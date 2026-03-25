Notes des joueuses de Manchester United face au Bayern de Munich : des défaillances défensives qui coûtent cher, tandis que leur adversaire de toujours, Pernille Harder, place les Red Devils au bord de l'élimination en Ligue des champions

Tout semblait indiquer que la soirée allait être difficile pour United lorsque Harder a ouvert le score après seulement 98 secondes. L'ancienne attaquante de Chelsea avait été une véritable épine dans le pied de United tout au long de ses quatre années passées en Angleterre, et elle a repris là où elle s'était arrêtée : elle a repris une passe parfaite d'Arianna Caruso et a tranquillement glissé le ballon au-delà de Phallon Tullis-Joyce. Mais United s'est repris et a égalisé en milieu de première mi-temps, lorsque Le Tissier a converti un penalty à 11 mètres après que Glodis Viggosdottir eut touché le ballon de la main sur un tir de Lea Schuller.

Cela a certainement aidé United à se détendre, et les deux équipes ont ensuite disputé un match très équilibré, échangeant des occasions à moitié créées sans jamais vraiment se créer d’occasions franches jusqu’à ce que le score évolue à nouveau en fin de match. La plupart des arrêts effectués par Tullis-Joyce et Ena Mahmutovic étaient faciles, tandis que Viggosdottir et Schuller ont toutes deux eu de bonnes occasions sur des centres qu’elles n’ont pas su exploiter pleinement.

Le match semblait se diriger vers un match nul, jusqu’à une avalanche de buts en fin de rencontre. Tout d'abord, Harder a redonné l'avantage au Bayern sur une action similaire, cette fois en reprenant une magnifique passe en profondeur de Tanikawa et en battant Tullis-Joyce pour inscrire son cinquième but en huit matchs contre United. Mais, une fois de plus, les locales ont réagi : à peine cinq minutes plus tard, Hanna Lundkvist a repris un corner de Le Tissier et a battu Mahmutovic de la tête pour égaliser à nouveau.

Mais lorsque Tanikawa a réagi quelques minutes plus tard pour redonner l'avantage au Bayern, United n'avait plus de réponse à apporter. L'équipe de Marc Skinner, pour ses débuts en phase finale, a impressionné en Europe et a bien résisté face à une formidable équipe qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison, en gardant le match serré. Cependant, pour poursuivre cette aventure, elle devra s'imposer à Munich la semaine prochaine.

GOAL note les joueurs de Man Utd d'Old Trafford...