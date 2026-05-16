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Khadija Shaw Man City HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses de Manchester City face à West Ham : Khadija Shaw termine en beauté une saison triomphale en WSL, mais la blessure de Lauren Hemp suscite des inquiétudes à l’approche de la finale de la FA Cup

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Manchester City Women
K. Shaw
WSL Série printemps
West Ham United Women vs Manchester City Women
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Manchester City a conclu samedi en beauté son exercice de Super League féminine, déjà couronné par le titre. Les nouvelles championnes d’Angleterre ont bouclé leur parcours en s’imposant 4-1 sur la pelouse de West Ham, avant de soulever le trophée pour la première fois depuis dix ans. Le sacre des Citizens avait été mathématiquement acté plus tôt dans le mois, suite à la défaite d’Arsenal contre Brighton, permettant aux joueuses de savourer un véritable tour d’honneur dans la capitale. Portées par un secteur visiteurs acquis à leur cause, elles ont vu Khadija Shaw signer un doublé et entériner une nouvelle victoire, ponctuant ainsi une saison exceptionnelle.

Il fallait attendre seulement la 13e minute pour voir Jade Rose ouvrir le score, mais l’équipe d’Andree Jeglertz n’a pas eu la partie facile. West Ham, actuellement avant-dernier du classement, a tout fait pour maintenir l’incertitude. Kinga Szemik a réalisé plusieurs arrêts déterminants face à Lauren Hemp – sortie en boitant en première période – et à Mary Fowler, tandis que les Hammers se montraient également menaçants à l’autre bout du terrain.

Shaw a doublé l’avance de City juste avant l’heure de jeu, inscrivant son 20e but de la saison en WSL grâce à un centre fantastique d’Aoba Fujino, puis elle a immédiatement porté son total à 21 en reprenant un ballon revenu dans la surface des Hammers pour une occasion qu’elle ne pouvait pas manquer.

West Ham avait temporairement réduit le score par Seraina Piubel, et Eartha Cumings, gardienne pour la première fois en championnat avec City, a dû réaliser une parade décisive sur corner. Le suspense était toutefois enterré lorsque Shaw a inscrit le 3-1, avant que Laura Coombs, future retraitée, n’ajoute un quatrième but somptueux.

Une conclusion parfaite pour une saison mémorable, que City espère couronner en réalisant le doublé championnat-coupe face à Brighton en finale de la FA Cup plus tard ce mois-ci.

GOAL note les joueuses de City de Victoria Road...

  • West Ham United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Eartha Cumings (8/10) :

    Pour ses débuts en WSL avec City, elle a réalisé plusieurs arrêts décisifs tout en gagnant en assurance dans la réception des centres au fil du match.

    Iman Beney (6/10) :

    Elle a multiplié les allers-retours sur le flanc droit, s’est engagée dans ses duels et a constamment tenté d’apporter le danger, même si l’efficacité n’était pas toujours au rendez-vous.

    Jade Rose (8/10) :

    Elle a ouvert le score d’une frappe pleine d’instinct et a brillamment défendu tout au long du match, réalisant notamment deux interventions particulièrement opportunes.

    Alex Greenwood (7/10) :

    Excellente en possession, elle a délivré un corner remarquable qui a conduit au but de Rose avant de céder sa place à la mi-temps.

    Leila Ouahabi (7/10) :

    Très active et influente, elle a multiplié les actions dangereuses et maintenu une forte pression sur West Ham dans sa propre moitié de terrain.

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  • West Ham United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Yui Hasegawa (8/10) :

    Encore une performance remarquable au milieu de terrain, où elle a brillé par sa maîtrise du ballon et sa capacité à couvrir un immense espace.

    Laura Blindkilde Brown (7/10) :

    Une première mi-temps pleine d’énergie, au cours de laquelle elle s’est montrée solide dans les duels et n’a commis aucune erreur de passe.

    Aoba Fujino (7/10) :

    Positionnée plus haut sur le terrain, elle a fait valoir sa technique et sa vision du jeu par des passes pertinentes qui ont fluidifié le jeu collectif. Elle a par ailleurs confirmé son influence sur le flanc en délivrant une passe décisive à Shaw.

  • West Ham United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Mary Fowler (6/10) :

    Malchanceuse de ne pas avoir marqué, même si Szemik a réalisé un excellent arrêt. Relativement discrète sinon, elle a toutefois fourni un travail défensif de qualité.

    Khadija Shaw (8/10) :

    Elle a une nouvelle fois franchi la barre des 20 buts, grâce à deux superbes finitions. Elle aurait pu en marquer davantage si elle ne s'était pas retrouvée hors-jeu à plusieurs reprises.

    Lauren Hemp (6/10) :

    Très active, elle a failli ouvrir son compteur avant de sortir sur blessure juste avant la demi-heure de jeu.

  • West Ham United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Kerolin (6/10) :

    Elle s’est créée quelques occasions, mais a peiné à peser réellement sur le jeu après avoir remplacé Hemp en cours de première période.

    Sydney Lohmann (7/10) :

    Elle a apporté de l’énergie et des passes incisives après son entrée en jeu à la mi-temps.

    Gracie Prior (7/10) :

    S’est bien intégrée à la défense, remportant de nombreux duels.

    Laura Coombs (7/10) :

    A marqué un superbe but pour son dernier match en WSL, ajoutant encore plus de panache à la victoire.

    Laura Wienroither (non notée) :

    A remplacé Beney pour les dix dernières minutes.

    Andrée Jeglertz (7/10) :

    Il a profité de la rencontre pour faire souffler plusieurs joueuses et opérer des changements précoces, en prévision de la finale de la FA Cup dans deux semaines, une gestion avisée. Il a toutefois dû maudire la sortie sur blessure de Hemp, visiblement touchée.

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