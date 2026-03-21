Goal.com
En direct
Khadija Shaw Man City Women compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Notes des joueuses de Manchester City face à Tottenham : un pied sur le trophée ! Grâce au triplé historique de Khadija Shaw, les Cityzens font un grand pas vers leur premier titre de WSL depuis 10 ans

Le triplé historique de Khadija Shaw a permis à Manchester City de s'imposer largement 5-2 face à Tottenham samedi, permettant ainsi aux leaders de la Super League féminine de conserver leur avance de sept points en tête du classement à seulement quatre journées de la fin. Il n'a fallu que 21 minutes à Shaw après le coup d'envoi, et 13 minutes entre chaque but, pour réaliser son triplé, établissant ainsi deux nouveaux records de la compétition. À cela se sont ajoutés un but de Kerolin et un but contre son camp d'Amanda Nilden, permettant à City de rebondir après le match nul décevant de la semaine dernière à Aston Villa.

Il y a tout juste six jours, City a commis un faux pas inhabituel, laissant filer des points pour la troisième fois seulement de la saison lors d’un match nul et vierge qui menaçait de relancer la course au titre. Cependant, après que Manchester United n’ait pas su en profiter en milieu de semaine en faisant match nul à West Ham, City a retrouvé son niveau habituel samedi après-midi, infligeant cinq buts aux Spurs avant la mi-temps pour s’assurer qu’il n’y aurait pas de déception pour son retour à domicile.

Ce n'était déjà plus qu'un lointain souvenir à la mi-temps, mais pendant quelques minutes, le match a bel et bien été menacé. Après que Shaw eut inscrit son premier but dès la 8e minute, les Spurs ont bien réagi et la passe astucieuse de Drew Spence par-dessus la défense a été interceptée par Olivia Holdt, qui a conclu avec assurance face à Khiara Keating pour égaliser. La manière dont City a réagi à ce revers a toutefois défini le match. En l'espace de deux minutes, une tête puissante de Shaw a redonné l'avantage à son équipe, puis son troisième but a creusé l'écart, tout en inscrivant son nom dans les annales en battant le précédent record de Kelly Smith pour le triplé le plus rapide de la WSL, réalisé pour Arsenal en 2014 en seulement 16 minutes. C'était également le quatrième triplé consécutif de Shaw lors de matchs à domicile contre les Spurs en championnat.

À partir de là, City a mené le jeu sans encombre. Lauren Hemp a centré en retrait pour Kerolin qui a inscrit le quatrième but, puis Miedema a vu son coup de tête rebondir sur Nilden pour le cinquième but, permettant aux hôtes de lever le pied en deuxième mi-temps. Les Spurs se sont ressaisies, obligeant Keating à effectuer quelques arrêts de qualité et réduisant l'écart en fin de match grâce à Beth England, mais cela ne les a pas empêchées d'enchaîner deux défaites consécutives en WSL pour la première fois cette saison. City, quant à lui, conserve sept points d'avance à quatre journées de la fin, et un troisième Soulier d'or consécutif devrait également arriver à Manchester en même temps que le trophée de la WSL, Shaw totalisant désormais 18 buts, soit deux fois plus que n'importe quelle autre joueuse du championnat.

GOAL note les joueurs de Manchester City depuis le stade Joie...

  • Gardien de but et défense

    Khiara Keating (6/10) :

    Elle aurait pu sortir davantage pour mettre Holdt sous pression lors du but égalisateur des Spurs. Elle s'est toutefois rattrapée avec quelques beaux arrêts en deuxième mi-temps.

    Kerstin Casparij (7/10) :

    A bien soutenu l'attaque et a neutralisé les Spurs sur son côté.

    Jade Rose (7/10) :

    Très solide balle au pied et à l'aise en défense.

    Rebecca Knaak (7/10) :

    A manqué de réactivité sur le but égalisateur des Spurs ; une meilleure communication entre elle et Greenwood aurait pu être utile dans cette situation. Sinon, elle a remporté de nombreux duels et a été excellente balle au pied.

    Alex Greenwood (7/10) :

    On lui a demandé de jouer très haut, ce qui s'est avéré coûteux lors de l'égalisation des Spurs, quand elle et Knaak ont laissé Holdt s'infiltrer trop facilement. Un véritable atout en attaque, cependant, notamment grâce à d'excellents coups de pied arrêtés, dont deux ont conduit à des buts de Shaw.

    • Publicité
  • Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    Milieu de terrain

    Sam Coffey (7/10) :

    Elle a eu une belle occasion en première mi-temps, mais son tir est passé juste à côté. Elle a bien fait circuler le ballon, mais a eu du mal à s'imposer dans les duels.

    Laura Blindkilde Brown (7/10) :

    Elle s'est bien battue, a été sûre en possession de balle dans les zones plus reculées et n'a pas hésité à prendre des risques plus haut sur le terrain, même si tout n'a pas toujours fonctionné.

    Vivianne Miedema (8/10) :

    Elle a fait preuve d'un bon jeu de mouvement sans le ballon pour empêcher les Spurs de se concentrer uniquement sur la défense face à Shaw et a également beaucoup travaillé sans le ballon.

  • Lauren Hemp Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    Attaque

    Kerolin (8/10) :

    Ce n'était certainement pas son match le plus explosif, avec quelques moments frustrants ici et là, et pourtant elle a tout de même marqué un but et fait une passe décisive. Cela montre à quel point elle peut être redoutable, même lorsqu'elle n'est pas au sommet de sa forme.

    Khadija Shaw (10/10) :

    Exceptionnelle. Très efficace, mais aussi excellente dans ses déplacements sans ballon pour se placer en position de tir, notamment lors du premier but. Son travail défensif ne doit pas non plus être négligé, puisqu'elle a également contribué à plusieurs reprises par de puissants têtes dans sa propre surface.

    Lauren Hemp (8/10) :

    Une menace constante sur le côté gauche grâce à son jeu direct et sa vitesse avec le ballon. Elle n'a délivré qu'une seule passe décisive, mais cela ne reflète pas tout le chaos qu'elle a semé.

  • Andree Jeglertz Man City 2025-26Getty Images

    Remplaçants et entraîneur

    Sydney Lohmann (6/10) :

    Le match était déjà bien engagé lorsqu'elle est entrée en jeu pour permettre à Miedema de se reposer, son impact a donc été limité.

    Laura Coombs (6/10) :

    Tout comme Lohmann, elle n'a pas vraiment pu se démarquer, d'autant plus que les Spurs mettaient vraiment la pression, n'ayant plus rien à perdre.

    Iman Beney (N/A) :

    Elle a remplacé Casparij au poste d'arrière droite pour les dernières minutes.

    Leila Ouahabi (N/A) :

    Une autre remplaçante de dernière minute.

    Andree Jeglertz (7/10) :

    Il a aligné sa meilleure équipe et obtenu un résultat brillant. Il a également pu faire appel à son banc et laisser certains joueurs se reposer grâce au score. Un grand pas de plus vers le premier titre de WSL de City depuis 10 ans.

WSL Série printemps
Manchester United Women crest
Manchester United Women
MAN
Manchester City Women crest
Manchester City Women
MCI