FC Bayern Munich s'est imposé dans un match mouvementé face au Real Madrid.
Dès la 1^(re) minute, une passe ratée du gardien Manuel Neuer est immédiatement exploitée par Arda Güler, qui ouvre le score pour le Real Madrid dans une Allianz Arena en effervescence. Peu après, Aleksandar Pavlovic a égalisé, avant que Güler ne redonne l’avantage aux Madrilènes après un peu moins d’une demi-heure de jeu grâce à un superbe coup franc. Harry Kane a égalisé à 2-2 à la 38^e minute, puis Mbappé a inscrit le but de la mi-temps quatre minutes plus tard.
Alors que la prolongation semblait inévitable (victoire 2-1 du Bayern à l’aller), le club bavarois a finalement validé sa qualification dans le temps réglementaire, au terme d’une fin de match mouvementée. Les Madrilènes ont évolué à dix à partir de la 86e minute, Eduardo Camavinga ayant reçu un carton rouge controversé. Trois minutes plus tard, Luis Díaz a profité de la supériorité numérique pour égaliser à 3-3, avant que Michael Olise ne scelle la qualification d’une frappe victorieuse à la dernière seconde (4-3).
En demi-finale, le Bayern se déplacera d’abord à Paris fin avril pour le match aller, privé de Kompany sur le banc. Le retour est fixé au 6 mai à Munich. En finale, le FCB affrontera soit Arsenal, soit l’Atlético Madrid.
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Demi-finales de la Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir
Date
Match
Mardi 28 avril
Paris Saint-Germain vs FC Bayern Munich
Mercredi 29 avril
Atlético Madrid – Arsenal FC
Mardi 5 mai
Arsenal FC – Atlético Madrid
Mercredi 6 mai
FC Bayern Munich – Paris Saint-Germain