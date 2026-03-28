Notes des joueuses de Manchester City face à Manchester United : Vivianne Miedema vole la vedette alors que les futures championnes de la WSL font un malheur à Old Trafford

Lorsque la composition des équipes a été dévoilée avant le coup d'envoi, l'ambiance semblait de mauvais augure pour United. Les Red Devils ne pouvaient aligner que deux joueurs de champ expérimentés sur le banc et venaient de disputer, trois jours auparavant, un match aller exigeant en Ligue des champions contre le Bayern de Munich. De son côté, City était frais et plus fort que lors de la dernière rencontre, ayant récupéré ses quatre joueurs partis à la Coupe d'Asie, dont trois ont intégré le onze de départ. Ce sentiment s'est confirmé dès les 20 premières minutes, City dominant ses hôtes et attaquant sans relâche pour prendre un avantage mérité de 2-0.

Quelques secondes après que Lauren Hemp eut vu son tir enroulé s'écraser sur la barre transversale, Miedema a ouvert le score en glissant un coup de tête au premier poteau par-dessus Phallon Tullis-Joyce à la 17e minute. Quelques secondes plus tard, le score était de 2-0, grâce à un nouveau coup de tête de Miedema, cette fois sur un centre lobé de Casparij qui a trouvé sa coéquipière néerlandaise, la meilleure buteuse de tous les temps de la WSL, totalement seule dans la surface alors que la défense de United était complètement désorganisée. Rebecca Knaak a cru marquer un troisième but peu après, mais son coup de tête a été refusé pour des raisons qui ont échappé à la plupart des spectateurs.

Ce sursis a permis à United de rester dans un match qui leur échappait largement, jusqu’à ce que Casparij scelle définitivement le sort de la rencontre peu après la mi-temps. Sa frappe au second poteau a conclu une contre-attaque superbement rapide de City, lancée par une passe astucieuse de Miedema pour libérer Hemp et poursuivie par un centre brillant de l’ailière depuis le flanc gauche, que l’arrière droite a propulsé au fond des filets.

Ce score reflétait bien le déroulement de la rencontre. Alors que United s'est montré incapable de rivaliser dans une défaite qui met sérieusement en péril ses chances de décrocher une place européenne, City est désormais à deux doigts de remporter son premier titre de WSL en dix ans grâce à la brillante performance dont il a su faire preuve ici, en territoire ennemi.

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