Bart Verbruggen - 5/10

Une soirée frustrante pour Verbruggen, battu à deux reprises sur seulement quatre tirs cadrés. S’il ne peut pas être tenu entièrement pour responsable de l’efficacité clinique des Grecs à la finition, sa relance a parfois été ralentie par le manque de mouvement devant lui.

Denzel Dumfries - 6/10

Comme souvent très actif sur le flanc droit, Dumfries a tenté d’apporter la largeur qui manquait dans l’axe. Il pensait avoir inscrit une égalisation cruciale en seconde période, mais une longue vérification du VAR a annulé sa frappe à bout portant pour une position de hors-jeu.

Jurrien Timber - 5/10

Chargé de se projeter au milieu de terrain pour créer des surnombres, Timber s’est retrouvé pris dans les transitions en première période. Il a finalement été remplacé par Gjivai Zechiel à la 78e minute, alors que la recherche de l’égalisation s’intensifiait.

Virgil van Dijk - 7/10

Van Dijk a mené la révolte, s’élevant plus haut que tout le monde pour réduire l’écart d’une tête puissante à la 59e minute. Si la ligne défensive a semblé fébrile face aux contres grecs en première période, son calme individuel a aidé l’équipe à se stabiliser pour le siège de la seconde période.

Micky van de Ven - 5/10

Aligné sur le côté gauche de la défense à quatre, sa vitesse de récupération a été précieuse, mais il a eu du mal à peser offensivement sur la rencontre. Dans un match où l’équipe a dominé la possession, davantage était attendu de sa contribution dans les chevauchées.