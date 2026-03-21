Notes des joueuses de Manchester City face à Tottenham : un pied sur le trophée ! Grâce au triplé historique de Khadija Shaw, les Cityzens font un grand pas vers leur premier titre de WSL depuis 10 ans

Il y a tout juste six jours, City a commis un faux pas inhabituel, laissant filer des points pour la troisième fois seulement de la saison lors d’un match nul et vierge qui menaçait de relancer la course au titre. Cependant, après que Manchester United n’ait pas su en profiter en milieu de semaine en faisant match nul à West Ham, City a retrouvé son niveau habituel samedi après-midi, infligeant cinq buts aux Spurs avant la mi-temps pour s’assurer qu’il n’y aurait pas de déception pour son retour à domicile.

Ce n'était déjà plus qu'un lointain souvenir à la mi-temps, mais pendant quelques minutes, le match a bel et bien été menacé. Après que Shaw eut inscrit son premier but dès la 8e minute, les Spurs ont bien réagi et la passe astucieuse de Drew Spence par-dessus la défense a été interceptée par Olivia Holdt, qui a conclu avec assurance face à Khiara Keating pour égaliser. La manière dont City a réagi à ce revers a toutefois défini le match. En l'espace de deux minutes, une tête puissante de Shaw a redonné l'avantage à son équipe, puis son troisième but a creusé l'écart, tout en inscrivant son nom dans les annales en battant le précédent record de Kelly Smith pour le triplé le plus rapide de la WSL, réalisé pour Arsenal en 2014 en seulement 16 minutes. C'était également le quatrième triplé consécutif de Shaw lors de matchs à domicile contre les Spurs en championnat.

À partir de là, City a mené le jeu sans encombre. Lauren Hemp a centré en retrait pour Kerolin qui a inscrit le quatrième but, puis Miedema a vu son coup de tête rebondir sur Nilden pour le cinquième but, permettant aux hôtes de lever le pied en deuxième mi-temps. Les Spurs se sont ressaisies, obligeant Keating à effectuer quelques arrêts de qualité et réduisant l'écart en fin de match grâce à Beth England, mais cela ne les a pas empêchées d'enchaîner deux défaites consécutives en WSL pour la première fois cette saison. City, quant à lui, conserve sept points d'avance à quatre journées de la fin, et un troisième Soulier d'or consécutif devrait également arriver à Manchester en même temps que le trophée de la WSL, Shaw totalisant désormais 18 buts, soit deux fois plus que n'importe quelle autre joueuse du championnat.

GOAL note les joueurs de Manchester City depuis le stade Joie...