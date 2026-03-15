Notes des joueuses de Manchester United face à Chelsea : une erreur catastrophique de Dominique Janssen coûte cher aux Red Devils lors de leur défaite en finale de la Coupe de la Ligue

Elisabeth Terland a failli ouvrir le score dès les deux premières minutes en obligeant Hannah Hampton à effectuer un arrêt à 25 mètres, mais United a pris du retard lorsque Janssen s'est fait dépouiller du ballon par James après avoir mal contrôlé une remise en jeu près de sa propre surface de réparation. La star anglaise James a ainsi pu dribbler jusqu'à l'intérieur de la surface et tromper Phallon Tullis-Joyce d'un tir précis.

United a tenté de réagir, Terland se montrant à nouveau dangereuse, tirant d'abord à côté depuis l'entrée de la surface avant de frapper la barre transversale d'une frappe en angle. Maya Le Tissier a toutefois dû rester vigilante à l'autre bout du terrain, revenant en défense pour contrer Alyssa Thompson après que l'attaquante américaine eut été lancée seule vers le but.

Ellen Wangerheim a gâché la meilleure occasion de United dans les dernières secondes de la première mi-temps en ratant son tir à bout portant après un beau déboulé et un centre de Melvine Malard, tandis que Lisa Naalsund a mis Hampton à l'épreuve peu après la pause.

Chelsea a toutefois fini par prendre le dessus et a décroché son premier titre de la saison lorsque Beever-Jones a résisté à Hanna Lundqvist et a poussé le ballon au fond des filets de Tullis-Joyce à bout portant.

GOAL note les joueuses de United à Ashton Gate...