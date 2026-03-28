Goal.com
En direct
GFX Man City WSLGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Notes des joueuses de Manchester City face à Manchester United : Vivianne Miedema vole la vedette alors que les futures championnes de la WSL font un malheur à Old Trafford

Player ratings
Manchester City Women
WSL Série printemps
V. Miedema
K. Casparij
Manchester United Women vs Manchester City Women
FEATURES

Vivianne Miedema a volé la vedette samedi après-midi alors que Manchester City a fait un véritable carnage à Old Trafford, humiliant Manchester United lors d’une victoire écrasante 3-0 qui lui permet de faire un grand pas vers son premier titre de Super League féminine depuis dix ans. Deux têtes de Miedema en l'espace de deux minutes en première mi-temps ont permis à City de prendre un départ fulgurant et de se forger une avance confortable qu'il n'a jamais perdue, Kerstin Casparij scellant le score après la pause pour porter l'équipe d'Andree Jeglertz à 11 points d'avance en tête du classement.

Lorsque la composition des équipes a été dévoilée avant le coup d'envoi, l'ambiance semblait de mauvais augure pour United. Les Red Devils ne pouvaient aligner que deux joueurs de champ expérimentés sur le banc et venaient de disputer, trois jours auparavant, un match aller exigeant en Ligue des champions contre le Bayern de Munich. De son côté, City était frais et plus fort que lors de la dernière rencontre, ayant récupéré ses quatre joueurs partis à la Coupe d'Asie, dont trois ont intégré le onze de départ. Ce sentiment s'est confirmé dès les 20 premières minutes, City dominant ses hôtes et attaquant sans relâche pour prendre un avantage mérité de 2-0.

Quelques secondes après que Lauren Hemp eut vu son tir enroulé s'écraser sur la barre transversale, Miedema a ouvert le score en glissant un coup de tête au premier poteau par-dessus Phallon Tullis-Joyce à la 17e minute. Quelques secondes plus tard, le score était de 2-0, grâce à un nouveau coup de tête de Miedema, cette fois sur un centre lobé de Casparij qui a trouvé sa coéquipière néerlandaise, la meilleure buteuse de tous les temps de la WSL, totalement seule dans la surface alors que la défense de United était complètement désorganisée. Rebecca Knaak a cru marquer un troisième but peu après, mais son coup de tête a été refusé pour des raisons qui ont échappé à la plupart des spectateurs.

Ce sursis a permis à United de rester dans un match qui leur échappait largement, jusqu’à ce que Casparij scelle définitivement le sort de la rencontre peu après la mi-temps. Sa frappe au second poteau a conclu une contre-attaque superbement rapide de City, lancée par une passe astucieuse de Miedema pour libérer Hemp et poursuivie par un centre brillant de l’ailière depuis le flanc gauche, que l’arrière droite a propulsé au fond des filets.

Ce score reflétait bien le déroulement de la rencontre. Alors que United s'est montré incapable de rivaliser dans une défaite qui met sérieusement en péril ses chances de décrocher une place européenne, City est désormais à deux doigts de remporter son premier titre de WSL en dix ans grâce à la brillante performance dont il a su faire preuve ici, en territoire ennemi.

GOAL note les joueuses de Man City à Old Trafford...

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Ayaka Yamashita (6/10) :

    Elle n'a pas eu beaucoup d'arrêts à effectuer, mais s'est montrée assez hésitante sur les centres. Heureusement pour elle, ces erreurs n'ont pas été sanctionnées.

    Kerstin Casparij (9/10) :

    Brillante en attaque comme en défense. Magnifique centre pour le deuxième but de Miedema, superbe finition pour le troisième but de City.

    Jade Rose (8/10) :

    Un pilier de la défense de City qui n'a laissé aucune occasion à l'attaque de United.

    Rebecca Knaak (8/10) :

    A démontré son excellent duo avec Rose lors d'une nouvelle performance solide. Malchanceuse de ne pas avoir marqué, son coup de tête ayant été refusé pour des raisons inconnues de la plupart.

    Alex Greenwood (8/10) :

    Elle a bien parcouru le terrain de long en large, au point de faillir marquer dès les premières secondes. Elle a tiré de superbes corners, dont celui repris de la tête par Miedema pour ouvrir le score.

    • Publicité
  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Sam Coffey (8/10) :

    Elle a couvert beaucoup de terrain, a remporté la plupart de ses duels et a été excellente en possession de balle.

    Yui Hasegawa (7/10) :

    Un retour très réussi au club. Fantastique balle au pied, elle aurait vraiment pu marquer, mais a manqué une occasion en or.

    Vivianne Miedema (9/10) :

    Superbe dans tous les domaines. A inscrit deux superbes buts de la tête, a délivré une passe sublime lors de l'action menant au troisième but et a également beaucoup travaillé sans le ballon, remportant la plupart de ses duels.

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Aoba Fujino (7/10) :

    Elle n'a pas joué un rôle aussi central dans le jeu offensif de City que d'autres, mais elle a tout de même posé de réels problèmes lorsqu'elle est intervenue et aurait pu marquer un but en début de match. Elle a également travaillé dur sans le ballon.

    Khadija Shaw (7/10) :

    Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions, à l'exception d'un tir qui a obligé Tullis-Joyce à réaliser un superbe arrêt et d'un centre de Hemp sur lequel elle a tenté une glissade mais qu'elle a manqué de peu. Elle ne s'est toutefois pas découragée et a accompli beaucoup d'autres actions positives, avec ou sans le ballon, pour aider considérablement son équipe.

    Lauren Hemp (8/10) :

    Elle a fait des ravages sur le côté gauche tout l'après-midi, délivrant d'excellents centres, dont celui qui a permis à Casparij de marquer.

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Kerolin (7/10) :

    Elle a remplacé Miedema dans les 20 dernières minutes, alors que le match s'achevait sur une victoire confortable pour City. Elle a néanmoins montré de belles qualités lors de cette rare occasion de jouer en position centrale, faisant preuve d'un excellent contrôle du ballon et d'un jeu de jambes rapide pour échapper aux tacles et faire progresser City.

    Mary Fowler (N/A) :

    Entrée en jeu pour les dernières minutes.

    Andree Jeglertz (8/10) :

    Il a dû faire des choix difficiles parmi les joueuses de retour de la Coupe d'Asie, mais il a vu juste et son équipe a remporté une brillante victoire.

FA Cup
Birmingham City Women crest
Birmingham City Women
BIC
Manchester City Women crest
Manchester City Women
MCI