Notes des joueuses de Manchester City face à West Ham : Khadija Shaw termine en beauté une saison triomphale en WSL, mais la blessure de Lauren Hemp suscite des inquiétudes à l’approche de la finale de la FA Cup

Il fallait attendre seulement la 13e minute pour voir Jade Rose ouvrir le score, mais l’équipe d’Andree Jeglertz n’a pas eu la partie facile. West Ham, actuellement avant-dernier du classement, a tout fait pour maintenir l’incertitude. Kinga Szemik a réalisé plusieurs arrêts déterminants face à Lauren Hemp – sortie en boitant en première période – et à Mary Fowler, tandis que les Hammers se montraient également menaçants à l’autre bout du terrain.

Shaw a doublé l’avance de City juste avant l’heure de jeu, inscrivant son 20e but de la saison en WSL grâce à un centre fantastique d’Aoba Fujino, puis elle a immédiatement porté son total à 21 en reprenant un ballon revenu dans la surface des Hammers pour une occasion qu’elle ne pouvait pas manquer.

West Ham avait temporairement réduit le score par Seraina Piubel, et Eartha Cumings, gardienne pour la première fois en championnat avec City, a dû réaliser une parade décisive sur corner. Le suspense était toutefois enterré lorsque Shaw a inscrit le 3-1, avant que Laura Coombs, future retraitée, n’ajoute un quatrième but somptueux.

Une conclusion parfaite pour une saison mémorable, que City espère couronner en réalisant le doublé championnat-coupe face à Brighton en finale de la FA Cup plus tard ce mois-ci.

GOAL note les joueuses de City de Victoria Road...