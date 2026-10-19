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« Notre capitaine ! » : Le président de la FPF, Pedro Proenca, croit en la capacité de Cristiano Ronaldo à régler son différend avec Jorge Jesus et à faire son retour en sélection portugaise
Le capitaine suspendu reçoit du soutien en vue de son retour
Le président de la FPF, Proenca, assure que Ronaldo reste indispensable à l’équipe nationale après son départ fracassant de la sélection. Le joueur de 41 ans a quitté le rassemblement lors de la récente trêve internationale après s’être brouillé avec le sélectionneur Jesus au sujet de son manque de temps de jeu.
La FPF a suspendu provisoirement l’attaquant après son départ, même si aucune sanction définitive n’a été officiellement annoncée. Malgré cette procédure disciplinaire toujours en cours, Proenca reste convaincu que le capitaine de l’équipe a encore un rôle majeur à jouer sur la scène internationale.
- AFP
« Notre capitaine »
Les tensions entre le joueur et l’entraîneur trouvent leur origine dans leurs récentes retrouvailles sur la scène internationale, après avoir travaillé ensemble en Arabie saoudite. Jesus a entraîné l’attaquant expérimenté la saison dernière à Al-Nassr, où ils ont remporté ensemble le titre de Saudi Pro League, avant que Jesus ne prenne les rênes de la sélection nationale. Lors d’un événement de la FPF à Funchal, ville natale de Ronaldo, Proenca a publiquement réaffirmé l’importance du joueur pour le football portugais.
« Nous sommes dans la ville qui a vu naître le plus grand atout que le football portugais ait jamais produit : Cristiano Ronaldo, notre capitaine », a déclaré Proenca, cité par ESPN. « Notre capitaine, Cristiano Ronaldo, est l’un de nos éléments clés. »
Ronaldo prêt à accepter une sanction
Dans sa déclaration publique, Ronaldo est revenu sur les conséquences disciplinaires immédiates de son départ inattendu du rassemblement de la sélection nationale. L’attaquant a expressément confirmé qu’il accepterait toute sanction que la FPF déciderait de lui infliger à l’issue de son examen officiel.
Malgré la rupture de sa relation avec Jesus, l’attaquant expérimenté a affirmé sans équivoque que son engagement envers son pays restait intact. Il a réaffirmé sa volonté de continuer à représenter le Portugal sur la scène internationale chaque fois que cela serait possible.
- AFP
Les matches internationaux de novembre approchent
Le Portugal aborde une période cruciale, alors que la fédération doit déterminer l’issue officielle de la suspension provisoire de Ronaldo. Les dirigeants chercheront à jouer les médiateurs entre le capitaine et le sélectionneur afin d’établir une relation de travail viable pour la suite.
La sélection retrouvera la compétition le mois prochain, avec deux rencontres importantes de Ligue des nations de l’UEFA à l’horizon. Le Portugal doit affronter le Danemark et le pays de Galles en novembre, avec l’ambition de poursuivre sur sa lancée.
Tous les regards se tourneront désormais vers la prochaine liste de Jesus pour voir si leur différend peut être résolu à temps. Les supporters suivront la situation de près pour savoir si Ronaldo retrouvera rapidement la sélection.
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