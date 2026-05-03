Notes des joueuses de Manchester City face à Liverpool : Rebecca Knaak, quelle héroïne ! Son coup de tête en fin de match offre une victoire cruciale dans la course au titre de la WSL à des leaders du classement quelque peu inquiètes

Jamais une équipe n’avait affiché une telle avance en tête de la WSL, et jamais un avantage de sept points n’avait été dilapidé dans la course au titre. Pourtant, cet écart s’est progressivement réduit ces dernières semaines : Manchester City a trébuché contre Aston Villa, Brighton, puis Liverpool, au risque d’un effondrement sans précédent dans l’histoire de la compétition. Les Reds, avant-derniers au classement avant la rencontre, valent mieux que leur position au classement, mais City s’est créé suffisamment d’occasions pour tuer le match bien avant l’exploit de Knaak.

Les premières occasions sont pourtant revenues à Liverpool. Dès les cinq premières minutes, Aurélie Csillag a manqué une belle opportunité de la tête, Ayaka Yamashita a dû réaliser un arrêt décisif face à Denise O’Sullivan, Grace Fisk a touché le poteau sur corner et Jenna Clark a également envoyé un coup de tête hors cadre, tandis que City ne parvenait pas encore à se créer la moindre occasion. Malgré un départ laborieux et la pression constante imposée par l’équipe de Gareth Taylor – que les Cityzens avaient limogé la saison dernière –, City aurait néanmoins dû ouvrir le score sur sa première occasion, mais Shaw, après un excellent travail de Lauren Hemp, ne parvenait pas à battre Jennifer Falk.

La donne a légèrement changé après la pause : City est revenu avec de meilleures intentions et a enfin mis les Reds sous pression. Malgré cette domination tardive, les Citizeness n’ont pas réussi à se créer un nombre significatif d’occasions franches. Juste après l’heure de jeu, Kerolin se présente seule face à Falk, mais la gardienne suédoise sort une parade décisive. Dans le temps additionnel, elle répète l’exploit en repoussant une tête de Shaw au-dessus de la barre. Entre-temps, Liverpool avait même failli reprendre l’avantage : laissée seule aux six mètres, la meilleure buteuse des Reds Beata Olsson expédie sa tête à côté.

Alors que le chronomètre indiquait déjà les prolongations, City a finalement réussi à faire la différence. Après avoir multiplié les arrêts pour repousser les assauts des leaders, Falk n'a, contre toute attente, pas réussi à retenir la tête de Knaak, pourtant relativement molle, et a laissé le ballon lui échapper pour finir au fond de ses propres filets, déclenchant une explosion de joie et de soulagement chez les joueuses en bleu. Le titre de la WSL reste donc entre les mains de City, et une victoire contre West Ham lors de la dernière journée lui permettrait de remporter son premier sacre dans cette compétition depuis 2016.

GOAL note les joueuses de Man City au Joie Stadium...