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Harry Sherlock

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Notes des joueuses de Manchester United face à Manchester City : l'équipe de Marc Skinner s'est fait balayer ! Lea Schuller n'a une nouvelle fois pas réussi à marquer, et les Red Devils ont subi une lourde défaite lors de ce derby de Manchester à sens unique

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Manchester United Women vs Manchester City Women
Manchester City Women
WSL Série printemps

Samedi, à Old Trafford, Manchester United s'est incliné 3-0 face à Manchester City. Vivianne Miedema a inscrit un doublé et Kerstin Casparij a ajouté un troisième but juste après la mi-temps. L'équipe de Marc Skinner a été dominée par ses rivales locales, qui ne sont désormais plus qu'à cinq points du titre de la WSL.

Dès le coup d'envoi, Manchester City a dominé United et a pris l'avantage dès la 17e minute, lorsque Vivianne Miedema a marqué de la tête après que le tir lointain dévié de Lauren Hemp ait heurté la barre transversale avant de rebondir derrière.

Et deux minutes plus tard, Miedema a de nouveau marqué, profitant d'un immense espace dans la surface de United pour envoyer un autre tir de la tête qui a battu Phallon Tullis-Joyce.

À la 25e minute, City a cru marquer un troisième but sur un corner grâce à Rebecca Knaak, mais son coup de tête a été refusé pour une faute présumée dans la surface ; Tullis-Joyce s'était plainte d'avoir été gênée, mais les ralentis ne semblaient pas montrer de faute. 

Après la mi-temps, City a bien inscrit son troisième but par l'intermédiaire de Kerstin Casparij, qui a poussé le ballon au fond des filets au second poteau après un superbe centre de Hemp.

United est revenu un peu dans le match, mais n'a rien pu faire pour contrer ses rivales de toujours. 

GOAL note les joueuses de United à Old Trafford...

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Phallon Tullis-Joyce (4/10) :

    Battue par le tir dévié de Hemp en début de match, mais sauvée par la barre transversale. N'a rien pu faire face aux deux têtes de Miedema. Sauvegardée par l'arbitre lorsque la tête de Knaak a été refusée, mais elle s'est à nouveau retrouvée désemparée lorsque Casparij a marqué. Un après-midi désastreux. 

    Jayde Riviere (5/10) :

    A passé la majeure partie du match en spectatrice, les attaquantes de City ne cessant de la dépasser en vitesse. Remplacée par Drury.

    Maya Le Tissier (4/10) :

    Elle a sauté pour dégager le centre destiné à Miedema pour son deuxième but, mais a mal jugé la trajectoire. Elle s'est quelque peu reprise, mais le match était déjà perdu à ce moment-là.

    Millie Turner (5/10) :

    Elle est sortie de la défense quand elle le pouvait, ce qui n'était pas si souvent. Elle n'a pas pu contenir Shaw et Miedema ensemble.

    Hanna Lundkvist (3/10) :

    N'a pas réussi à contenir les attaquantes de City. Était loin de Casparij quand celle-ci s'est faufilée. Vraiment médiocre. 

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  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Hinata Miyazawa (6/10) :

    Elle a couvert un terrain immense. Elle a bien mis la pression tout au long du match, mais a été frustrée de ne pas avoir réussi à débloquer la situation pour son équipe. 

    Lisa Naalsund (5/10) :

    A fait ce qu'elle pouvait en défense, mais City a réussi à percer la défense de United avec une facilité déconcertante.

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Jess Park (4/10) :

    Toujours positive avec le ballon aux pieds, mais incapable de faire la différence. Elle n'a touché le ballon qu'une seule fois dans la surface de City, ce qui en dit long sur l'impuissance de United.

    Lea Schuller (3/10) :

    Elle a sauté avec Miedema dans la surface mais n'a pas pu l'empêcher de marquer. Remplacée à la 52e minute après une prestation totalement anonyme. Elle a à peine touché le ballon. 

    Simi Awujo (5/10) :

    Quelques tentatives hasardeuses. Elle est revenue en défense pour soutenir le milieu de terrain de temps à autre, mais son apport offensif a été largement insuffisant.

    Melvine Malard (5/10) :

    Une tentative correcte après un débordement sur l'aile, mais elle a été très peu servie pendant la majeure partie du match. Elle est montée en attaque lorsque Schuller a été remplacée.

  • Manchester United FC v Crystal Palace - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Fridolina Rolfo (6/10) :

    Elle a remplacé Schuller. Elle s'est positionnée sur l'aile gauche, mais City avait déjà pris le dessus à ce moment-là. 

    Layla Drury (6/10) :

    À seulement 16 ans, Drury a remplacé Rivière. Elle s'est montrée positive avec le ballon à chaque fois qu'il lui parvenait.

    Gabrielle George (N/A)

    Entrée en jeu en deuxième mi-temps.

    Jess Anderson (N/A) :

    Elle a fait ses débuts en WSL.

    Marc Skinner (4/10) :

    La performance de United en deuxième mi-temps a été au moins meilleure que celle de la première période, mais les 45 premières minutes ont été une véritable honte, United n'ayant pas réussi à se montrer à la hauteur. Dans un derby, c'est impardonnable. United s'est quelque peu amélioré, mais le match était déjà perdu. Quelques débuts offrent une lueur d'espoir, mais cette journée restera dans les annales comme l'une des pires de la saison de United. 

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