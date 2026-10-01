Les Pays-Bas ont affiché deux visages tactiques radicalement différents au stade Toumbas. Lors d’une première période catastrophique, l’équipe de Xavi Hernandez a eu toutes les peines du monde à répondre au jeu direct des locaux, encaissant l’ouverture du score sur une frappe de Fotis Ioannidis après 23 minutes avant que Giorgos Masouras ne double la mise dans le temps additionnel. Malgré 71 % de possession, les visiteurs ont manqué de tranchant pour perturber le bloc bas grec et ont regagné les vestiaires avec une montagne à gravir.
L’entrée de Reijnders et Ryan Gravenberch à la mi-temps a modifié le centre de gravité du match. Van Dijk a lancé la remontée à la 59e minute, en reprenant un corner tiré par Joey Veerman. La pression a fini par payer à la 89e minute, lorsque Reijnders a marqué d’une frappe depuis le centre de la surface. Si les errements défensifs de la première période frustreront le staff, le caractère affiché pour cumuler 19 tirs et finalement revenir à hauteur leur permet de rester pleinement dans la course dans le groupe A2.