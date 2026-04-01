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Tullis-Joyce Le Tissier Man Utd Bayern GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses de Manchester United face au Bayern Munich : les courageuses Red Devils ont été victimes de leurs coups de pied arrêtés, tandis que la stratégie défensive de Marc Skinner leur a coûté cher et a entraîné leur élimination de la Ligue des champions

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Manchester United Women
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Bayern Munich vs Manchester United Women

L'aventure des femmes de Manchester United en Ligue des champions s'est achevée de manière dramatique mercredi, le Bayern de Munich ayant réussi un retour en fin de match pour s'imposer 2-1 ce soir-là et 5-3 sur l'ensemble des deux matchs. L'équipe de Marc Skinner a bien démarré en Allemagne et a pris un avantage mérité dès le début du match grâce à Melvine Malard, mais une approche défensive en deuxième mi-temps s'est avérée extrêmement coûteuse, United s'inclinant sur deux buts en fin de match qui ont qualifié les championnes d'Allemagne pour les demi-finales, où elles affronteront probablement Barcelone.

Tout se déroulait comme prévu avant la pause : United attaquait avec vigueur et causait toutes sortes de problèmes au Bayern dès le début de la rencontre, ne ressemblant en rien à l'équipe qui avait été menée 2-0 dès les 20 premières minutes de son match de Super League féminine contre Manchester City ce week-end. Après avoir vu une de ses tentatives repoussée par Ena Mahmutovic, Malard a donné à United l’avantage que sa pression méritait, profitant d’une erreur de la gardienne suite à un simple ballon en profondeur de Jayde Riviere pour égaliser le score cumulé.

À partir de là, United semblait également le plus à même de marquer à nouveau. Peu après avoir ouvert le score, Malard a contraint Mahmutovic à un autre arrêt de qualité, puis Vanessa Gilles a dû bloquer un tir de Fridolina Rolfo, qui avait effectué une percée audacieuse dans le dernier tiers.

À leur retour sur le terrain pour la seconde mi-temps, les Red Devils semblaient toutefois être une équipe complètement différente. Adoptant un dispositif beaucoup plus défensif, les joueuses ont tenu bon alors que le Bayern se jetait à corps perdu sur elles, mais sans aucun répit en contre-attaque, un but du Bayern semblait inévitable. Phallon Tullis-Joyce a réalisé un superbe arrêt pour repousser une frappe de Pernille Harder, tandis que Maya Le Tissier et Millie Turner ont toutes deux effectué de bons blocages, mais les vagues d'attaques se succédaient sans relâche et, finalement, cela s'est avéré trop difficile à supporter pour les visiteuses.

Compte tenu du nombre de corners que le Bayern avait tirés dans la surface de United, des problèmes qu'ils avaient causés et du fait que personne n'a concédé plus de buts de la tête en WSL cette saison que les Red Devils, il n'était pas surprenant que ce soit sur une telle action que le Bayern égalise. Glodis Viggosdottir s'est élancée pour placer une tête qui a dépassé Tullis-Joyce, qui a réussi à toucher le ballon mais n'a pas pu l'empêcher de rentrer. Avant même que United n'ait eu le temps de reprendre son souffle, le score était de 2-1, le superbe dégagement de la tête de Malard sur la ligne ayant été rendu inutile par la frappe fulgurante de Linda Dallmann qui a envoyé le ballon dans la lucarne sur le rebond.

C'est un parcours exceptionnel pour Manchester United. Pour une équipe qui en est encore à ses balbutiements dans le football féminin, atteindre les quarts de finale après avoir fait ses débuts en phase finale de la Ligue des champions, suite à une première qualification, n'est en aucun cas un échec. Pourtant, après avoir pris l'avantage lors de ce match retour et s'être montrées si prometteuses en première mi-temps, il est difficile de ne pas avoir le sentiment que les Red Devils ont laissé filer cette occasion lors d'une seconde mi-temps décevante sur le plan défensif.

GOAL note les joueuses de United à l'Allianz Arena...

  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Phallon Tullis-Joyce (5/10) :

    Il a réalisé un arrêt fantastique pour repousser une frappe de Harder en début de seconde mi-temps, mais s'est montré hésitant sur les centres et aurait dû arrêter le but égalisateur du Bayern.

    Jayde Riviere (7/10) :

    A remporté de nombreux duels et a fait partie d'une défense qui a tenu bon aussi longtemps que possible. C'est également elle qui a servi le ballon sur lequel Malard s'est jetée pour marquer le but.

    Maya Le Tissier (7/10) :

    Après avoir été mise à rude épreuve par Khadija Shaw ce week-end, elle s'est montrée bien plus efficace face à Harder. 

    Millie Turner (7/10) :

    Elle n'a pas toujours été au sommet de son art cette saison, mais elle s'en est rapprochée aujourd'hui grâce à une solide performance.

    Hanna Lundkvist (6/10) :

    Elle s'est parfois laissée battre trop facilement, mais a contribué à l'excellent travail défensif global.

    • Publicité
  • Julia Zigiotti Olme Franziska Kett Man Utd Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Milieu de terrain

    Julia Zigiotti Olme (5/10) :

    Une soirée en dents de scie. Elle a fait preuve d'une grande énergie et d'une bonne lecture du jeu, ce qui lui a permis d'être efficace pendant de longues périodes, mais elle s'est également montrée assez imprécise dans la maîtrise du ballon à d'autres moments.

    Hinata Miyazawa (5/10) :

    Bonne avec le ballon en première mi-temps, avant de peu y toucher après la pause. Aurait pu mieux réagir dans la surface sur le but de Dallmann.

    Simi Awujo (6/10) :

    Elle n'a pas touché beaucoup le ballon, mais s'est montrée positive lorsqu'elle l'avait. Elle s'est également bien battue au milieu de terrain.

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    Attaque

    Jess Park (5/10) :

    A eu beaucoup de mal à toucher le ballon, surtout en deuxième mi-temps. Elle a toutefois bien contribué à la défense.

    Melvine Malard (7/10) :

    Une menace constante en première mi-temps, causant de nombreux problèmes au Bayern. A également bien défendu sur les corners.

    Fridolina Rolfo (5/10) :

    A eu quelques moments plus brillants que Park mais, comme sa coéquipière, a globalement eu du mal à s'impliquer.

  • FC Bayern München v Manchester United FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Lisa Naalsund (6/10) :

    Elle a réalisé un tacle décisif sur Harder dans la surface peu après son entrée en jeu. Elle a toutefois eu du mal à s'impliquer dans le jeu, alors que United était acculé.

    Gabby George (N/A) :

    Entrée en jeu dans les cinq dernières minutes.

    Lea Schuller (N/A) :

    Une autre remplaçante de fin de match.

    Marc Skinner (4/10) :

    Il a brillamment organisé son équipe en première mi-temps – alors pourquoi cela a-t-il changé de manière si radicale en seconde période ? Il n'avait pas beaucoup de ressources sur le banc, mais il aurait dû se montrer plus proactif pour faire entrer Schuller au moins.

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