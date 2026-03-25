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Man Utd Bayern Munich Women gfxGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses de Manchester United face au Bayern de Munich : des défaillances défensives qui coûtent cher, tandis que leur adversaire de toujours, Pernille Harder, place les Red Devils au bord de l'élimination en Ligue des champions

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Manchester United Women
Ligue des Champions
Manchester United Women vs Bayern Munich
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Manchester United devra s'imposer en Allemagne la semaine prochaine pour poursuivre son premier parcours en Ligue des champions féminine, après avoir subi une défaite 3-2 face au Bayern lors du match aller de ce quart de finale mercredi soir. Les Red Devils ont fait preuve d'une grande ténacité en revenant à deux reprises au score après avoir été menées d'un but. Elles semblaient se diriger vers un match nul qui leur aurait donné de meilleures chances de se qualifier, jusqu'à ce que le but tardif de Momoko Tanikawa ne scelle finalement la victoire des championnes d'Allemagne.

Tout semblait indiquer que la soirée allait être difficile pour United lorsque Harder a ouvert le score après seulement 98 secondes. L'ancienne attaquante de Chelsea avait été une véritable épine dans le pied de United tout au long de ses quatre années passées en Angleterre, et elle a repris là où elle s'était arrêtée : elle a repris une passe parfaite d'Arianna Caruso et a tranquillement glissé le ballon au-delà de Phallon Tullis-Joyce. Mais United s'est repris et a égalisé en milieu de première mi-temps, lorsque Le Tissier a converti un penalty à 11 mètres après que Glodis Viggosdottir eut touché le ballon de la main sur un tir de Lea Schuller.

Cela a certainement aidé United à se détendre, et les deux équipes ont ensuite disputé un match très équilibré, échangeant des occasions à moitié créées sans jamais vraiment se créer d’occasions franches jusqu’à ce que le score évolue à nouveau en fin de match. La plupart des arrêts effectués par Tullis-Joyce et Ena Mahmutovic étaient faciles, tandis que Viggosdottir et Schuller ont toutes deux eu de bonnes occasions sur des centres qu’elles n’ont pas su exploiter pleinement.

Le match semblait se diriger vers un match nul, jusqu’à une avalanche de buts en fin de rencontre. Tout d'abord, Harder a redonné l'avantage au Bayern sur une action similaire, cette fois en reprenant une magnifique passe en profondeur de Tanikawa et en battant Tullis-Joyce pour inscrire son cinquième but en huit matchs contre United. Mais, une fois de plus, les locales ont réagi : à peine cinq minutes plus tard, Hanna Lundkvist a repris un corner de Le Tissier et a battu Mahmutovic de la tête pour égaliser à nouveau.

Mais lorsque Tanikawa a réagi quelques minutes plus tard pour redonner l'avantage au Bayern, United n'avait plus de réponse à apporter. L'équipe de Marc Skinner, pour ses débuts en phase finale, a impressionné en Europe et a bien résisté face à une formidable équipe qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison, en gardant le match serré. Cependant, pour poursuivre cette aventure, elle devra s'imposer à Munich la semaine prochaine.

GOAL note les joueurs de Man Utd d'Old Trafford...

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-MAN UTD-BAYERN MUNICHAFP

    Gardien de but et défense

    Phallon Tullis-Joyce (6/10) :

    Elle n'a pas eu beaucoup d'arrêts remarquables à effectuer, la plupart des tentatives du Bayern venant directement vers elle.

    Hanna Lundkvist (7/10) :

    Superbe tête pour égaliser à 2-2 et a remporté la plupart de ses duels, ce qui a permis de contenir Kett.

    Maya Le Tissier (7/10) :

    Elle a marqué un superbe penalty et a délivré un corner fantastique pour le but de Lundkvist, mais sa défense a été trop facilement battue par des ballons en profondeur destinés à Harder à deux reprises, ce qui a coûté cher à son équipe. 

    Millie Turner (5/10) :

    Ce n'est jamais une tâche facile, mais elle et Le Tissier n'ont tout simplement pas suffisamment surveillé Harder à elles deux et ont joué trop haut.

    Fridolina Rolfo (5/10) :

    N'a pas réussi à s'imposer en attaque et a eu du mal à s'imposer dans les duels en défense.

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  • Lisa Naalsund Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Milieu de terrain

    Julia Zigiotti Olme (7/10) :

    Elle a réalisé de superbes courses dans les couloirs, a remporté de nombreux duels et a bien porté le ballon. Elle a également bien maîtrisé le ballon.

    Hinata Miyazawa (5/10) :

    A montré quelques éclairs de talent, mais s'est montrée globalement assez brouillonne pour son retour en club, après avoir disputé la finale de la Coupe d'Asie avec le Japon en Australie ce week-end.

    Lisa Naalsund (6/10) :

    A eu quelques bons moments mais n'a pas été suffisamment impliquée pour constituer une menace sérieuse.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-WOMEN-MAN UTD-BAYERN MUNICHAFP

    Attaque

    Jess Park (5/10) :

    Dynamique lorsqu'elle était impliquée, mais elle a été pratiquement neutralisée.

    Lea Schuller (6/10) :

    Elle s'est battue pour créer des occasions et a posé des problèmes à l'adversaire, notamment en obtenant un penalty. Ses tirs ont toutefois souvent manqué de précision.

    Melvine Malard (6/10) :

    Comme beaucoup d'autres, elle a été bonne lorsqu'elle a pu avoir un impact, mais elle a eu peu d'occasions de le faire.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Simi Awujo (N/A) :

    En lice pour les phases finales.

    Jayde Riviere (N/A) :

    Une autre entrée en jeu relativement tardive.

    Marc Skinner (6/10) :

    Il avait les mains liées compte tenu de l'effectif disponible et a fait de son mieux avec les options dont il disposait, alors que son équipe tenait tête au Bayern. Il aurait dû se méfier davantage de la menace de Harder dans le dos de la défense après ce premier but et peut-être demander à son équipe de se replier un peu plus.

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