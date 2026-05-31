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Alex Greenwood Man City Women HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses de Manchester City contre Brighton : un doublé championnat-coupe ! Alex Greenwood et Khadija Shaw ont mené les championnes de la WSL vers la victoire en FA Cup, tandis que Vivianne Miedema a marqué son retour sur le terrain d’un but

Player ratings
Manchester City Women
FA Cup
A. Greenwood
K. Shaw
V. Miedema
L. Hemp
Brighton & Hove Albion Women vs Manchester City Women
FEATURES

Khadija Shaw et Alex Greenwood ont brillé dimanche, guidant Manchester City, fraîchement couronné champion de la Super League féminine, vers le doublé en battant Brighton 4-0 en finale de la FA Cup. L’équipe d’Andrée Jeglertz a mis un peu de temps à se mettre en route à Londres, mais une fois lancée, elle n’a pas tremblé : deux buts inscrits en fin de première période ont offert aux Citizens une avance confortable qu’ils n’ont jamais laissée filer.

Malgré leur manque d’expérience dans une finale de FA Cup, les Seagulls ont mieux entamé la rencontre que leurs adversaires. Fort de sa victoire 3-2 contre City le mois dernier, qui avait repoussé la fête du titre de ce dernier, les Seagulls ont dominé la possession pendant les 30 premières minutes et se sont créé quelques occasions, les tirs de Fran Kirby et Maisie Symonds ayant été bloqués tandis que Madison Haley a dû s’incliner face à la gardienne Ayaka Yamashita, qui remplaçait Quando City a enfin pris ses marques, la différence de classe s’est fait sentir. Des tentatives sans grand danger de Grace Clinton et Shaw ont servi d’avertissement, mais Brighton n’a pas su réagir, Lauren Hemp commençant alors à faire la différence sur le flanc gauche.

Dès que City a commencé à imposer son jeu, les championnes ont affiché leur supériorité. Des tentatives timides de Grace Clinton et Shaw ont servi d’avertissement sans que Brighton ne réagisse, tandis que Lauren Hemp prenait le contrôle du couloir gauche. Le premier but est intervenu sur un centre de Greenwood, Shaw s’élevant plus haut que la gardienne de Brighton, Chiamaka Nnadozie, pour marquer de la tête. Quelques minutes plus tard, le score était de 2-0 : Shaw a été victime d’une faute à l’entrée de la surface et Greenwood a profité de l’occasion pour envoyer un coup franc dans le coin inférieur du but de Nnadozie juste avant la mi-temps.

Après un début de match laborieux, City a fini par imposer sa supériorité. Entrée en jeu peu après l’heure de jeu, Aoba Fujino a immédiatement porté le score à 3-0, concluant un centre au cordeau de Shaw. Les occasions se sont alors multipliées : Rebecca Knaak a manqué le cadre de la tête, Shaw a vu son tir repoussé au-dessus de la barre et Fujino a trouvé le poteau, avant que Vivianne Miedema ne se mette à son tour en évidence. Absente depuis deux mois pour rester auprès de sa mère malade, la Néerlandaise a fait son retour en fanfare : après avoir adressé une passe lumineuse en profondeur à Kerstin Casparij, elle a jailli dans la surface pour reprendre le centre de la tête et porter le score à 4-0.

Brighton, qui avait pourtant bien entamé la rencontre, regrettera de ne pas avoir concrétisé ses occasions. Ce succès conclut une saison exceptionnelle pour City, qui met fin à six ans d’attente pour soulever à nouveau la FA Cup et à dix ans sans titre en WSL.

GOAL note les joueuses de Man City au stade de Wembley...

  • Alex Greenwood Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Ayaka Yamashita (7/10) :

    Peu sollicitée malgré l’excellent départ de Brighton, elle s’est montrée convaincante dans ses interventions et a fait preuve de courage pour repousser Haley en début de match.

    Kerstin Casparij (7/10) :

    Elle a bien couvert son côté, tant en défense qu’en attaque, et a offert une superbe passe décisive à Miedema pour le quatrième but de City.

    Jade Rose (7/10) :

    Elle a réalisé une intervention décisive pour empêcher Symonds de conclure dès l’entame, puis a bien contenu les offensives de Brighton, ne concédant aucune occasion franche.

    Rebecca Knaak (7/10) :

    À l’aise balle au pied, elle a bien combiné avec Rose pour étouffer les offensives de Brighton et aurait même pu marquer, sa tête bien placée frôlant le cadre.

    Alex Greenwood (8/10) :

    Une performance exceptionnelle. Déplacée de son poste habituel d’arrière gauche, elle aurait pu être en difficulté face à une attaque de Brighton qui l’avait déjà mise en difficulté le mois dernier, mais elle a relevé le défi avec brio. Très influente offensivement grâce à ses centres en jeu et sur coups de pied arrêtés, elle a également inscrit un superbe but.

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  • Grace Clinton Charlize Rule Man City Brighton Women 2025-26Getty Images

    Milieu de terrain

    Yui Hasegawa (6/10) :

    Elle n’a pas imposé son autorité aussi nettement que d’habitude, Brighton ayant bien démarré, mais elle s’est peu à peu affirmée.

    Laura Blindkilde Brown (7/10) :

    Elle a fait preuve d’une grande énergie, a bien fait circuler le ballon et s’est battue pour remporter la plupart de ses duels.

    Grace Clinton (7/10) :

    Elle a fourni un travail défensif important et s’est intelligemment positionnée pour conclure, même si sa finition a manqué de précision. L’une de ses meilleures sorties dans une saison personnellement compliquée.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Attaque

    Kerolin (5/10) :

    Elle a peiné à se montrer influente, réussissant seulement 12 passes avant d’être remplacée peu après l’heure de jeu.

    Khadija Shaw (8/10) :

    Une performance de premier plan pour couronner une saison déjà remarquable. Elle a bien anticipé pour ouvrir le score de la tête, obtenu la faute qui a conduit au deuxième but des Citizens, puis adressé la passe décisive pour le troisième. Elle a donné du fil à retordre à ses adversaires une fois que City s’est installé dans la rencontre.

    Lauren Hemp (8/10) :

    Dès qu’elle a trouvé ses marques, la performance de City s’est immédiatement améliorée. Ses accélérations ont constamment mis les défenseuses en difficulté, et ses associations avec Greenwood et Shaw ont brillé par leur efficacité.

  • Andree Jeglertz Alex Greenwood Man City 2025-26Getty Images

    Remplaçants et entraîneur

    Vivianne Miedema (7/10) :

    De retour sur les terrains après deux mois d’absence auprès de sa mère malade, elle n’a rien perdu de son efficacité. Elle a d’abord été décisive sur le troisième but de City avant d’inscrire une magnifique réalisation pour porter le score à 4-0.

    Aoba Fujino (7/10) :

    Patiente et efficace devant le but, elle aurait pu marquer un autre but sans l'excellent arrêt de Nnadozie.

    Sydney Lohmann (non notée) :

    Elle a remplacé Blindkilde Brown à un peu plus de dix minutes de la fin.

    Mary Fowler (N/A) :

    Autre remplaçante introduite en fin de rencontre.

    Laura Coombs (N/A) :

    A fait sa dernière apparition en carrière dans les arrêts de jeu.

    Andrée Jeglertz (7/10) :

    Son équipe a connu un départ laborieux, mais la donne a rapidement changé lorsque les cadres ont fait la différence. Ses choix forts en matière de composition ont tous été pertinents, et son groupe a finalement dominé la rencontre sans trembler.