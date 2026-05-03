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Rebecca Knaak Man City HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses de Manchester City face à Liverpool : Rebecca Knaak, quelle héroïne ! Son coup de tête en fin de match offre une victoire cruciale dans la course au titre de la WSL à des leaders du classement quelque peu inquiètes

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Manchester City Women
WSL Série printemps
R. Knaak
Manchester City Women vs Liverpool FC Women
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Le destin de Manchester City en Super League féminine reste entre ses mains après que Rebecca Knaak a inscrit un but décisif inestimable en fin de match pour battre Liverpool 1-0 dimanche après-midi. On aurait pu croire que les Cityzens allaient encore trébucher, laissant ainsi le titre leur échapper et ouvrant la voie à Arsenal pour en profiter. Après plusieurs occasions manquées par Khadija Shaw et Kerolin, c’est donc la défenseure centrale qui, dans le temps additionnel, a surgi de la tête pour offrir à son équipe une victoire cruciale, synonyme de premier sacre en WSL depuis dix ans.

Jamais une équipe n’avait affiché une telle avance en tête de la WSL, et jamais un avantage de sept points n’avait été dilapidé dans la course au titre. Pourtant, cet écart s’est progressivement réduit ces dernières semaines : Manchester City a trébuché contre Aston Villa, Brighton, puis Liverpool, au risque d’un effondrement sans précédent dans l’histoire de la compétition. Les Reds, avant-derniers au classement avant la rencontre, valent mieux que leur position au classement, mais City s’est créé suffisamment d’occasions pour tuer le match bien avant l’exploit de Knaak.

Les premières occasions sont pourtant revenues à Liverpool. Dès les cinq premières minutes, Aurélie Csillag a manqué une belle opportunité de la tête, Ayaka Yamashita a dû réaliser un arrêt décisif face à Denise O’Sullivan, Grace Fisk a touché le poteau sur corner et Jenna Clark a également envoyé un coup de tête hors cadre, tandis que City ne parvenait pas encore à se créer la moindre occasion. Malgré un départ laborieux et la pression constante imposée par l’équipe de Gareth Taylor – que les Cityzens avaient limogé la saison dernière –, City aurait néanmoins dû ouvrir le score sur sa première occasion, mais Shaw, après un excellent travail de Lauren Hemp, ne parvenait pas à battre Jennifer Falk.

La donne a légèrement changé après la pause : City est revenu avec de meilleures intentions et a enfin mis les Reds sous pression. Malgré cette domination tardive, les Citizeness n’ont pas réussi à se créer un nombre significatif d’occasions franches. Juste après l’heure de jeu, Kerolin se présente seule face à Falk, mais la gardienne suédoise sort une parade décisive. Dans le temps additionnel, elle répète l’exploit en repoussant une tête de Shaw au-dessus de la barre. Entre-temps, Liverpool avait même failli reprendre l’avantage : laissée seule aux six mètres, la meilleure buteuse des Reds Beata Olsson expédie sa tête à côté.

Alors que le chronomètre indiquait déjà les prolongations, City a finalement réussi à faire la différence. Après avoir multiplié les arrêts pour repousser les assauts des leaders, Falk n'a, contre toute attente, pas réussi à retenir la tête de Knaak, pourtant relativement molle, et a laissé le ballon lui échapper pour finir au fond de ses propres filets, déclenchant une explosion de joie et de soulagement chez les joueuses en bleu. Le titre de la WSL reste donc entre les mains de City, et une victoire contre West Ham lors de la dernière journée lui permettrait de remporter son premier sacre dans cette compétition depuis 2016.

GOAL note les joueuses de Man City au Joie Stadium...

  • Ayaka Yamashita Man City Women 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Ayaka Yamashita (6/10) :

    Peu sollicitée, elle a toutefois réalisé une parade décisive en début de rencontre.

    Kerstin Casprij (6/10) :

    Bien qu’elle ait connu une entame de match délicate, elle a ensuite assuré dans ses interventions défensives tout en restant une menace offensive.

    Jade Rose (6/10) :

    Elle a régulièrement nettoyé l’arrière du terrain lorsque City se faisait surprendre par des ballons en profondeur.

    Rebecca Knaak (6/10) :

    Elle a connu quelques hésitations défensives, mais s'est largement rattrapée en inscrivant le but de la victoire en fin de match.

    Alex Greenwood (7/10) :

    Elle a réalisé plusieurs interventions décisives lorsque Liverpool a mis City sous pression, notamment à des moments cruciaux de la seconde mi-temps. Elle a également tiré le corner qui a permis à Knaak de marquer.

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  • Milieu de terrain

    Yui Hasegawa (6/10) :

    Elle a souvent cédé sous la pression exercée par O’Sullivan, concédant des pertes de balle dans des zones à risque. Elle a néanmoins su conserver le cuir avec justesse et délivrer des passes décisives pour lancer les offensives.

    Sam Coffey (5/10) :

    Tout comme Hasegawa, elle a souvent cédé sous la pression, peiné à remporter ses duels et, malgré de nombreuses tentatives, n’a que rarement réussi à inverser la tendance.

    Kerolin (5/10) :

    Elle a créé quelques bonnes occasions grâce à son jeu direct et à ses bons déplacements, mais elle aurait dû se montrer plus efficace sur sa grosse occasion.

  • Alejandra Bernabe Lauren Hemp Liverpool Man City Women 2025-26Getty Images

    Attaque

    Aoba Fujino (6/10) :

    Une performance mitigée, mais elle a su rester menaçante et s’est distinguée défensivement.

    Khadija Shaw (5/10) :

    Ce n’était pas sa meilleure journée : elle s’est créée plusieurs occasions en or, mais n’a pas réussi à les concrétiser, même si la plupart de ses tirs provenaient de zones difficiles.

    Lauren Hemp (7/10) :

    La meilleure joueuse de City et la plus grande menace de l’après-midi. Elle a créé la plupart des meilleures occasions de son équipe.

  • Remplaçants et entraîneur

    Mary Fowler (non notée) :

    Remplaçante, elle est entrée en jeu pour les cinq dernières minutes.

    Laura Coombs (N/A) :

    Remplacée en fin de match.

    Andree Jeglertz (5/10) :

    Il aurait pu se montrer plus proactif dans ses remplacements. Il a généralement laissé le match suivre son cours, ce qui a failli lui coûter cher.

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