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Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses de Manchester City contre Birmingham : le but de Khadija Shaw ouvre la voie à une demi-finale de FA Cup au sommet contre Chelsea

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Manchester City Women
FA Cup
L. Hemp
K. Shaw
Y. Hasegawa
Birmingham City Women vs Manchester City Women
FEATURES

Grâce à un but précoce de Khadija Shaw, Manchester City s'est qualifié pour une demi-finale de FA Cup qui s'annonce explosive contre Chelsea, après avoir battu lundi soir 1-0 Birmingham, leader de la deuxième division, alors qu'il occupe lui-même la tête de la Super League féminine. Les Cityzens n'avaient encore jamais perdu contre une équipe d'une division inférieure dans cette compétition et, bien que leurs hôtes, en grande forme, aient fait bonne figure, dès que Shaw a ouvert le score après seulement huit minutes, ce record n'a pratiquement jamais semblé menacé.

Cela ne veut pas dire que Birmingham n'a pas bien joué. Forts de cinq victoires lors de leurs six derniers matchs, les Blues ont exercé un pressing haut et ont mis la défense adverse en difficulté, sans toutefois se créer d'occasions franches. Malgré ces points positifs, c'est City qui a ouvert le score, Shaw profitant d'une superbe passe d'Iman Beney pour inscrire son 21e but de la saison, lors de son 27e match.

Les leaders de la WSL ont eu une multitude d'occasions d'aggraver le score, mais n'ont tout simplement pas réussi à retrouver la finition dont Shaw avait si brillamment fait preuve pour ouvrir le score. Lauren Hemp a tiré une volée à bout portant qui est passée juste à côté du but, Laura Coombs a vu son coup de tête sur un centre de Hemp rebondir hors du cadre et Aoba Fujino a envoyé un tir timide directement sur Lucy Thomas, tout cela avant que Shaw ne soit sur le point de doubler l'avantage en frappant le poteau sur un tir dévié.

Alors que le score restait de 1-0, on avait toujours le sentiment que ces occasions manquées pourraient revenir hanter l’équipe de Manchester, d’autant plus que Birmingham restait positif, construisait bien ses actions en possession et continuait de mettre la défense adverse en difficulté grâce à son pressing. Mais les Blues n’ont tout simplement pas réussi à convertir cela en occasions sérieuses, terminant le match la tête haute, bien qu’ils n’aient pas réussi un seul tir cadré. 

City a tout donné en fin de match pour marquer un deuxième but, aidé par l’impact des remplaçantes, Yui Hasegawa obligeant Thomas à réaliser deux superbes arrêts avant que Rebecca Knaak ne voie sa tête rebondir sur la barre transversale. Pourtant, une avance plus importante n’était pas nécessaire. Les futures championnes de la WSL ont su gérer la fin de match et éliminer les leaders de deuxième division, se qualifiant ainsi pour une demi-finale de FA Cup alléchante contre Chelsea, qui a battu Tottenham plus tôt dans la journée, le mois prochain.

GOAL note les joueuses de Man City à St. Andrew's...

  • Gardien de but et défense

    Khiara Keating (7/10) :

    Elle a connu un début de match un peu hésitant, mais a pris de l'assurance au fil de la rencontre et a régulièrement bien synchronisé ses interventions pour contrer Birmingham. 

    Iman Beney (7/10) :

    A délivré une superbe passe pour le premier but de Shaw, le point d'orgue d'une performance solide.

    Jade Rose (7/10) :

    Excellente en possession de balle et rarement battue dans ses duels, elle a permis à la défense de City de rester inviolée malgré quelques moments de flottement.

    Alex Greenwood (6/10) :

    Parfois étonnamment imprécise avec le ballon pour une joueuse de son calibre.

    Leila Ouahabi (6/10) :

    Elle a relativement bien défendu, mais a souvent manqué de précision dans la finition.

    • Publicité
  • Sam Coffey Manchester City Birmingham Getty Images

    Milieu de terrain

    Sam Coffey (7/10) :

    Il a occupé un rôle plus en retrait au milieu de terrain, descendant régulièrement pour récupérer le ballon derrière la défense et faire progresser City vers l'avant. Il a fait preuve de précision dans la possession du ballon et a bien réussi à remporter de nombreux duels.

    Yui Hasegawa (8/10) :

    Elle a bien fait circuler le ballon, s'est montrée combative en défense et a failli marquer un deuxième but pour City à deux reprises, obligeant Thomas à réaliser de superbes arrêts en fin de match.

    Laura Coombs (6/10) :

    Elle a eu du mal à s'imposer dans les duels, mais s'est montrée à l'aise balle au pied et dynamique dans ses montées depuis l'arrière, s'impliquant régulièrement dans les attaques.

  • Attaque

    Aoba Fujino (6/10) :

    Elle a eu des hauts et des bas, avec quelques bons moments contrebalancés par des passages plus discrets.

    Khadija Shaw (8/10) :

    Elle a brillamment saisi sa seule grande occasion et a failli réaliser un doublé lorsqu'un tir bien placé a été dévié sur le poteau. Elle s'est également montrée très utile lors des phases de jeu arrêtées.

    Lauren Hemp (8/10) :

    Très active tout au long du match, elle a délivré de superbes centres pour créer des occasions et s'est elle-même placée à plusieurs reprises dans de bonnes positions. Elle a également apporté beaucoup d'énergie dans le pressing.

  • Birmingham City v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Kerolin (6/10) :

    Elle a eu tout le temps nécessaire pour influencer le match, mais a eu du mal à toucher le ballon, même si elle a créé une belle occasion en fin de match pour Hasegawa.

    Mary Fowler (7/10) :

    Elle n'a pas beaucoup touché le ballon non plus, mais a eu un impact lorsqu'elle l'a fait, grâce à plusieurs belles touches de balle et à une attitude positive.

    Kerstin Casparij (6/10) :

    Elle a commis quelques erreurs de possession, mais s'est reprise pour aider City à mener le match à son terme. 

    Rebecca Knaak (N/A) :

    Entrée en fin de match alors que City menait. Malchanceuse de ne pas avoir marqué sur une superbe tête dans les dernières minutes qui a heurté la barre transversale. 

    Andree Jeglertz (7/10) :

    A su trouver le bon équilibre dans ses rotations pour permettre à quelques joueuses de se reposer tout en évitant une défaite surprise. A également bien utilisé son banc pour s'assurer que son équipe mène le match jusqu'au bout.

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