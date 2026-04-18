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Alessia Russo England Women 2026Getty Images
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses de l'équipe d'Angleterre face à l'Islande : Alessia Russo est intenable et continue d'alimenter son compteur buts. La n°9 des Lionesses a été décisive, et Hannah Hampton a finalement permis aux siennes de l'emporter de justesse lors de cette rencontre qualificative pour la Coupe du monde

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Angleterre
World Cup Qualification UEFA
A. Russo
H. Hampton
Islande vs Angleterre
FEATURES

Grâce à la finition impeccable d’Alessia Russo et aux prouesses de Hannah Hampton dans les cages, l’Angleterre a conservé samedi son sans-faute dans les qualifications pour la Coupe du monde féminine, les Lionesses s’imposant de justesse 1-0 face à l’Islande au terme d’un match tendu. L’équipe de Sarina Wiegman, qui restait sur une large victoire contre l’Espagne à Wembley, conserve la tête du groupe grâce à ces trois nouveaux points, même si la performance n’a pas été totalement convaincante.

L'Angleterre a immédiatement pris le contrôle de la rencontre, malgré un terrain qui a parfois brouillé le jeu. La rigueur défensive islandaise compliquait déjà la création d'occasions, et il fallut attendre un peu plus de 20 minutes pour que Lauren Hemp, après avoir récupéré le ballon dans sa moitié de terrain, s'avance avec assurance et serve Russo, dont la frappe précise trouva le coin opposé.

La domination s’est poursuivie jusqu’à la mi-temps, Russo manquant même une occasion en or juste avant la pause alors que Georgia Stanway se démarquait pour recevoir une passe, mais elle s’est estompée après la reprise. L’Islande, toujours dans le coup, a alors osé davantage, accentuant la pression sur les porteurs de balle anglais et créant des brèches, notamment grâce aux longs lancers de Sveindis Jonsdottir, jusqu’à repousser les Lionesses hors de leur zone de confort.

Il était essentiel que leur avance ne s’effrite pas, et les entrées de Jess Park et Beth Mead ont redonné un second souffle à l’équipe de Wiegman dans les dernières minutes ; la seconde nommée, malchanceuse, a contraint Cecilia Ran Runarsdottir à une parade remarquable. L’Islande y a pourtant cru jusqu’au bout : Hampton a dû sortir deux arrêts cruciaux dans les dernières minutes pour repousser les tentatives de Sandra Jessen puis d’Ingibjorg Sigurdardottir.

Comme ses réflexes éclatants avaient déjà assuré la victoire 1-0 contre l’Espagne mardi soir, la gardienne anglaise a une nouvelle fois écarté les doutes sur sa forme récente. Sa performance pourrait grandement aider les Lionesses à se qualifier directement pour la Coupe du monde de l’été prochain, plutôt que de passer par les barrages. À deux journées de la fin, les championnes d’Europe occupent toujours la première place.

Depuis le stade Laugardalur, GOAL évalue les joueurs anglais...

  • Lucy Bronze Sveindis Jonsdottir England Iceland Women 2026Getty Images

    Gardien de but et défense

    Hannah Hampton (8/10) :

    Elle a connu quelques difficultés balle au pied, pénalisée par l’état du terrain, mais elle a bien géré la menace des longs lancers islandais et a réalisé deux arrêts décisifs en fin de match, offrant à l’Angleterre la victoire.

    Lucy Bronze (6/10) :

    Elle a bien participé au clean sheet, mais s’est parfois montrée un peu imprécise sur le ballon, concédant des lancers et des coups de pied arrêtés inutiles, sur lesquels l’Islande s’est montrée la plus dangereuse.

    Leah Williamson (6/10) :

    Elle a fait ici sa première apparition depuis plus d'un mois. Solide et sereine, elle n'a toutefois pas été véritablement mise à l'épreuve avant d'être remplacée à la mi-temps en raison d'un manque de rythme et de condition physique.

    Esme Morgan (7/10) :

    La défenseure centrale a livré une nouvelle prestation solide, et son statut au sein de l’équipe de Wiegman continue de s’améliorer, à juste titre.

    Alex Greenwood (6/10) :

    Elle a délivré de bons coups de pied arrêtés et a globalement bien défendu lors d’une prestation solide, même si peu spectaculaire.

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  • Milieu de terrain

    Keira Walsh (6/10) :

    Bien en place en première période, elle aurait dû s’imposer davantage après la pause pour aider l’Angleterre à mieux contrôler la rencontre.

    Georgia Stanway (6/10) :

    Elle a réalisé de belles percées pour se placer en position favorable, mais a manqué de précision dans ses tirs.

    Laura Blindkilde Brown (5/10) :

    A montré des éclairs de talent en possession de balle, mais a eu du mal à s'impliquer davantage.

  • Alessia Russo England Iceland Women 2026Getty Images

    Attaque

    Lauren Hemp (7/10) :

    Elle a été à l'origine de l'un des rares moments de véritable qualité grâce à sa passe décisive sur le seul but de la rencontre et s'est illustrée à plusieurs reprises en créant des occasions. Elle a également fait preuve d'une bonne lecture du jeu en fin de match par ses prises de décision dans le dernier tiers, permettant ainsi à l'Angleterre de s'imposer.

    Alessia Russo (7/10) :

    Elle a brillamment concrétisé sa première occasion et, même si elle aurait pu marquer un autre but, elle s'est rattrapée en réalisant un excellent travail de conservation du ballon lorsque son équipe était sous pression.

    Lauren James (6/10) :

    Elle a connu quelques bons moments et s'est créé des occasions intéressantes, sans toutefois se démarquer outre mesure.

  • Remplaçants et entraîneur

    Lotte Wubben-Moy (7/10) :

    Après avoir brillé aux côtés de Morgan lors de la victoire contre l’Espagne, elle a reformé ce partenariat en remplaçant Williamson à la mi-temps. Bien en place, elle a gardé son sang-froid sous la pression et a contribué au précieux clean sheet de l’Angleterre.

    Jess Park (5/10) :

    Elle est entrée en jeu pour redonner du dynamisme à une équipe d’Angleterre en perte de vitesse, mais a rarement réussi à se mettre en position de recevoir le ballon.

    Beth Mead (6/10) :

    Elle n’a eu qu’un peu moins d’une demi-heure pour se mettre en évidence et a failli doubler l’avance de l’Angleterre, mais Runarsdottir a réalisé un superbe arrêt.

    Niamh Charles (non notée) :

    A remplacé Greenwood au poste d’arrière gauche pour les dix dernières minutes.

    Jess Carter (N/A) :

    Autre remplaçante en fin de match alors que l’Angleterre s’imposait de justesse.

    Sarina Wiegman (6/10) :

    Elle a aligné un onze solide qui a dominé la majeure partie de la rencontre avant que le scénario ne se complique. Elle a puisé dans son banc pour faire pencher la balance et préserver l’écart, empêchant l’Islande d’égaliser.