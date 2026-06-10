L'équipe nationale féminine des États-Unis a mis fin, mardi soir, à sa série de défaites face au Brésil en s'imposant 1-0 à l'Arena Castelão de Fortaleza, dans un match marqué par la pression, la frustration et un dénouement chaotique.

Devant un public dense habillé de vert et de jaune, le Brésil a de nouveau mis les Américaines sous pression, imposant un pressing agressif et ne leur laissant aucun répit pour installer leur jeu. Emma Hayes avait pourtant effectué six changements dans le onze de départ après la défaite 2-1 du week-end, alignant Michelle Cooper, Emma Sears, Rose Lavelle, Avery Patterson, Kennedy Wesley et Claudia Dickey, mais les États-Unis ont peiné à trouver leur rythme une bonne partie de la première période.

Sophia Wilson a toutefois fini par faire la différence. Sa frappe à la 63e minute, déviée par la défenseure brésilienne Isabela Chagas, a été créditée comme un c.s.c., mais elle a bien été provoquée par la puissance de l’attaquante américaine et a offert l’ouverture du score tant attendue. Le match s’est ensuite envenimé : le Brésil a terminé à neuf contre onze après les expulsions de Beatriz Zaneratto Joao et Tarciane, tandis que les avertissements s’accumulaient jusqu’à la treizième minute du temps additionnel.

La rencontre n’a pas été un modèle de fluidité, mais elle a démontré la résilience des États-Unis, suffisante pour dompter enfin le Brésil. Voici les notes GOAL des joueuses américaines à l’Arena Castelão.