Malgré leur manque d’expérience dans une finale de FA Cup, les Seagulls ont mieux entamé la rencontre que leurs adversaires. Fort de sa victoire 3-2 contre City le mois dernier, qui avait repoussé la fête du titre de ce dernier, les Seagulls ont dominé la possession pendant les 30 premières minutes et se sont créé quelques occasions, les tirs de Fran Kirby et Maisie Symonds ayant été bloqués tandis que Madison Haley a dû s’incliner face à la gardienne Ayaka Yamashita, qui remplaçait Quando City a enfin pris ses marques, la différence de classe s’est fait sentir. Des tentatives sans grand danger de Grace Clinton et Shaw ont servi d’avertissement, mais Brighton n’a pas su réagir, Lauren Hemp commençant alors à faire la différence sur le flanc gauche.

Dès que City a commencé à imposer son jeu, les championnes ont affiché leur supériorité. Des tentatives timides de Grace Clinton et Shaw ont servi d’avertissement sans que Brighton ne réagisse, tandis que Lauren Hemp prenait le contrôle du couloir gauche. Le premier but est intervenu sur un centre de Greenwood, Shaw s’élevant plus haut que la gardienne de Brighton, Chiamaka Nnadozie, pour marquer de la tête. Quelques minutes plus tard, le score était de 2-0 : Shaw a été victime d’une faute à l’entrée de la surface et Greenwood a profité de l’occasion pour envoyer un coup franc dans le coin inférieur du but de Nnadozie juste avant la mi-temps.

Après un début de match laborieux, City a fini par imposer sa supériorité. Entrée en jeu peu après l’heure de jeu, Aoba Fujino a immédiatement porté le score à 3-0, concluant un centre au cordeau de Shaw. Les occasions se sont alors multipliées : Rebecca Knaak a manqué le cadre de la tête, Shaw a vu son tir repoussé au-dessus de la barre et Fujino a trouvé le poteau, avant que Vivianne Miedema ne se mette à son tour en évidence. Absente depuis deux mois pour rester auprès de sa mère malade, la Néerlandaise a fait son retour en fanfare : après avoir adressé une passe lumineuse en profondeur à Kerstin Casparij, elle a jailli dans la surface pour reprendre le centre de la tête et porter le score à 4-0.

Brighton, qui avait pourtant bien entamé la rencontre, regrettera de ne pas avoir concrétisé ses occasions. Ce succès conclut une saison exceptionnelle pour City, qui met fin à six ans d’attente pour soulever à nouveau la FA Cup et à dix ans sans titre en WSL.

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