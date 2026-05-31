Malgré leur manque d’expérience dans une finale de FA Cup, les Seagulls ont mieux entamé la rencontre que leurs adversaires. Fort de sa victoire 3-2 contre City le mois dernier, qui avait repoussé la fête du titre de ce dernier, les Seagulls ont dominé la possession pendant les 30 premières minutes et se sont créé quelques occasions, les tirs de Fran Kirby et Maisie Symonds ayant été bloqués tandis que Madison Haley a dû s’en prendre à la gardienne Ayaka Yamashita, qui remplaçait Quando City a enfin pris ses marques, la différence s’est faite sentir.

Dès que City a commencé à imposer son jeu, les championnes ont affiché leur supériorité. Des tentatives timides de Grace Clinton et Shaw ont servi d’avertissement sans que Brighton ne réagisse, tandis que Lauren Hemp prenait le couloir gauche à son compte. Le premier but est intervenu sur un centre de Greenwood : Shaw a dominé la gardienne Chiamaka Nnadozie pour ouvrir le score de la tête. Quelques minutes plus tard, le score était de 2-0 : Shaw a été victime d’une faute à l’entrée de la surface et Greenwood a profité de l’occasion pour envoyer un coup franc dans le coin inférieur du but de Nnadozie juste avant la mi-temps.

Après un début de match laborieux, City a ensuite déroulé. Entrée en jeu peu après l’heure de jeu, Aoba Fujino a immédiatement porté le score à 3-0, concluant un travail préparatoire de Shaw sur la droite. Les occasions se sont alors multipliées : la tête de Rebecca Knaak a frôlé le cadre, Shaw a vu son tir repoussé en corner et Fujino a trouvé le poteau, avant que Vivianne Miedema ne se mette à son tour en évidence. Absente depuis deux mois pour rester auprès de sa mère malade, la Néerlandaise a fait son retour en fanfare : après avoir lancé Kerstin Casparij d’une passe lumineuse, elle a jailli dans la surface pour reprendre le centre de la tête et porter le score à 4-0.

Brighton, qui avait pourtant bien entamé la rencontre, regrettera de ne pas avoir concrétisé ses rares occasions. Ce succès couronne une saison aboutie pour City, qui met fin à six ans d’attente pour soulever à nouveau la FA Cup et à dix ans de patience pour décrocher un deuxième titre en WSL.

GOAL note les joueuses de Man City au stade de Wembley...