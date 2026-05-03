Notes des joueuses de Manchester City face à Liverpool : Rebecca Knaak, quelle héroïne ! Son coup de tête en fin de match assure une victoire cruciale dans la course au titre de la WSL pour les leaders du classement, dans un match haletant

Aucune équipe n’avait jamais eu une avance aussi confortable en tête de la WSL que les 11 points dont disposait City en février, et aucune formation n’avait jamais dilapidé une marge de sept unités en course pour le titre. Pourtant, cet écart s’est progressivement réduit ces dernières semaines : l’équipe d’Andree Jeglertz a successivement trébuché contre Arsenal, Aston Villa puis Brighton, signant un effondrement qui aurait pu entrer dans les annales de la compétition.

Les Reds, avant-derniers au classement avant la rencontre, valent mieux que leur position au classement, mais City s’est créé suffisamment d’occasions pour tuer le match bien avant l’exploit de Knaak.

Dès l’entame, Liverpool se crée pourtant plusieurs occasions : Aurélie Csillag place une tête au-dessus, Ayaka Yamashita doit sortir un arrêt réflexe face à Denise O’Sullivan, Grace Fisk touche le poteau sur corner et Jenna Clark envoie également sa tête hors cadre, tandis que City ne parvient pas encore à se montrer dangereux. Malgré un départ laborieux et la pression constante imposée par l’équipe de Gareth Taylor, limogé par les Cityzens la saison dernière, les visiteuses auraient néanmoins dû ouvrir le score dès leur première occasion, mais Shaw, bien servie par Hemp, s’est heurtée à une parade de Falk.

La donne a légèrement changé après la pause. City est revenu sur la pelouse avec beaucoup d’énergie, mettant cette fois Liverpool sous pression, sans toutefois se créer de réelles occasions. Peu après l’heure de jeu, Kerolin se présente seule face à Falk après une passe de Shaw, mais la gardienne suédoise sort le grand jeu et repousse la tentative. Dans le temps additionnel, elle récidive en détournant de justesse une tête de Shaw au-dessus de sa transversale. Auparavant, Liverpool avait failli reprendre les devants lorsque Beata Olsson, la meilleure buteuse des Reds, s’était introduite librement dans la surface pour placer une tête juste à côté du cadre.

Alors que le chronomètre entamait le temps additionnel, City a finalement trouvé la faille. Après avoir multiplié les arrêts pour tenir les leaders à distance, Falk n’a pas réussi à retenir un coup de tête plutôt timide de Knaak, laissant le ballon lui échapper dans ses propres filets, déclenchant une explosion de joie et de soulagement chez les joueuses en bleu. Le titre de la WSL reste donc entre les mains de City, qui, en cas de victoire contre West Ham lors de la dernière journée, décrocherait son premier sacre dans cette compétition depuis 2016.

GOAL note les joueuses de City au Joie Stadium...