Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Brazil WC Ratings MoroccoGOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Notes du match Brésil - Maroc : Vinicius Jr sauve la Seleção, tandis que la prestation décevante de Casemiro laisse Carlo Ancelotti avec plus de questions que de réponses

Player ratings
FEATURES
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
Vinicius Junior
C. Ancelotti

EAST RUTHERFORD, N.J. -- Vinicius Jr a inscrit un superbe but qui a redonné un peu de vie à une performance brésilienne par ailleurs terne, la Seleção ayant dû se contenter d'un match nul 1-1 face au Maroc pour son entrée en lice dans la Coupe du monde. Le Brésil a démarré lentement et a encaissé le premier but, mais un moment de génie de son joueur vedette a permis de rétablir l'égalité avant la pause. Les deux équipes semblent se contenter de ce point, sachant qu'elles affronteront des adversaires plus abordables par la suite.

Le Brésil n’a pas réussi à imposer son rythme d’entrée de jeu et l’a payé cash. Le but du Maroc était splendide. Bien lancé par Brahim Diaz, omniprésent, Ismael Saibari – auteur de 15 réalisations cette saison avec le PSV – a pris de vitesse la défense brésilienne avant de lobber Alisson, pris à contre-pied.

Le Brésil a réagi sur sa première occasion : Vinicius Jr, bien servi dans l’intervalle, a coupé vers l’intérieur pour frapper du droit et loger le ballon dans la lucarne, réveillant un stade étonnamment morne.

La seconde période, malgré des attentes élevées, n’a pas tenu ses promesses. Tite a remplacé Casemiro, en difficulté, par Matheus Cunha à la mi-temps, sans que le joueur de Manchester United ne parvienne à changer la donne. Vinicius, toujours aussi tranchant, a continué de menacer, mais le deuxième but n’est jamais venu. Le Maroc, solidement organisé, s’est contenté de tenir bon. Les deux sélections, pour l’instant, se satisfont d’un point en attendant des adversaires plus à leur portée.

GOAL note les joueurs brésiliens au New York/New Jersey Stadium...

  • Roger IbanezGetty

    Gardien de but et défense

    Alisson (6/10) :

    Alisson (6/10) : Quelques beaux arrêts, impuissant sur le but.

    Roger Ibanez (4/10) :

    Une première mi-temps cauchemardesque. Il s'est fait passer comme un chiffon à maintes reprises.

    Marquinhos (5/10) :

    Mal positionné sur le but encaissé face au Maroc et globalement hésitant.

    Gabriel (6/10) :

    Tout aussi impliqué sur l’ouverture du score marocaine, il s’est ensuite rattrapé.

    Douglas Santos (5/10) :

    Médiocre ce jour-là, il semblait fatigué et à court d’idées.

    • Publicité
  • Casemiro Brazil 2026Getty

    Milieu de terrain

    Casemiro (4/10) :

    Il a vécu un véritable cauchemar au milieu de terrain. Incapable de suivre le rythme, il a récolté un carton jaune avant la mi-temps et a été remplacé à la pause.

    Bruno Guimaraes (6/10) :

    Le meilleur des deux milieux de terrain. Il a délivré une passe décisive à Vini et a mieux couvert le terrain.

    Lucas Paquetá (5/10) :

    Pratiquement transparent durant de longues phases de la première période, il a ensuite contraint Yassine Bounou à une parade remarquable. Il a terminé la rencontre avec le plus grand nombre d’interventions défensives parmi les joueurs brésiliens.

  • Vinicius Jr BrazilGetty

    Attaque

    Raphinha (6/10) :

    Un peu imprécis en première période, il s’est créé quelques occasions après la mi-temps. Une prestation globalement correcte, même s’il aurait pu en faire davantage.

    Igor Thiago (6/10) :

    Il a bien conservé le ballon à certains moments et a tenté un tir au but, mais s’est montré peu impliqué par ailleurs.

    Vinicius Jr (8/10) :

    Il a marqué sur sa seule occasion en première période et s'est montré dangereux par la suite. Il a manqué de chance de ne pas en marquer une ou deux de plus.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Danilo (6/10) :

    Une prestation correcte au poste d’arrière latéral, malgré son âge.

    Fabinho (6/10) :

    Beaucoup de travail défensif et de couverture des espaces, mais peu de présence balle au pied.

    Matheus Cunha (6/10) :

    Il a fait valoir sa grande endurance, mais a peu pesé offensivement.

    Luiz Henrique (5/10) :

    14 ballons touchés en 30 minutes, une prestation globalement décevante.

    Danilo (non noté) :

    L’autre Danilo, qui évolue à Botafogo, n’a pas eu le temps de peser sur la rencontre.

    Carlo Ancelotti (5/10) :

    Des débuts mitigés sur le banc en Coupe du monde. Le Maroc n’est certes pas une mauvaise équipe, mais le Brésil aura sans doute le sentiment d’avoir manqué l’occasion de mieux lancer sa compétition.

Coupe du monde
Écosse crest
Écosse
SCO
Maroc crest
Maroc
MAR
Coupe du monde
Brésil crest
Brésil
BRÉ
Haïti crest
Haïti
HAI