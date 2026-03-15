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Janssen Malard Terland GFXGetty/GOAL
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Notes des joueuses de Manchester United face à Chelsea : une erreur catastrophique de Dominique Janssen coûte cher aux Red Devils lors de leur défaite en finale de la Coupe de la Ligue

Manchester United s'est incliné dimanche lors de la finale de la Coupe de la Ligue féminine, s'inclinant 2-0 face à Chelsea après une erreur catastrophique de Dominique Janssen qui a permis à Lauren James d'ouvrir le score. L'équipe de Marc Skinner a certes dominé les débats à Bristol tout au long des 90 minutes, mais ses espoirs de remontée ont été anéantis par la remplaçante Aggie Beever-Jones en seconde période.

Elisabeth Terland a failli ouvrir le score dès les deux premières minutes en obligeant Hannah Hampton à effectuer un arrêt à 25 mètres, mais United a pris du retard lorsque Janssen s'est fait dépouiller du ballon par James après avoir mal contrôlé une remise en jeu près de sa propre surface de réparation. La star anglaise James a ainsi pu dribbler jusqu'à l'intérieur de la surface et tromper Phallon Tullis-Joyce d'un tir précis.

United a tenté de réagir, Terland se montrant à nouveau dangereuse, tirant d'abord à côté depuis l'entrée de la surface avant de frapper la barre transversale d'une frappe en angle. Maya Le Tissier a toutefois dû rester vigilante à l'autre bout du terrain, revenant en défense pour contrer Alyssa Thompson après que l'attaquante américaine eut été lancée seule vers le but.

Ellen Wangerheim a gâché la meilleure occasion de United dans les dernières secondes de la première mi-temps en ratant son tir à bout portant après un beau déboulé et un centre de Melvine Malard, tandis que Lisa Naalsund a mis Hampton à l'épreuve peu après la pause.

Chelsea a toutefois fini par prendre le dessus et a décroché son premier titre de la saison lorsque Beever-Jones a résisté à Hanna Lundqvist et a poussé le ballon au fond des filets de Tullis-Joyce à bout portant.

GOAL note les joueuses de United à Ashton Gate...

  • FBL-ENG-LCUP-WOMEN-CHELSEA-MAN UTDAFP

    Gardien de but et défense

    Phallon Tullis-Joyce (5/10) :

    A été battue au premier poteau sur le premier but, marqué par James. N'a rien pu faire sur le but de Beever-Jones qui a scellé le score.

    Jayde Riviere (7/10) :

    Elle a brillamment résisté à la double menace de Thompson et Baltimore sur le côté gauche de Chelsea, tout en apportant un plus en attaque.

    Maya Le Tissier (7/10) :

    Un superbe tacle sur Thompson a permis à United de rester dans le match en fin de première mi-temps. Elle continue d'impressionner au cœur de la défense.

    Dominique Janssen (3/10) :

    Un match marqué par son erreur catastrophique. James lui a posé des problèmes tout au long de la rencontre, mais cela n'excuse en rien la faute qui a offert le premier but à Chelsea.

    Hanna Lundqvist (5/10) :

    Assez solide au poste d'arrière gauche, elle a su faire face à la vitesse de Rytting Kaneryd. Elle n'a toutefois pas été assez solide pour contrer Beever-Jones après avoir été déplacée sur la droite.

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    Milieu de terrain

    Jess Park (5/10) :

    Loin de son meilleur niveau. A montré quelques belles touches de jeu, mais la formation l'a empêchée de se replier vers l'intérieur comme elle l'aurait souhaité.

    Lisa Naalsund (5/10) :

    Une présence solide au cœur du milieu de terrain de United, même si elle n'apporte pas grand-chose en phase de possession. A mis Hampton à l'épreuve en début de seconde mi-temps.

    Julia Zigiotti Olme (7/10) :

    Très à l'aise dans les espaces restreints, elle a dynamisé le jeu de United grâce à de belles passes vers l'avant.

    Melvine Malard (5/10) :

    A pris le dessus sur Bronze une fois en première mi-temps, mais n'a pas réussi à s'imposer sur le côté gauche. Légèrement meilleure lorsqu'elle a été replacée à droite peu avant la mi-temps, mais toujours pas au meilleur de sa forme.

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    Attaque

    Ellen Wangerheim (4/10) :

    Quelques bons moments de jeu de dos à l'attaque, mais elle n'a pas eu la qualité ni la conviction nécessaires pour mettre en difficulté la défense de Chelsea. Elle a gâché sa grande occasion juste avant la mi-temps.

    Elisabeth Terland (7/10) :

    Elle semblait apprécier son rôle dans le duo d'attaque, car elle s'est montrée plus dangereuse que n'importe quelle autre joueuse de United. Elle a contraint Hampton à effectuer un arrêt dès le début du match et a touché la barre transversale, signant ainsi une performance positive.

  • Remplaçants et entraîneur

    Fridolina Rolfo (5/10) :

    Elle aurait dû mieux réagir pour arrêter le centre qui a conduit au but de Beever-Jones.

    Lea Schuller (5/10) :

    Légèrement meilleure que Wangerheim, mais n'a tout de même pas été à la hauteur.

    Simi Awujo (N/A) :

    A posé des problèmes lors de sa brève apparition.

    Marc Skinner (5/10) :

    Le changement de système a aidé Terland, mais a réduit l'impact de ses joueurs clés, tels que Park et Malard. Évidemment, on ne peut rien faire contre une énorme erreur individuelle.

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