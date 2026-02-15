Les Lionesses de Londres ont démarré en trombe et Parris a ouvert le score après seulement cinq minutes, devançant Jayde Riviere pour marquer de la tête sur un centre invitant de Freya Godfrey. Les visiteuses ont stupéfié les supporters locaux avec leur but précoce et United a eu du mal à entrer dans le match en début de rencontre.

Parris semait la panique en attaque, dépossédant Riviere dans son propre tiers final sur une occasion qui n'aboutit à rien, avant de prendre le dessus sur Maya Le Tissier pour centrer vers Jana Fernandez qui tira au-dessus de la barre transversale. Godfrey eut une occasion du côté opposé, mais elle coupa vers l'intérieur et tira juste à côté du coin supérieur.

À la demi-heure de jeu, contre le cours du jeu, United égalisait grâce à un moment de génie de Park. Après avoir reçu une passe millimétrée de Turner, la joueuse de 24 ans a fait le reste, s'infiltrant depuis la gauche, traversant le milieu de terrain et tirant puissamment dans le coin opposé depuis l'entrée de la surface.

United avait égalisé, mais l'inquiétude restait palpable à l'autre bout du terrain, Le Tissier étant contrainte de s'interposer in extremis dans sa propre surface de réparation, avant que la gardienne Phallon Tullis-Joyce ne passe le ballon directement à Parris dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, pour finalement repousser une tentative peu convaincante de l'attaquante anglaise.

Le Tissier a dégagé le ballon sur la ligne en début de deuxième période, mais United a ensuite pris l'ascendant et a dominé le ballon pendant la majeure partie de la dernière demi-heure. Les occasions franches se sont toutefois faites rares, et il semblait que les visiteuses repartiraient avec un point. Mais Turner en a décidé autrement pour sa première apparition depuis septembre, en reprenant de la tête un coup franc de Le Tissier pour envoyer les supporters locaux en extase.

Manchester United semblait bien parti pour conserver ses trois points jusqu'à la fin du temps additionnel, lorsqu'Isobel Goodwin a vu son coup de tête passer à quelques centimètres du poteau. Ce n'était certes pas une performance exceptionnelle de la part de Manchester United, mais le club poursuit sa série de victoires impressionnante et conserve un mince espoir de remporter le titre de la WSL grâce à cette victoire.

GOAL évalue les joueuses de Man Utd au Progress with Unity Stadium...