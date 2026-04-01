Notes des joueuses de Manchester United face au Bayern Munich : les courageuses Red Devils ont été victimes de leurs coups de pied arrêtés, tandis que la stratégie défensive de Marc Skinner leur a coûté cher et a entraîné leur élimination de la Ligue des champions

Tout se déroulait comme prévu avant la pause : United attaquait avec vigueur et causait toutes sortes de problèmes au Bayern dès le début de la rencontre, ne ressemblant en rien à l'équipe qui avait été menée 2-0 dès les 20 premières minutes de son match de Super League féminine contre Manchester City ce week-end. Après avoir vu une de ses tentatives repoussée par Ena Mahmutovic, Malard a donné à United l’avantage que sa pression méritait, profitant d’une erreur de la gardienne suite à un simple ballon en profondeur de Jayde Riviere pour égaliser le score cumulé.

À partir de là, United semblait également le plus à même de marquer à nouveau. Peu après avoir ouvert le score, Malard a contraint Mahmutovic à un autre arrêt de qualité, puis Vanessa Gilles a dû bloquer un tir de Fridolina Rolfo, qui avait effectué une percée audacieuse dans le dernier tiers.

À leur retour sur le terrain pour la seconde mi-temps, les Red Devils semblaient toutefois être une équipe complètement différente. Adoptant un dispositif beaucoup plus défensif, les joueuses ont tenu bon alors que le Bayern se jetait à corps perdu sur elles, mais sans aucun répit en contre-attaque, un but du Bayern semblait inévitable. Phallon Tullis-Joyce a réalisé un superbe arrêt pour repousser une frappe de Pernille Harder, tandis que Maya Le Tissier et Millie Turner ont toutes deux effectué de bons blocages, mais les vagues d'attaques se succédaient sans relâche et, finalement, cela s'est avéré trop difficile à supporter pour les visiteuses.

Compte tenu du nombre de corners que le Bayern avait tirés dans la surface de United, des problèmes qu'ils avaient causés et du fait que personne n'a concédé plus de buts de la tête en WSL cette saison que les Red Devils, il n'était pas surprenant que ce soit sur une telle action que le Bayern égalise. Glodis Viggosdottir s'est élancée pour placer une tête qui a dépassé Tullis-Joyce, qui a réussi à toucher le ballon mais n'a pas pu l'empêcher de rentrer. Avant même que United n'ait eu le temps de reprendre son souffle, le score était de 2-1, le superbe dégagement de la tête de Malard sur la ligne ayant été rendu inutile par la frappe fulgurante de Linda Dallmann qui a envoyé le ballon dans la lucarne sur le rebond.

C'est un parcours exceptionnel pour Manchester United. Pour une équipe qui en est encore à ses balbutiements dans le football féminin, atteindre les quarts de finale après avoir fait ses débuts en phase finale de la Ligue des champions, suite à une première qualification, n'est en aucun cas un échec. Pourtant, après avoir pris l'avantage lors de ce match retour et s'être montrées si prometteuses en première mi-temps, il est difficile de ne pas avoir le sentiment que les Red Devils ont laissé filer cette occasion lors d'une seconde mi-temps décevante sur le plan défensif.

GOAL note les joueuses de United à l'Allianz Arena...