Notes des joueuses de Manchester United contre les London City Lionesses : Millie Turner marque le but de la victoire en fin de match tandis que Jess Park inscrit un but magnifique, permettant aux Red Devils de remporter leur SEPTIÈME victoire consécutive

Manchester United a remporté sa septième victoire consécutive toutes compétitions confondues en battant les London City Lionesses 2-1 en Super League féminine après avoir été mené au score. Un superbe but égalisateur de Jess Park et un but décisif de Millie Turner, de retour de blessure, ont assuré les trois points après que Nikita Parris ait donné l'avantage aux visiteuses nouvellement promues. Les Red Devils restent ainsi deuxièmes du championnat grâce à cette victoire âprement disputée.

Les Lionesses de Londres ont démarré en trombe et Parris a ouvert le score après seulement cinq minutes, devançant Jayde Riviere pour marquer de la tête sur un centre invitant de Freya Godfrey. Les visiteuses ont stupéfié les supporters locaux avec leur but précoce et United a eu du mal à entrer dans le match en début de rencontre.

Parris semait la panique en attaque, dépossédant Riviere dans son propre tiers final sur une occasion qui n'aboutit à rien, avant de prendre le dessus sur Maya Le Tissier pour centrer vers Jana Fernandez qui tira au-dessus de la barre transversale. Godfrey eut une occasion du côté opposé, mais elle coupa vers l'intérieur et tira juste à côté du coin supérieur.

À la demi-heure de jeu, contre le cours du jeu, United égalisait grâce à un moment de génie de Park. Après avoir reçu une passe millimétrée de Turner, la joueuse de 24 ans a fait le reste, s'infiltrant depuis la gauche, traversant le milieu de terrain et tirant puissamment dans le coin opposé depuis l'entrée de la surface.

United avait égalisé, mais l'inquiétude restait palpable à l'autre bout du terrain, Le Tissier étant contrainte de s'interposer in extremis dans sa propre surface de réparation, avant que la gardienne Phallon Tullis-Joyce ne passe le ballon directement à Parris dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, pour finalement repousser une tentative peu convaincante de l'attaquante anglaise.

Le Tissier a dégagé le ballon sur la ligne en début de deuxième période, mais United a ensuite pris l'ascendant et a dominé le ballon pendant la majeure partie de la dernière demi-heure. Les occasions franches se sont toutefois faites rares, et il semblait que les visiteuses repartiraient avec un point. Mais Turner en a décidé autrement pour sa première apparition depuis septembre, en reprenant de la tête un coup franc de Le Tissier pour envoyer les supporters locaux en extase.

Manchester United semblait bien parti pour conserver ses trois points jusqu'à la fin du temps additionnel, lorsqu'Isobel Goodwin a vu son coup de tête passer à quelques centimètres du poteau. Ce n'était certes pas une performance exceptionnelle de la part de Manchester United, mais le club poursuit sa série de victoires impressionnante et conserve un mince espoir de remporter le titre de la WSL grâce à cette victoire.

GOAL évalue les joueuses de Man Utd au Progress with Unity Stadium...

  • Gardien de but et défense

    Phallon Tullis-Joyce (6/10) :

    Sa mauvaise passe directement dans les pieds de Parris dans les derniers instants de la première mi-temps aurait pu coûter cher, mais cela n'a finalement pas été le cas. Elle n'a toutefois pas eu beaucoup d'occasions de marquer et a bien contrôlé sa surface.

    Jayde Riviere (4/10) :

    Malheureusement remplacée en fin de match en raison d'une blessure, la Canadienne n'a pas connu sa meilleure journée, car elle a eu du mal à contrer Parris et Pattinson. Elle a reçu un carton jaune inutile pour une faute imprudente en première mi-temps et a dû jouer la carte de la prudence par la suite.

    Maya Le Tissier (8/10) :

    Cruciale aux deux extrémités du terrain. La capitaine a réalisé un tacle glissé décisif pour empêcher un but presque certain, a dégagé un autre tir sur la ligne et, pour couronner le tout, a tiré un coup franc dangereux qui a semé la panique dans la surface et a permis à Turner de marquer le but de la victoire.

    Millie Turner (8/10) :

    La défenseuse jouait pour la première fois depuis le match retour contre London City en septembre, et a contribué au premier but avant de marquer le but de la victoire en fin de match. Elle a également apporté une contribution importante en défense, et United se réjouit du retour de la joueuse de 29 ans.

    Gabby George (5/10) :

    Remplacée à la mi-temps, l'arrière gauche a eu du mal face à Godfrey et a souvent été dominée par la dangereuse ailière.

    Milieu de terrain

    Lisa Naalsund (6/10) :

    A contribué à l'amélioration de United en deuxième mi-temps et s'est battue pour reprendre le contrôle du milieu de terrain.

    Hinata Miyazawa (7/10) :

    Avec un taux de réussite de 88,9 % dans ses passes, la Japonaise a fait preuve de calme dans la possession du ballon et a contribué à renverser la tendance lorsque United a remonté son retard.

    Simi Awujo (4/10) :

    Remplacée par Zigiotti Olme à la mi-temps, Awujo a eu du mal à entrer dans le match, les visiteuses ayant dominé la première période.

  • Attaque

    Ellen Wangerheim (5/10) :

    Remplacée peu après l'heure de jeu, la Suédoise s'est illustrée à une reprise sur le côté gauche en première période, mais a sinon peiné à peser sur le jeu.

    Jess Park (7/10) :

    Bien qu'elle ait parfois été absente du jeu, Park a montré toute sa classe lorsqu'elle a été sollicitée et son but, d'une pure génialité, a permis à United de revenir dans la partie.

    Lea Schuller (6/10) :

    L'attaquante s'est montrée très active et s'est battue pour son équipe, sans toutefois parvenir à tirer au but ni à se créer d'occasion.

  • Remplaçants et entraîneur

    Hanna Lundkvist (6/10) :

    Elle a remplacé George à la mi-temps et a tenté de neutraliser Godfrey. L'ailière de London City a été moins efficace en deuxième période, même si elle a encore eu quelques occasions.

    Julia Zigiotti Olme (5/10) :

    Entrée en jeu à la mi-temps, la milieu de terrain a raté quelques passes, mais a contribué à stabiliser le milieu de terrain.

    Dominique Janssen (6/10) :

    Entrée en jeu pour aider United à renforcer sa défense, elle a permis de limiter les occasions des visiteuses en fin de match.

    Layla Drury (6/10) :

    La jeune joueuse de 16 ans a remplacé Rivière en fin de match et a fait preuve d'une assurance surprenante pour son âge au poste d'arrière latérale.

    Marc Skinner (7/10) :

    Son équipe n'a peut-être pas livré sa performance la plus fluide, mais Skinner a vu son équipe revenir au score et prendre le dessus en deuxième période. Prolonger leur série de victoires à sept matchs est une réussite considérable.

