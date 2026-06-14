Notes du match Brésil - Maroc : Vinicius Jr sauve la Seleção, tandis que la prestation décevante de Casemiro laisse Carlo Ancelotti avec plus de questions que de réponses

Le Brésil n’a pas réussi à imposer son rythme d’entrée de jeu et l’a payé cash. Le but du Maroc était splendide. Bien lancé par Brahim Diaz, omniprésent, Ismael Saibari – auteur de 15 réalisations cette saison avec le PSV – a pris de vitesse la défense brésilienne avant de lobber Alisson, pris à contre-pied.

Le Brésil a réagi sur sa première occasion : Vinicius Jr, bien servi dans l’intervalle, a coupé vers l’intérieur pour frapper du droit et loger le ballon dans la lucarne, réveillant un stade étonnamment morne.

La seconde période, malgré des attentes élevées, n’a pas tenu ses promesses. Tite a remplacé Casemiro, en difficulté, par Matheus Cunha à la mi-temps, sans que le joueur de Manchester United ne parvienne à changer la donne. Vinicius, toujours aussi tranchant, a continué de menacer, mais le deuxième but n’est jamais venu. Le Maroc, solidement organisé, s’est contenté de tenir bon. Les deux sélections, pour l’instant, se satisfont d’un point en attendant des adversaires plus à leur portée.

GOAL note les joueurs brésiliens au New York/New Jersey Stadium...