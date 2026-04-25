Notes des joueuses de Manchester City contre Brighton : un rebondissement dans la course au titre de la WSL ?! Alex Greenwood et Rebecca Knaak mises à rude épreuve alors que les futures championnes subissent une défaite surprise

City a démarré le match sur les chapeaux de roue, récupérant sans cesse le ballon aux abords de la surface de réparation de Brighton, et a pris l’avantage à la 5e minute sur l’une de ces actions, lorsque la frappe déviée de Kerolin, tirée depuis l’entrée de la surface, s’est logée dans la lucarne. Khadija Shaw aurait pu doubler la mise quelques instants plus tard, mais son tir a heurté le poteau, tandis que Maya Yamashita devait repousser une frappe à bout portant de Fran Kirby à l’autre bout du terrain lors d’un début de match électrique.

Le match s’est ensuite calmé, et Kerolin a manqué l’occasion d’aggraver le score juste avant la mi-temps, sa frappe étant repoussée par Chiamaka Nnadozie. City a finalement payé son manque de réalisme, Madison Haley égalisant dans le temps additionnel de la première période d’une frappe placée dans le coin inférieur.

Le scénario s’est inversé dès le début de la seconde période : Kiko Seike a débordé Alex Greenwood sur l’aile gauche et a adressé une frappe croisée qui a battu Yamashita au premier poteau. La gardienne de City a ensuite bien sorti une tentative de Haley, mais elle n’a pu que repousser l’échéance : à l’heure de jeu, après avoir déjà arrêté un nouvel essai de l’Américaine, elle a dû capituler lorsque cette dernière a repris le rebond de la tête, plus haute que toute la défense.

Les Sky Blues ont alors tout tenté pour revenir, et Shaw a réduit le score d’une frappe rasante qui a trompé Nnadozie. Malgré cette réaction, les visiteuses ont finalement été battues. Elles conservent toutefois neuf points d’avance sur Chelsea, deuxième avec un match en moins, et, plus important encore, 11 points sur Arsenal, troisième, qui compte trois rencontres de retard à l’aube du dernier mois de la saison.

GOAL note les joueuses de City au Broadfield Stadium...