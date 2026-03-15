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Khadija Shaw Man City HICGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueuses de Manchester City face à Aston Villa : Khadija Shaw a été neutralisée et Kerolin a connu des difficultés, tandis que les leaders de la WSL n'ont pas réussi à s'imposer lors d'un match nul décevant

La marche vers le titre de la Super League féminine de Manchester City a connu un léger coup d'arrêt dimanche, les leaders incontestés ayant été tenus en échec 0-0 par Aston Villa. L'équipe d'Andree Jeglertz a peiné à se créer des occasions face à la défense la plus perméable du championnat, et sans les excellents arrêts de Khiara Keating, elle aurait très bien pu essuyer sa troisième défaite de la saison.

City a mis du temps à se mettre en route après la trêve internationale, et Villa a failli ouvrir le score par l'intermédiaire de Noelle Maritz, mais celle-ci a été contrée par Keating et Kerstin Casparij. La gardienne a ensuite dû rester sur ses gardes pour repousser une déviation astucieuse d'Anna Patten au premier poteau sur le corner qui a suivi.

Keating est revenue à la rescousse de City peu après, lorsque la déviation de Kirsty Hanson a failli prendre à contre-pied la gardienne internationale anglaise. Bien qu'elle ait été battue par Chastity Grant quelques secondes plus tard, le poteau est venu à son secours et à celui de City.

City a finalement trouvé son rythme en fin de première mi-temps et a dominé après la pause. Les joueuses ont failli ouvrir le score sur des têtes de Rebecca Knaak et Vivianne Miedema, mais les deux tentatives ont été repoussées sans trop de difficulté par Ellie Roebuck, la gardienne de Villa. Un corner d'Alex Greenwood en fin de match a ensuite été dégagé sur la ligne par Grant, avant que Roebuck ne détourne du bout des doigts un centre dangereux de Sydney Lohmann vers le poteau dans le temps additionnel.

Ce match nul permet à City de conserver neuf points d'avance sur Manchester United, deuxième au classement, même si les Red Devils ont désormais un match en moins et s'apprêtent à accueillir leurs rivales locales à Old Trafford dans deux semaines.

GOAL note les joueuses de City à Villa Park...

  • Jade Rose Manchester City 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Khiara Keating (7/10) :

    Elle a connu quelques moments difficiles en première mi-temps, mais a fait preuve de superbes réflexes pour repousser les tentatives de Patten et Hanson.

    Kerstin Casparij (6/10) :

    Elle a cherché à monter depuis son poste d'arrière droite dès que possible, mais ses combinaisons avec Kerolin n'ont pas toujours abouti.

    Jade Rose (8/10) :

    Une intervention brillante a empêché Kendall de s'échapper vers le but en début de match, et elle s'est montrée très sûre d'elle par la suite.

    Rebecca Knaak (8/10) :

    On avait l'impression qu'elle se trouvait toujours sur la trajectoire chaque fois que Villa tentait un centre dans la surface. Malheureusement, son coup de tête en début de deuxième mi-temps a été repoussé par Roebuck.

    Alex Greenwood (6/10) :

    Ses coups de pied arrêtés ont posé des problèmes et elle s'est montrée solide dans la plupart des situations défensives, même si elle a tout de même reçu un carton jaune.

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  • Aston Villa v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Laura Blindkilde Brown (5/10) :

    A eu beaucoup de mal à s'imposer en première mi-temps face à son ancien club. S'est légèrement améliorée après la pause, mais a tout de même été remplacée peu après l'heure de jeu.

    Sam Coffey (4/10) :

    Combative dans la récupération du ballon, mais très peu efficace en possession. Loin de son meilleur niveau.

    Vivianne Miedema (5/10) :

    Elle s'est glissée derrière la défense de Villa à plusieurs reprises pour la mettre en difficulté, mais n'a pas réussi à dicter le jeu depuis son poste de numéro 10 comme elle l'aurait souhaité.

  • Aston Villa v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Kerolin (4/10) :

    Elle a tiré quelques fois à côté du but en début de match et ses choix ont été plutôt mauvais tout au long de la rencontre. Plusieurs attaques se sont essoufflées lorsque la Brésilienne a pris possession du ballon.

    Khadija Shaw (4/10) :

    À peine impliquée pendant les 45 premières minutes. Elle a touché davantage le ballon lorsque City a commencé à dominer après la pause, mais n'était pas en veine devant le but.

    Lauren Hemp (6/10) :

    Elle s'est montrée dangereuse grâce à sa vitesse et à ses dribbles directs. Elle se demandera sans doute pourquoi aucune de ses superbes passes n'a été convertie.

  • Remplaçants et entraîneur

    Sydney Lohmann (6/10) :

    A bien porté le ballon au milieu de terrain après avoir remplacé Blindkilde Brown. A failli marquer dans les dernières secondes sur un centre que Roebuck a dû repousser.

    Andree Jeglertz (5/10) :

    Il a aligné son onze de départ le plus solide, mais ses joueurs n'ont tout simplement pas réussi à se mettre en route en première mi-temps. Il manquait certes d'options sur le banc, mais il aurait peut-être pu effectuer davantage de remplacements, ne serait-ce que pour changer la donne.

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