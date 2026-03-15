Notes des joueuses de Manchester City face à Aston Villa : Khadija Shaw a été neutralisée et Kerolin a connu des difficultés, tandis que les leaders de la WSL n'ont pas réussi à s'imposer lors d'un match nul décevant

City a mis du temps à se mettre en route après la trêve internationale, et Villa a failli ouvrir le score par l'intermédiaire de Noelle Maritz, mais celle-ci a été contrée par Keating et Kerstin Casparij. La gardienne a ensuite dû rester sur ses gardes pour repousser une déviation astucieuse d'Anna Patten au premier poteau sur le corner qui a suivi.

Keating est revenue à la rescousse de City peu après, lorsque la déviation de Kirsty Hanson a failli prendre à contre-pied la gardienne internationale anglaise. Bien qu'elle ait été battue par Chastity Grant quelques secondes plus tard, le poteau est venu à son secours et à celui de City.

City a finalement trouvé son rythme en fin de première mi-temps et a dominé après la pause. Les joueuses ont failli ouvrir le score sur des têtes de Rebecca Knaak et Vivianne Miedema, mais les deux tentatives ont été repoussées sans trop de difficulté par Ellie Roebuck, la gardienne de Villa. Un corner d'Alex Greenwood en fin de match a ensuite été dégagé sur la ligne par Grant, avant que Roebuck ne détourne du bout des doigts un centre dangereux de Sydney Lohmann vers le poteau dans le temps additionnel.

Ce match nul permet à City de conserver neuf points d'avance sur Manchester United, deuxième au classement, même si les Red Devils ont désormais un match en moins et s'apprêtent à accueillir leurs rivales locales à Old Trafford dans deux semaines.

GOAL note les joueuses de City à Villa Park...