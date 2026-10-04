Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Netherlands v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Notes des Pays-Bas contre la Serbie : Joshua Zirkzee et Teun Koopmeiners offrent une victoire vitale

Pays-Bas
Serbie
UEFA Nations League A
Pays-Bas vs Serbie

Les Pays-Bas ont prolongé leur série d’invincibilité en Ligue des nations avec une victoire 2-1 arrachée de haute lutte face à la Serbie à Eindhoven. Des buts de Teun Koopmeiners et Joshua Zirkzee ont permis aux Néerlandais de surmonter l’égalisation inscrite en première période par Mihajlo Cvetkovic.

Les Pays-Bas ont fait preuve d’une grande flexibilité tactique à Eindhoven, finissant par user un bloc serbe résistant pour s’imposer 2-1. L’équipe de Xavi Hernandez a dominé le ballon, avec 65 % de possession, mais elle a souvent été mise à l’épreuve par le jeu direct des visiteurs. Teun Koopmeiners a ouvert le score après 31 minutes, se montrant clinique dans son sens de l’espace, mais cet avantage a été de courte durée puisque Mihajlo Cvetkovic a profité d’un centre d’Aleksa Terzic seulement quatre minutes plus tard pour remettre les deux équipes à égalité avant la pause.

En seconde période, l’entrée de Joshua Zirkzee s’est révélée être le coup de maître décisif. L’attaquant a apporté le point de fixation qui manquait à l’Oranje lors des 45 premières minutes, reprenant un ballon sur une passe de Tijjani Reijnders pour redonner l’avantage à son équipe à la 72e minute. Malgré la poussée serbe pour égaliser en fin de match et un total de 15 tirs, la défense néerlandaise a tenu bon pour porter son total à huit points dans le groupe, restant au contact de la Grèce en tête du groupe 2 de la Ligue des nations A.

  • FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBAFP

    Gardien et défense

    Bart Verbruggen - 7/10

    Présence fiable dans les buts, Verbruggen a réalisé quatre arrêts pour tenir la Serbie à distance. Il n’a pas vraiment pu faire grand-chose sur le but de Cvetkovic, inscrit au terme d’une transition bien exécutée, mais sa qualité de relance a aidé les Pays-Bas à contourner le premier pressing serbe.

    Virgil van Dijk - 8/10

    Pour sa 100e sélection, le capitaine a été un modèle de sang-froid. Il a dirigé la ligne défensive avec autorité, remportant ses duels et permettant aux Pays-Bas de rester compacts même lorsque la Serbie menaçait en contre. Une performance d’un autre temps pour le centenaire.

    Denzel Dumfries - 6/10

    Comme toujours, Dumfries a été une solution constante sur le flanc droit, apportant largeur et impact physique. S’il n’a pas affiché sa précision habituelle dans le dernier tiers, ses replis ont été précieux pour suivre Aleksa Terzic lors des transitions serbes.

    Micky van de Ven - 7/10

    En exploitant au mieux sa vitesse de retour, Van de Ven a été l’assurance parfaite pour la ligne haute néerlandaise. Il a signé plusieurs interceptions importantes et s’est montré à l’aise pour monter au milieu afin d’aider à la construction du jeu.

  • FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBAFP

    Milieu de terrain

    Teun Koopmeiners - 8/10

    Le joueur de la Juventus a montré pourquoi il est si apprécié, en ajustant parfaitement son appel pour inscrire le but de l’ouverture du score à la 31e minute. Sa capacité à faire le lien entre le tiers défensif et l’attaque a été le moteur de la domination néerlandaise en première période.

    Tijjani Reijnders - 8/10

    Reijnders a été le cœur créatif de l’équipe, délivrant finalement la passe décisive cruciale sur le but de la victoire de Zirkzee. Son jeu vertical et son énergie dans les phases de transition en ont fait le technicien le plus en vue sur la pelouse.

    Ryan Gravenberch - 6/10

    Une performance solide pour le joueur de Liverpool, qui s’est concentré sur la conservation du ballon et la circulation du jeu. Il a été remplacé juste avant l’heure de jeu alors que Xavi cherchait davantage de verticalité, mais il a fait son travail en maintenant le rythme de la rencontre.

    Joey Veerman - 6/10

    Veerman a eu du mal à pleinement imposer sa qualité de passe dans cette rencontre face à un milieu serbe très dense. Il a été propre, mais il lui a manqué la dernière passe incisive nécessaire pour débloquer la situation avant d’être remplacé à la 59e minute.

  • FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBAFP

    Attaque

    Noa Lang - 5/10

    Lang n'est jamais vraiment parvenu à s'enflammer sur son aile, se retrouvant souvent isolé face à un bloc défensif serbe discipliné à cinq. Il n'a pas réussi à cadrer la moindre frappe avant d'être remplacé dans le cadre d'un triple changement.

    Mexx Meerdink - 5/10

    Le jeune attaquant a eu du mal à peser sur le match dans son rôle de point d'appui, peinant à toucher suffisamment de ballons dans la surface. Il a été remplacé à la mi-temps alors que les Pays-Bas recherchaient une présence plus physique en attaque.

    Crysencio Summerville - 6/10

    Summerville a montré des éclairs de génie grâce à ses dribbles et son accélération, mais ses choix dans le dernier geste l'ont parfois desservi. Il est resté dangereux jusqu'au bout, occupant les latéraux serbes.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Joshua Zirkzee - 9/10

    Le joueur qui a changé le match. Entré à la mi-temps, Zirkzee a transformé l’attaque néerlandaise. Ses déplacements ont été supérieurs, et il a inscrit son but à la 72e minute avec l’assurance d’un international chevronné, se révélant être le buteur décisif.

    Ruben van Bommel - 6/10

    A remplacé Lang à la 59e minute et a apporté de l’énergie fraîche sur l’aile, contribuant à étirer la défense serbe durant la dernière demi-heure.

    Jorrel Hato - 6/10

    Une entrée solide pour le jeune joueur, qui a contribué à renforcer le côté gauche de la défense alors que les Pays-Bas cherchaient à protéger leur avantage.

    Gjivai Zechiel - 6/10

    Entré pour apporter des jambes fraîches au milieu de terrain, Zechiel a fait preuve de discipline dans son placement et a aidé à museler Samardzic et Lukic en fin de match.

    Quinten Timber - N/A

    Entré à la 82e minute à la place de Reijnders, il a aidé son équipe à gérer la fin de match.

    Xavi Hernandez - 8/10

    Tactiquement avisé, Hernandez a reconnu le manque d’impact de son trio offensif de départ et a pris la décision décisive de faire entrer Zirkzee à la pause. Son triple changement à l’heure de jeu a ensuite permis de reprendre le contrôle d’un match qui commençait à lui échapper.