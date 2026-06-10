Notes des joueuses de l'équipe nationale américaine face au Brésil : Sophia Wilson brille une nouvelle fois, mais les cartons jaunes et rouges ont volé la vedette

Mardi soir, l’équipe nationale féminine des États-Unis a mis fin à sa série de deux matchs sans victoire contre le Brésil en s’imposant 1-0 à l’Arena Castelão de Fortaleza, dans une rencontre marquée par la pression, la frustration et un dénouement chaotique.

Devant un public dense habillé de vert et de jaune, le Brésil a de nouveau mis les Américaines sous pression, imposant un pressing agressif et ne leur laissant aucun répit pour installer leur jeu. Emma Hayes avait pourtant effectué six changements dans le onze de départ après la défaite 2-1 du week-end, alignant Michelle Cooper, Emma Sears, Rose Lavelle, Avery Patterson, Kennedy Wesley et Claudia Dickey, mais les États-Unis ont peiné à trouver leur rythme une bonne partie de la première période.

Sophia Wilson a toutefois fini par faire la différence. Son tir à la 63^e minute, dévié par la défenseuse brésilienne Isabela Chagas, a été crédité comme un c.s.c., mais il est né de la détermination de Wilson et a offert aux États-Unis l’ouverture du score tant attendue. Le match s’est ensuite envenimé : le Brésil a terminé à neuf contre onze après les expulsions de Beatriz Zaneratto Joao et Tarciane, tandis que les avertissements pleuvaient jusqu’à la treizième minute du temps additionnel.

La rencontre n’a pas été un modèle de fluidité, mais elle a démontré la résilience des États-Unis, suffisante pour dompter enfin le Brésil. GOAL évalue les joueuses américaines à l’Arena Castelão.