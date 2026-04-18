Notes des joueuses de l'équipe d'Angleterre face à l'Islande : Alessia Russo est intenable et continue d'alimenter son compteur buts. La n°9 des Lionesses a été décisive, et Hannah Hampton a finalement permis aux siennes de l'emporter de justesse lors de cette rencontre qualificative pour la Coupe du monde

L'Angleterre a immédiatement pris le contrôle de la rencontre, malgré un terrain qui a parfois brouillé le jeu. La rigueur défensive islandaise compliquait déjà la création d'occasions, et il fallut attendre un peu plus de 20 minutes pour que Lauren Hemp, après avoir récupéré le ballon dans sa moitié de terrain, s'avance avec assurance et serve Russo, dont la frappe précise trouva le coin opposé.

La domination s’est poursuivie jusqu’à la mi-temps, Russo manquant même une occasion en or juste avant la pause alors que Georgia Stanway se démarquait pour recevoir une passe, mais elle s’est estompée après la reprise. L’Islande, toujours dans le coup, a alors osé davantage, accentuant la pression sur les porteurs de balle anglais et créant des brèches, notamment grâce aux longs lancers de Sveindis Jonsdottir, jusqu’à repousser les Lionesses hors de leur zone de confort.

Il était essentiel que leur avance ne s’effrite pas, et les entrées de Jess Park et Beth Mead ont redonné un second souffle à l’équipe de Wiegman dans les dernières minutes ; la seconde nommée, malchanceuse, a contraint Cecilia Ran Runarsdottir à une parade remarquable. L’Islande y a pourtant cru jusqu’au bout : Hampton a dû sortir deux arrêts cruciaux dans les dernières minutes pour repousser les tentatives de Sandra Jessen puis d’Ingibjorg Sigurdardottir.

Comme ses réflexes éclatants avaient déjà assuré la victoire 1-0 contre l’Espagne mardi soir, la gardienne anglaise a une nouvelle fois écarté les doutes sur sa forme récente. Sa performance pourrait grandement aider les Lionesses à se qualifier directement pour la Coupe du monde de l’été prochain, plutôt que de passer par les barrages. À deux journées de la fin, les championnes d’Europe occupent toujours la première place.

Depuis le stade Laugardalur, GOAL évalue les joueurs anglais...