Notes des joueuses de Manchester United face à Manchester City : l'équipe de Marc Skinner s'est fait balayer ! Lea Schuller n'a une nouvelle fois pas réussi à marquer, et les Red Devils ont subi une lourde défaite lors de ce derby de Manchester à sens unique

Dès le coup d'envoi, Manchester City a dominé United et a pris l'avantage dès la 17e minute, lorsque Vivianne Miedema a marqué de la tête après que le tir lointain dévié de Lauren Hemp ait heurté la barre transversale avant de rebondir derrière.

Et deux minutes plus tard, Miedema a de nouveau marqué, profitant d'un immense espace dans la surface de United pour envoyer un autre tir de la tête qui a battu Phallon Tullis-Joyce.

À la 25e minute, City a cru marquer un troisième but sur un corner grâce à Rebecca Knaak, mais son coup de tête a été refusé pour une faute présumée dans la surface ; Tullis-Joyce s'était plainte d'avoir été gênée, mais les ralentis ne semblaient pas montrer de faute.

Après la mi-temps, City a bien inscrit son troisième but par l'intermédiaire de Kerstin Casparij, qui a poussé le ballon au fond des filets au second poteau après un superbe centre de Hemp.

United est revenu un peu dans le match, mais n'a rien pu faire pour contrer ses rivales de toujours.

GOAL note les joueuses de United à Old Trafford...