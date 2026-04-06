Notes des joueuses de Manchester City contre Birmingham : le but de Khadija Shaw ouvre la voie à une demi-finale de FA Cup au sommet contre Chelsea

Cela ne veut pas dire que Birmingham n'a pas bien joué. Forts de cinq victoires lors de leurs six derniers matchs, les Blues ont exercé un pressing haut et ont mis la défense adverse en difficulté, sans toutefois se créer d'occasions franches. Malgré ces points positifs, c'est City qui a ouvert le score, Shaw profitant d'une superbe passe d'Iman Beney pour inscrire son 21e but de la saison, lors de son 27e match.

Les leaders de la WSL ont eu une multitude d'occasions d'aggraver le score, mais n'ont tout simplement pas réussi à retrouver la finition dont Shaw avait si brillamment fait preuve pour ouvrir le score. Lauren Hemp a tiré une volée à bout portant qui est passée juste à côté du but, Laura Coombs a vu son coup de tête sur un centre de Hemp rebondir hors du cadre et Aoba Fujino a envoyé un tir timide directement sur Lucy Thomas, tout cela avant que Shaw ne soit sur le point de doubler l'avantage en frappant le poteau sur un tir dévié.

Alors que le score restait de 1-0, on avait toujours le sentiment que ces occasions manquées pourraient revenir hanter l’équipe de Manchester, d’autant plus que Birmingham restait positif, construisait bien ses actions en possession et continuait de mettre la défense adverse en difficulté grâce à son pressing. Mais les Blues n’ont tout simplement pas réussi à convertir cela en occasions sérieuses, terminant le match la tête haute, bien qu’ils n’aient pas réussi un seul tir cadré.

City a tout donné en fin de match pour marquer un deuxième but, aidé par l’impact des remplaçantes, Yui Hasegawa obligeant Thomas à réaliser deux superbes arrêts avant que Rebecca Knaak ne voie sa tête rebondir sur la barre transversale. Pourtant, une avance plus importante n’était pas nécessaire. Les futures championnes de la WSL ont su gérer la fin de match et éliminer les leaders de deuxième division, se qualifiant ainsi pour une demi-finale de FA Cup alléchante contre Chelsea, qui a battu Tottenham plus tôt dans la journée, le mois prochain.

GOAL note les joueuses de Man City à St. Andrew's...