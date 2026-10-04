Notes des Pays-Bas contre la Serbie : Joshua Zirkzee et Teun Koopmeiners offrent une victoire capitale

Bart Verbruggen - 7/10

Présence fiable dans les buts, Verbruggen a réalisé quatre arrêts pour contenir la Serbie. Il n’a pas vraiment pu faire grand-chose sur le but de Cvetkovic, inscrit au terme d’une transition bien exécutée, mais sa qualité de relance a aidé les Pays-Bas à contourner le premier pressing serbe.

Virgil van Dijk - 8/10

Pour sa 100e sélection, le capitaine a été un modèle de sérénité. Il a dirigé la ligne défensive avec autorité, remporté ses duels et veillé à ce que les Pays-Bas restent compacts même lorsque la Serbie menaçait en contre. Une performance d’un autre temps pour le centenaire.

Denzel Dumfries - 6/10

Comme toujours, Dumfries a été une solution constante sur le flanc droit, apportant largeur et impact physique. S’il n’a pas affiché sa précision habituelle dans le dernier tiers, ses replis ont été vitaux pour suivre Aleksa Terzic lors des transitions serbes.

Micky van de Ven - 7/10

Exploitant sa vitesse de rattrapage avec une grande efficacité, Van de Ven a servi d’assurance parfaite pour la ligne haute néerlandaise. Il a signé plusieurs interceptions clés et s’est montré à l’aise en avançant au milieu pour aider à la construction du jeu.