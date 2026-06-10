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Sophia Wilson, USWNTGetty

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Notes des joueuses de l'équipe nationale américaine face au Brésil : Sophia Wilson brille une nouvelle fois, mais les cartons jaunes et rouges ont volé la vedette

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S. Wilson
Etats-Unis
Brésil

L’équipe nationale féminine des États-Unis a mis fin à sa série sans victoire contre le Brésil dans un match chaotique, s’imposant mardi grâce à un c.s.c. après huit expulsions et plus de dix avertissements.

Mardi soir, l’équipe nationale féminine des États-Unis a mis fin à sa série de deux matchs sans victoire contre le Brésil en s’imposant 1-0 à l’Arena Castelão de Fortaleza, dans une rencontre marquée par la pression, la frustration et un dénouement chaotique.

Devant un public dense habillé de vert et de jaune, le Brésil a de nouveau mis les Américaines sous pression, imposant un pressing agressif et ne leur laissant aucun répit pour installer leur jeu. Emma Hayes avait pourtant effectué six changements dans le onze de départ après la défaite 2-1 du week-end, alignant Michelle Cooper, Emma Sears, Rose Lavelle, Avery Patterson, Kennedy Wesley et Claudia Dickey, mais les États-Unis ont peiné à trouver leur rythme une bonne partie de la première période.

Sophia Wilson a toutefois fini par faire la différence. Son tir à la 63^e minute, dévié par la défenseuse brésilienne Isabela Chagas, a été crédité comme un c.s.c., mais il est né de la détermination de Wilson et a offert aux États-Unis l’ouverture du score tant attendue. Le match s’est ensuite envenimé : le Brésil a terminé à neuf contre onze après les expulsions de Beatriz Zaneratto Joao et Tarciane, tandis que les avertissements pleuvaient jusqu’à la treizième minute du temps additionnel.

La rencontre n’a pas été un modèle de fluidité, mais elle a démontré la résilience des États-Unis, suffisante pour dompter enfin le Brésil. GOAL évalue les joueuses américaines à l’Arena Castelão.

  • Emily FoxGetty Images

    Gardien de but et défense

    Claudia Dickey (6/10) :

    Peu d’erreurs à signaler : la gardienne a réalisé un clean sheet, un atout précieux dans la course au poste de titulaire, Mandy McGlynn ayant encaissé deux buts lors du premier match contre le Brésil.

    Avery Patterson (7/10) :

    Sa présence physique a été précieuse pour la défense, car elle a systématiquement repoussé les attaquantes rapides au moment crucial.

    Kennedy Wesley (8/10) :

    Meilleure défenseuse américaine de la soirée, Wesley a su suivre le rythme effréné de l’attaque brésilienne et a réalisé des courses de rattrapage et des tacles décisifs pour maintenir son équipe dans le match.

    Emily Sonnett (7/10) :

    Les duels et le jeu aérien sont son domaine, même si l’équipe aurait bénéficié d’une défenseure centrale supplémentaire capable de relancer proprement afin de conserver le ballon et de soulager la pression constante exercée par l’attaque brésilienne.

    Emily Fox (5/10) :

    Elle a livré une première période solide, mais, à l’image de ses partenaires, elle a souffert face au pressing haut, à la pression constante et aux longs ballons des Brésiliennes.

    • Publicité
  • Lindsey HeapsGetty Images

    Milieu de terrain

    Lindsey Heaps (5/10) :

    Elle doit normalement dicter le tempo et imposer son autorité, quel que soit le niveau d’intensité. Pourtant, elle est apparue en difficulté et même émoussée, ratant des passes faciles et compliquant inutilement ses tentatives de ballons en profondeur.

    Lily Yohannes (4/10) :

    Quand Heaps est en forme, Yohannes l’est aussi ; quand Heaps est en difficulté, Yohannes l’est tout autant. Malgré une complicité évidente sur et en dehors du terrain, Yohannes a elle aussi souffert du rythme effréné et du désordre ambiant.

    Rose Lavelle (5/10) :

    Ses percées depuis l’entrejeu ont souvent mis à mal la défense adverse, mais, à l’image de Yohannes et Heaps, elle a peiné à imposer son contrôle sur la rencontre, malgré quelques tacles bien sentis et des passes en profondeur judicieuses.

  • Sophia Wilson, Trinity Rodman, USWNTGetty

    Attaque

    Sophia Wilson (7/10) :

    Sous pression constante dans son dos, la milieu de terrain a pourtant une nouvelle fois fait la différence en inscrivant l’unique but de la rencontre. Elle avait manqué une occasion facile en première période, mais sa réalisation en seconde a effacé cette erreur.

    Michelle Cooper (5/10) :

    La présence physique de Cooper a été un atout important pour le onze de départ dans ce match, mais elle a eu du mal à conserver le ballon, à identifier les moments propices à la possession et à garder son sang-froid pour construire le jeu offensif.

    Emma Sears (4/10) :

    Sears n’a pas brillé : si son rythme correspondait à celui de la sélection brésilienne, le contexte chaotique exigeait davantage de sang-froid et un placement plus judicieux au milieu de terrain afin de construire le jeu avant de se projeter vers l’avant à chaque occasion.

  • Emma HayesGetty Images

    Remplaçants et entraîneur

    Ally Sentnor (5/10)

    Remplaçante en toute fin de rencontre, elle n’a guère eu le temps de se mettre en évidence, mais a évité tout avertissement, ce qui lui vaut une note correcte.

    Trinity Rodman (6/10) :

    Elle a contribué à créer quelques occasions après son entrée en jeu, apportant un soutien précieux à l’attaque.

    Olivia Moultrie (4/10) :

    Discrète sur le terrain, elle a toutefois permis au milieu de terrain de souffler en deuxième mi-temps.

    Claire Hutton (4/10) :

    D’une certaine honnêteté balle au pied, elle a offert quelques séquences intéressantes dans un milieu de terrain souvent chaotique.

    Emma Hayes (5/10) :

    Son groupe a pourtant encore une fois passé un bon test, mais les joueuses n’ont pas su gérer le ballon comme elle l’avait demandé, et l’équipe doit apprendre à s’imposer dans ce type de contexte.