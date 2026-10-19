« Notre capitaine »

Le président de la FPF, Proenca, assure que Ronaldo reste indispensable à l’équipe nationale après son départ fracassant de la sélection. Le joueur de 41 ans a quitté le rassemblement lors de la récente trêve internationale après s’être brouillé avec le sélectionneur Jesus au sujet de son manque de temps de jeu.

La FPF a suspendu provisoirement l’attaquant après son départ, même si aucune sanction définitive n’a été officiellement annoncée. Malgré cette procédure disciplinaire toujours en cours, Proenca reste convaincu que le capitaine de l’équipe a encore un rôle majeur à jouer sur la scène internationale.