Notes des Pays-Bas contre la Serbie : Joshua Zirkzee et Teun Koopmeiners offrent une victoire vitale

Les Pays-Bas ont fait preuve d’une grande flexibilité tactique à Eindhoven, finissant par user un bloc serbe résistant pour s’imposer 2-1. L’équipe de Xavi Hernandez a dominé le ballon, avec 65 % de possession, mais elle a souvent été mise à l’épreuve par le jeu direct des visiteurs. Teun Koopmeiners a ouvert le score après 31 minutes, se montrant clinique dans son sens de l’espace, mais cet avantage a été de courte durée puisque Mihajlo Cvetkovic a profité d’un centre d’Aleksa Terzic seulement quatre minutes plus tard pour remettre les deux équipes à égalité avant la pause.

En seconde période, l’entrée de Joshua Zirkzee s’est révélée être le coup de maître décisif. L’attaquant a apporté le point de fixation qui manquait à l’Oranje lors des 45 premières minutes, reprenant un ballon sur une passe de Tijjani Reijnders pour redonner l’avantage à son équipe à la 72e minute. Malgré la poussée serbe pour égaliser en fin de match et un total de 15 tirs, la défense néerlandaise a tenu bon pour porter son total à huit points dans le groupe, restant au contact de la Grèce en tête du groupe 2 de la Ligue des nations A.