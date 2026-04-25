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Seike Greenwood GFXGetty/GOAL
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Notes des joueuses de Manchester City contre Brighton : un rebondissement dans la course au titre de la WSL ?! Alex Greenwood et Rebecca Knaak mises à rude épreuve alors que les futures championnes subissent une défaite surprise

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Manchester City Women
A. Greenwood
WSL Série printemps
FEATURES
Brighton & Hove Albion Women vs Manchester City Women

Les espoirs de Manchester City de remporter le titre de la Super League féminine avant la fin du championnat ont pris un coup dur samedi, après leur défaite 3-2 à Brighton. Kerolin avait pourtant donné l'avantage aux futures championnes dès le début du match sur la côte sud, mais l'équipe d'Andree Jeglertz s'est montrée peu efficace en attaque et désespérée en défense, subissant ainsi sa troisième défaite en championnat cette saison.

City a démarré le match sur les chapeaux de roue, récupérant sans cesse le ballon aux abords de la surface de réparation de Brighton, et a pris l’avantage à la 5e minute sur l’une de ces actions, lorsque la frappe déviée de Kerolin, tirée depuis l’entrée de la surface, s’est logée dans la lucarne. Khadija Shaw aurait pu doubler la mise quelques instants plus tard, mais son tir a heurté le poteau, tandis que Maya Yamashita devait repousser une frappe à bout portant de Fran Kirby à l’autre bout du terrain lors d’un début de match électrique.

Le match s’est ensuite calmé, et Kerolin a manqué l’occasion d’aggraver le score juste avant la mi-temps, sa frappe étant repoussée par Chiamaka Nnadozie. City a finalement payé son manque de réalisme, Madison Haley égalisant dans le temps additionnel de la première période d’une frappe placée dans le coin inférieur.

Le scénario s’est inversé dès le début de la seconde période : Kiko Seike a débordé Alex Greenwood sur l’aile gauche et a adressé une frappe croisée qui a battu Yamashita au premier poteau. La gardienne de City a ensuite bien sorti une tentative de Haley, mais elle n’a pu que repousser l’échéance : à l’heure de jeu, après avoir déjà arrêté un nouvel essai de l’Américaine, elle a dû capituler lorsque cette dernière a repris le rebond de la tête, plus haute que toute la défense.

Les Sky Blues ont alors tout tenté pour revenir, et Shaw a réduit le score d’une frappe rasante qui a trompé Nnadozie. Malgré cette réaction, les visiteuses ont finalement été battues. Elles conservent toutefois neuf points d’avance sur Chelsea, deuxième avec un match en moins, et, plus important encore, 11 points sur Arsenal, troisième, qui compte trois rencontres de retard à l’aube du dernier mois de la saison.

GOAL note les joueuses de City au Broadfield Stadium...

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Ayaka Yamashita (6/10) :

    Elle a réalisé plusieurs arrêts de qualité pour repousser les tentatives de Kirby et Haley (à deux reprises), mais elle ne peut s'empêcher d'être déçue d'avoir été battue à son premier poteau par la frappe puissante de Seike.

    Kerstin Casparij (5/10) :

    Menace constante sur le flanc droit en début de rencontre, elle n’a toutefois pas affiché son niveau habituel, et ses coups francs ont manqué de constance.

    Jade Rose (6/10) :

    La plus fiable de la défense de City, elle a fait preuve d’assurance pendant la majeure partie de la rencontre, avant de se faire surprendre par le sublime contrôle de Kirby, qui a permis à Haley d’égaliser.

    Rebecca Knaak (3/10) :

    Elle s’est souvent retrouvée hors de position face à la complicité évidente entre Haley et Kirby. Privée de la vitesse nécessaire pour compenser, elle a été exposée, notamment sur l’action menant au deuxième but de Haley.

    Alex Greenwood (3/10) :

    Dominée par Seike lors d’une prestation très faible de la capitaine de City, elle a été battue sur les deux buts de la seconde période et a semblé en difficulté même en possession du ballon.

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  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Laura Blindkilde Brown (5/10) :

    Elle a montré quelques belles touches de balle dans la surface de Brighton, mais n'a pas réussi à prendre le contrôle du jeu depuis le milieu de terrain.

    Yui Hasegawa (5/10) :

    Elle a réalisé quelques belles passes en profondeur, mais a semblé de plus en plus fatiguée et a commencé à perdre des ballons en deuxième mi-temps.

    Kerolin (6/10) :

    Elle a bien récupéré le ballon avant d’ouvrir le score en début de match. Elle a ensuite manqué une belle occasion de faire 2-0 juste avant la mi-temps et n’a pas réussi à imposer son influence habituelle dans l’axe. Souvent prise en tenaille, elle a cédé sa place dès le début de la seconde période.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Aoba Fujino (5/10) :

    Dangereuse balle au pied, elle s’est distinguée par ses dribbles, mais a manqué de efficacité dans le dernier geste.

    Khadija Shaw (5/10) :

    Elle a bien relié le jeu et semblait toujours dangereuse lorsqu'elle s'échappait en profondeur, mais son habituelle précision devant le but lui a fait défaut jusqu'à ce qu'elle finisse par marquer en fin de match.

    Lauren Hemp (6/10) :

    Brighton a parfois peiné à contenir ses accélérations, et elle a offert de superbes passes en profondeur à Shaw, qui n’a toutefois pas su en profiter. Elle aurait pu, en revanche, mieux couvrir son arrière-droit Greenwood, souvent en difficulté.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Mary Fowler (6/10) :

    Remplaçante de Kerolin avant l’heure de jeu, elle a brillé par intermittence sans toutefois pouvoir inverser la tendance.

    Grace Clinton (6/10) :

    A joué 20 minutes pour sa première apparition depuis février

    Iman Beney (7/10) :

    A apporté un plus en attaque après avoir remplacé Casparij, avec une passe en profondeur parfaitement dosée qui a conduit au but de Shaw

    Laura Coombes (N/A) :

    Remplaçante entrée en jeu pour les dix dernières minutes.

    Andrée Jeglertz (5/10) :

    A choisi de titulariser Kerolin en pointe en l’absence de Miedema ; malgré un bon départ, le plan n’a pas fonctionné. Il a ensuite effectué des ajustements, mais son équipe a manqué d’urgence jusqu’il soit trop tard.

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