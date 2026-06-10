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Sophia Wilson, USWNTGetty

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Notes des joueuses de l'équipe nationale américaine face au Brésil : Sophia Wilson brille une nouvelle fois, même si les cartons jaunes et rouges ont failli voler la vedette

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S. Wilson
Etats-Unis
Brésil

L’équipe nationale féminine des États-Unis a mis fin à sa série sans victoire contre le Brésil dans un match chaotique, s’imposant mardi grâce à un csc après huit expulsions et plus de dix avertissements.

L'équipe nationale féminine des États-Unis a mis fin, mardi soir, à sa série de défaites face au Brésil en s'imposant 1-0 à l'Arena Castelão de Fortaleza, dans un match marqué par la pression, la frustration et un dénouement chaotique.

Devant un public dense habillé de vert et de jaune, le Brésil a de nouveau mis les Américaines sous pression, imposant un pressing agressif et ne leur laissant aucun répit pour installer leur jeu. Emma Hayes avait pourtant effectué six changements dans le onze de départ après la défaite 2-1 du week-end, alignant Michelle Cooper, Emma Sears, Rose Lavelle, Avery Patterson, Kennedy Wesley et Claudia Dickey, mais les États-Unis ont peiné à trouver leur rythme une bonne partie de la première période.

Sophia Wilson a toutefois fini par faire la différence. Sa frappe à la 63e minute, déviée par la défenseure brésilienne Isabela Chagas, a été créditée comme un c.s.c., mais elle a bien été provoquée par la puissance de l’attaquante américaine et a offert l’ouverture du score tant attendue. Le match s’est ensuite envenimé : le Brésil a terminé à neuf contre onze après les expulsions de Beatriz Zaneratto Joao et Tarciane, tandis que les avertissements s’accumulaient jusqu’à la treizième minute du temps additionnel.

La rencontre n’a pas été un modèle de fluidité, mais elle a démontré la résilience des États-Unis, suffisante pour dompter enfin le Brésil. Voici les notes GOAL des joueuses américaines à l’Arena Castelão.

  • Emily FoxGetty Images

    Gardien de but et défense

    Claudia Dickey (6/10) :

    Peu d’erreurs à signaler : la gardienne a réalisé un clean sheet, un atout non négligeable dans la course au poste de numéro 1, Mandy McGlynn ayant concédé deux buts lors du premier match face au Brésil.

    Avery Patterson (7/10) :

    Sa présence physique a été précieuse pour la défense, puisqu’elle a systématiquement repoussé les attaquantes rapides au moment crucial.

    Kennedy Wesley (8/10) :

    Meilleure défenseuse américaine de la soirée, Wesley a tenu la dragée haute à l’attaque brésilienne et a multiplié les courses de récupération ainsi que les tacles décisifs pour maintenir son équipe dans le match.

    Emily Sonnett (7/10) :

    Spécialiste des duels et du combat physique, Sonnett a toutefois évolué dans un registre où la relance au sol et la capacité à conserver le ballon auraient été précieuses pour soulager la pression constante exercée par l’attaque brésilienne.

    Emily Fox (5/10) :

    Elle a livré une première période solide, mais, à l’image de ses partenaires, elle a souffert face au pressing haut, à la pression constante et aux longs ballons des Brésiliennes.

    • Publicité
  • Lindsey HeapsGetty Images

    Milieu de terrain

    Lindsey Heaps (5/10) :

    Elle doit normalement dicter le tempo et imposer son autorité, quel que soit le niveau d’intensité ou de vitesse de la rencontre. Pourtant, elle est apparue en difficulté et même émoussée, ratant des passes faciles et complexifiant inutilement ses tentatives de ballons en profondeur.

    Lily Yohannes (4/10) :

    Quand Heaps est en forme, Yohannes suit le mouvement ; quand Heaps fléchit, Yohannes subit. Malgré une complicité évidente sur et en dehors du terrain, la partenaire a elle aussi souffert du rythme effréné et du désordre ambiant.

    Rose Lavelle (5/10) :

    Ses percées depuis le milieu de terrain ont souvent mis à mal la défense adverse, mais, à l’instar de Yohannes et Heaps, elle a peiné à imposer son contrôle sur la rencontre, malgré quelques tacles opportuns et des passes en profondeur bien senties.

  • Sophia Wilson, Trinity Rodman, USWNTGetty

    Attaque

    Sophia Wilson (7/10) :

    Sous pression constante dans son dos, la milieu de terrain a pourtant une nouvelle fois fait la différence en inscrivant l’unique but de la rencontre. Elle avait bien failli ouvrir le score dès la première période, mais sa frappe avait manqué de précision ; elle s’est rattrapée en seconde mi-temps en transformant l’occasion en or qui s’est présentée.

    Michelle Cooper (5/10) :

    Sa présence physique a été un atout pour le onze de départ, mais elle a souvent perdu le ballon, manqué de discernement dans ses choix de conservation et paru trop précipitée pour construire sereinement le jeu offensif.

    Emma Sears (4/10) :

    Sears n’a pas été à son meilleur niveau, faute d’impact notable. Son rythme collait bien à celui de l’équipe brésilienne, mais dans un match aussi décousu, elle aurait dû faire preuve de plus de sang-froid et d’un placement plus judicieux au milieu de terrain afin de participer à la construction du jeu avant de se projeter vers l’avant à chaque occasion.

  • Emma HayesGetty Images

    Remplaçants et entraîneur

    Ally Sentnor (5/10)

    Remplaçante en toute fin de rencontre, elle n’a guère eu le temps de se mettre en évidence, mais a évité tout avertissement, ce qui lui vaut une note correcte.

    Trinity Rodman (6/10) :

    Elle a contribué à créer quelques occasions après son entrée en jeu, apportant un soutien précieux à l’attaque.

    Olivia Moultrie (4/10) :

    Discrète sur le terrain, son entrée en jeu en seconde période a toutefois offert un peu de répit au milieu de terrain.

    Claire Hutton (4/10) :

    D’une certaine honnêteté balle au pied, elle a offert quelques séquences intéressantes dans un milieu de terrain souvent chaotique.

    Emma Hayes (5/10) :

    Son groupe a pourtant encore une fois passé un bon test, mais les joueuses n’ont pas su gérer le ballon comme elle l’avait demandé, et l’équipe doit apprendre à s’imposer dans ce type de contexte.