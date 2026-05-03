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Rebecca Knaak Man City HICGetty Images
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses de Manchester City face à Liverpool : Rebecca Knaak, quelle héroïne ! Son coup de tête en fin de match assure une victoire cruciale dans la course au titre de la WSL pour les leaders du classement, dans un match haletant

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Manchester City Women
R. Knaak
WSL Série printemps
Manchester City Women vs Liverpool FC Women
FEATURES

Le destin de Manchester City en Super League féminine reste entre ses mains. Grâce à un but décisif de Rebecca Knaak dans les arrêts de jeu, les Citizens ont battu Liverpool 1-0 dimanche. On a cru un instant que City allait de nouveau trébucher, laissant le titre leur échapper au profit d’Arsenal. Après plusieurs occasions manquées par Khadija Shaw et Kerolin, la défenseure centrale a surgi dans le temps additionnel pour catapulter de la tête un ballon qui place désormais les Citizens à deux doigts de leur premier sacre national depuis dix ans.

Aucune équipe n’avait jamais eu une avance aussi confortable en tête de la WSL que les 11 points dont disposait City en février, et aucune formation n’avait jamais dilapidé une marge de sept unités en course pour le titre. Pourtant, cet écart s’est progressivement réduit ces dernières semaines : l’équipe d’Andree Jeglertz a successivement trébuché contre Arsenal, Aston Villa puis Brighton, signant un effondrement qui aurait pu entrer dans les annales de la compétition.

Les Reds, avant-derniers au classement avant la rencontre, valent mieux que leur position au classement, mais City s’est créé suffisamment d’occasions pour tuer le match bien avant l’exploit de Knaak.

Dès l’entame, Liverpool se crée pourtant plusieurs occasions : Aurélie Csillag place une tête au-dessus, Ayaka Yamashita doit sortir un arrêt réflexe face à Denise O’Sullivan, Grace Fisk touche le poteau sur corner et Jenna Clark envoie également sa tête hors cadre, tandis que City ne parvient pas encore à se montrer dangereux. Malgré un départ laborieux et la pression constante imposée par l’équipe de Gareth Taylor, limogé par les Cityzens la saison dernière, les visiteuses auraient néanmoins dû ouvrir le score dès leur première occasion, mais Shaw, bien servie par Hemp, s’est heurtée à une parade de Falk.

La donne a légèrement changé après la pause. City est revenu sur la pelouse avec beaucoup d’énergie, mettant cette fois Liverpool sous pression, sans toutefois se créer de réelles occasions. Peu après l’heure de jeu, Kerolin se présente seule face à Falk après une passe de Shaw, mais la gardienne suédoise sort le grand jeu et repousse la tentative. Dans le temps additionnel, elle récidive en détournant de justesse une tête de Shaw au-dessus de sa transversale. Auparavant, Liverpool avait failli reprendre les devants lorsque Beata Olsson, la meilleure buteuse des Reds, s’était introduite librement dans la surface pour placer une tête juste à côté du cadre.

Alors que le chronomètre entamait le temps additionnel, City a finalement trouvé la faille. Après avoir multiplié les arrêts pour tenir les leaders à distance, Falk n’a pas réussi à retenir un coup de tête plutôt timide de Knaak, laissant le ballon lui échapper dans ses propres filets, déclenchant une explosion de joie et de soulagement chez les joueuses en bleu. Le titre de la WSL reste donc entre les mains de City, qui, en cas de victoire contre West Ham lors de la dernière journée, décrocherait son premier sacre dans cette compétition depuis 2016.

GOAL note les joueuses de City au Joie Stadium...

  • Ayaka Yamashita Man City Women 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Ayaka Yamashita (6/10) :

    Peu sollicitée, elle a toutefois réalisé une parade décisive en début de rencontre.

    Kerstin Casprij (6/10) :

    Bien qu’elle ait connu une rencontre difficile, elle a rempli son rôle avec solidité, progressant défensivement au fil des minutes tout en restant une option offensive constante.

    Jade Rose (6/10) :

    Elle a régulièrement nettoyé l’arrière du terrain lorsque City se faisait surprendre par des ballons en profondeur.

    Rebecca Knaak (6/10) :

    Elle a connu quelques hésitations défensives, avant de se rattraper en inscrivant le but de la victoire en fin de match.

    Alex Greenwood (7/10) :

    Elle a réalisé plusieurs interventions décisives lorsque Liverpool a mis City sous pression, notamment à des moments cruciaux de la seconde période, avant de tirer le corner qui a permis à Knaak de marquer.

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  • Kerolin Manchester City 2025-26Getty Images

    Milieu de terrain

    Yui Hasegawa (6/10) :

    Elle a souvent cédé sous la pression exercée par O'Sullivan, concédant des pertes de balle dans des zones à risque. Elle a néanmoins su conserver le cuir dans l’ensemble et délivrer quelques passes décisives pour lancer les offensives.

    Sam Coffey (5/10) :

    Tout comme Hasegawa, elle a connu des moments difficiles sous la pression, a eu du mal à s'imposer dans les duels et, bien qu'elle ait toujours essayé de faire bouger les choses, ses tentatives ont rarement abouti.

    Kerolin (5/10) :

    Elle a créé quelques bonnes occasions grâce à son jeu direct et à ses bons déplacements, mais elle aurait dû se montrer plus décisive sur sa grosse occasion.

  • Alejandra Bernabe Lauren Hemp Liverpool Man City Women 2025-26Getty Images

    Attaque

    Aoba Fujino (6/10) :

    Une performance mitigée, mais elle a su rester menaçante et s’est distinguée défensivement.

    Khadija Shaw (5/10) :

    Ce n’était pas sa meilleure journée : elle s’est créée plusieurs occasions en or, mais n’a pas réussi à les concrétiser, même si la plupart de ses tirs provenaient de zones difficiles.

    Lauren Hemp (7/10) :

    La meilleure joueuse de City et la plus grande menace de l’après-midi. Elle a créé la plupart des meilleures occasions de son équipe.

  • FBL-ENG-WSL-WOMEN-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Mary Fowler (non notée) :

    Remplaçante, elle est entrée en jeu pour les cinq dernières minutes.

    Laura Coombs (N/A) :

    Remplacée en fin de match après l'annonce de sa retraite.

    Andrée Jeglertz (5/10) :

    Il aurait pu se montrer plus proactif dans ses remplacements. Il a généralement laissé le match suivre son cours, ce qui a failli lui coûter cher.

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