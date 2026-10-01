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Moataz Elgammal
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Notes des Pays-Bas contre la Grèce : Tijjani Reijnders brille en sortant du banc alors que l’équipe de Xavi Hernandez arrache un nul spectaculaire en Ligue des nations

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Grèce vs Pays-Bas
Grèce
Pays-Bas
UEFA Nations League A
T. Reijnders
X. Hernandez

Tijjani Reijnders et Virgil van Dijk ont inspiré une superbe remontée en seconde période, alors que les Pays-Bas, menés de deux buts, ont arraché un nul spectaculaire 2-2 contre la Grèce en Ligue des nations à Thessalonique.

Les Pays-Bas ont affiché deux visages tactiques radicalement différents au stade Toumbas. Lors d’une première période catastrophique, l’équipe de Xavi Hernandez a eu toutes les peines du monde à répondre au jeu direct des locaux, encaissant l’ouverture du score sur une frappe de Fotis Ioannidis après 23 minutes avant que Giorgos Masouras ne double la mise dans le temps additionnel. Malgré 71 % de possession, les visiteurs ont manqué de tranchant pour perturber le bloc bas grec et ont regagné les vestiaires avec une montagne à gravir.

L’entrée de Reijnders et Ryan Gravenberch à la mi-temps a modifié le centre de gravité du match. Van Dijk a lancé la remontée à la 59e minute, en reprenant un corner tiré par Joey Veerman. La pression a fini par payer à la 89e minute, lorsque Reijnders a marqué d’une frappe depuis le centre de la surface. Si les errements défensifs de la première période frustreront le staff, le caractère affiché pour cumuler 19 tirs et finalement revenir à hauteur leur permet de rester pleinement dans la course dans le groupe A2.


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    Gardien de but et défense

    Bart Verbruggen - 5/10

    Une soirée frustrante pour Verbruggen, battu à deux reprises sur seulement quatre tirs cadrés. S’il ne peut pas être tenu entièrement pour responsable de l’efficacité clinique des Grecs à la finition, sa relance a parfois été ralentie par le manque de mouvement devant lui.

    Denzel Dumfries - 6/10

    Comme souvent très actif sur le flanc droit, Dumfries a tenté d’apporter la largeur qui manquait dans l’axe. Il pensait avoir inscrit une égalisation cruciale en seconde période, mais une longue vérification du VAR a annulé sa frappe à bout portant pour une position de hors-jeu.

    Jurrien Timber - 5/10

    Chargé de se projeter au milieu de terrain pour créer des surnombres, Timber s’est retrouvé pris dans les transitions en première période. Il a finalement été remplacé par Gjivai Zechiel à la 78e minute, alors que la recherche de l’égalisation s’intensifiait.

    Virgil van Dijk - 7/10

    Van Dijk a mené la révolte, s’élevant plus haut que tout le monde pour réduire l’écart d’une tête puissante à la 59e minute. Si la ligne défensive a semblé fébrile face aux contres grecs en première période, son calme individuel a aidé l’équipe à se stabiliser pour le siège de la seconde période.

    Micky van de Ven - 5/10

    Aligné sur le côté gauche de la défense à quatre, sa vitesse de récupération a été précieuse, mais il a eu du mal à peser offensivement sur la rencontre. Dans un match où l’équipe a dominé la possession, davantage était attendu de sa contribution dans les chevauchées.

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    Milieu de terrain

    Quinten Timber - 4/10

    45 minutes compliquées pour Timber. Il a eu du mal à dicter le tempo et a été trop facilement éliminé quand la Grèce a progressé d’une zone à l’autre du terrain. Remplacé à la mi-temps par Gravenberch dans le cadre d’un remaniement tactique.

    Joey Veerman - 7/10

    Dans le rôle de plaque tournante créative de l’équipe, Veerman a délivré la passe décisive précise sur corner pour le but de Van Dijk et a fait tourner le milieu alors que l’équipe a totalisé 619 passes. Il a manqué de peu le cadre sur un coup franc dangereux en seconde période, mais est resté une source fiable de progression.

    Guus Til - 4/10

    Aligné au poste de numéro 10, Til s’est montré largement anonyme alors que la Grèce a densifié les zones axiales. Il n’est pas parvenu à trouver les espaces entre les lignes et a été sacrifié à la pause afin de permettre une organisation plus dynamique.


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    Attaque

    Crysencio Summerville - 6/10

    Summerville a été le plus direct des attaquants titulaires, obtenant des coups francs et essayant d’isoler son vis-à-vis. Si son dernier geste a parfois manqué de précision, sa persévérance a maintenu la défense grecque sous pression.

    Ruben van Bommel - 3/10

    Une première période catastrophique pour le jeune joueur. Il a eu du mal à peser offensivement sur le match, et sa passe en retrait négligente dans le temps additionnel a été interceptée par Ioannidis, offrant directement à la Grèce son deuxième but. Xavi l’a remplacé par Noa Lang à la pause.

    Mexx Meerdink - 5/10

    Il a mené la ligne avec énergie, mais a manqué de service pour réellement menacer le but. Avec très peu de ballons touchés dans la surface adverse en première période, il a souvent été isolé avant d’être remplacé par Joshua Zirkzee à la 70e minute.

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    Remplaçants et entraîneur

    Tijjani Reijnders - 8/10

    Le joueur qui a changé le match. Entré à la pause, Reijnders a apporté la verticalité qui manquait. Son égalisation à la 89e minute a été une récompense méritée pour une performance qui a injecté l’urgence tant nécessaire dans l’entrejeu.

    Ryan Gravenberch - 6/10

    Entré à la pause, il a offert une meilleure conservation du ballon et une présence physique plus marquée au milieu de terrain. Son arrivée a coïncidé avec la domination totale des Pays-Bas en seconde période.

    Noa Lang - 7/10

    Il a apporté du flair et du chaos sur l’aile gauche. Malgré un carton jaune reçu après une altercation animée, sa qualité de centre a été excellente, avec un ballon dangereux qui a fini par mener à l’égalisation tardive.

    Joshua Zirkzee - 7/10

    Il a failli offrir la victoire à la 88e minute avec une tête puissante qui a obligé Tzolakis à réaliser une superbe parade. Quelques instants plus tard, sa déviation cruciale de la tête a permis à Reijnders d’inscrire l’égalisation décisive.

    Gjivai Zechiel - 6/10

    Une entrée pleine de vivacité pour le jeune joueur, entré à la 78e minute, qui n’a pas eu peur de s’impliquer dans les dernières minutes frénétiques.

    Xavi - 7/10

    Son onze de départ manquait d’équilibre et a été pris à froid par le plan de jeu agressif de la Grèce. Cependant, son triple changement à la pause a été un coup de maître. Ce réajustement tactique a complètement changé la dynamique et a finalement permis d’arracher un résultat crucial.

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