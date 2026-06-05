Notes des joueuses de l'équipe d'Angleterre face à l'Espagne : un niveau historiquement bas ! Les Lionesses subissent la plus lourde défaite de l'ère Sarina Wiegman et perdent la tête du classement dans la course à la qualification directe pour la Coupe du monde

Après un parcours parfait en qualifications, ponctué par une victoire 1-0 contre l’Espagne à Wembley en avril, l’Angleterre a bien entamé la rencontre. Les vice-championnes du monde ont immédiatement mis la pression, contraignant Hannah Hampton à une parade sur une tête d’Edna Imade consécutive à un centre précis de Putellas. Les Lionesses ont répliqué par Keira Walsh, dont la frappe des 20 mètres a frôlé la lucarne de Cata Coll. Le match a alors tourné lorsque Guijarro a ouvert le score.

Après un petit pont subtil sur Georgia Stanway et une incursion dans l’espace laissé par le milieu anglais, elle a eu tout le loisir de choisir son angle et de battre Hampton d’une frappe lointaine, légèrement déviée. Dès lors, les Lionesses ont semblé négligentes et désorganisées. L’Espagne a multiplié les incursions, mais des dernières passes imprécises ont épargné les Anglaises. Les Three Lions n’ont pas su profiter de cette aubaine : un mauvais placement d’Alex Greenwood, qui a laissé Putellas en position de hors-jeu, a précédé une parade peu convaincante de Hampton, laquelle a seulement repoussé du bout des doigts la frappe de la milieu espagnole. Le ballon a tout de même fini au fond, permettant aux hôtes de doubler leur avance.

Ce but, crucial pour les championnes du monde, éliminait toute possibilité pour l’Angleterre de les battre au goal average particulier, les Lionesses n’ayant marqué qu’une fois à l’aller. Dès lors, alors que l’équipe de Wiegman pouvait se libérer et jouer sans calcul en seconde période, l’Espagne a maintenu la pression et n’a jamais laissé son adversaire revenir dans le match. Les visiteuses sont restées sous pression constante et, avant l’heure de jeu, le score était de 3-0, la défense héroïque de Lucy Bronze ayant été réduite à néant par l’indécision de Greenwood, permettant à Putellas d’inscrire son deuxième but.

La situation s’est encore dégradée lorsque Pina, fraîchement entrée en jeu, a inscrit le quatrième but espagnol, transformant cette défaite en la plus lourde infligée aux Lionesses sous l’ère Wiegman, et de loin. Les Anglaises n’avaient jamais connu une défaite par plus de deux buts d’écart sous la direction de la technicienne néerlandaise, arrivée en septembre 2021. Il s’agit également du revers le plus sévère subi par la sélection depuis 17 ans, soit depuis la finale du Championnat d’Europe 2009 perdue 6-2 contre l’Allemagne. Plus important encore, les vice-championnes du monde 2023 risquent désormais de devoir passer par les barrages pour se qualifier à l’édition 2027, à moins d’un retournement de situation lorsque l’Islande recevra l’Espagne mardi soir.

GOAL note les joueuses anglaises de l'Estadi Municipal de Son Moix...