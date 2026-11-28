L'équipe féminine des États-Unis ira au Brésil. Il lui a fallu moins de 45 minutes pour dissiper tout doute sur sa qualification pour la Coupe du monde.

L'équipe d'Emma Hayes s'est largement imposée 8-0 face au Salvador, vendredi à Mansfield, au Texas, en quart de finale du Championnat féminin de la CONCACAF. Ashley Sanchez a mené l'offensive avec un triplé en première période.

Ce sont pourtant deux défenseuses qui ont lancé les Américaines : Kennedy Wesley a ouvert le score à la 9e minute, avant que Tierna Davidson ne double la mise à la 31e. Mallory Swanson a ajouté un troisième but peu après, puis Sanchez a pris le relais en marquant trois fois coup sur coup. Sophia Wilson a encore alourdi le score avant la pause pour porter l'avance des États-Unis à 7-0.

Les Américaines ont ralenti en seconde période, même si la remplaçante Croix Bethune a inscrit un huitième but à la 80e minute.

Leur qualification pour la Coupe du monde assurée, les États-Unis peuvent désormais se concentrer sur la conquête du Championnat féminin de la CONCACAF. La Jamaïque les attend en demi-finale mardi.

GOAL note les joueuses américaines depuis le Texas Health Mansfield Stadium...