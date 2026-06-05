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Lucy Bronze England Women HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses de l'équipe d'Angleterre face à l'Espagne : un niveau historiquement bas ! Les Lionesses subissent la plus lourde défaite de l'ère Sarina Wiegman et perdent la tête du classement dans la course à la qualification directe pour la Coupe du monde

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Angleterre
World Cup Qualification UEFA
H. Hampton
A. Greenwood
Espagne vs Angleterre
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L'Angleterre risque désormais de devoir passer par les barrages des qualifications pour la Coupe du monde féminine, après sa défaite 4-0 face à l'Espagne. Ce résultat, le plus mauvais des Lionesses sous l'ère Sarina Wiegman, propulse la Roja en tête du groupe et en pole position pour la seule place qualificative directe, à une journée de la fin. Les Anglaises s’étaient pourtant rendues à Majorque en sachant qu’un match nul leur assurait un billet pour le tournoi brésilien de l’été prochain, mais les réalisations de Patri Guijarro, Alexia Putellas et Claudia Pina ont propulsé leurs hôtes en tête du groupe, à vingt-quatre heures de la conclusion de la phase de groupes.

Après un parcours parfait en qualifications, ponctué par une victoire 1-0 contre l’Espagne à Wembley en avril, l’Angleterre a bien entamé la rencontre. Les vice-championnes du monde ont immédiatement mis la pression, contraignant Hannah Hampton à une parade sur une tête d’Edna Imade consécutive à un centre précis de Putellas. Les Lionesses ont répliqué par Keira Walsh, dont la frappe des 20 mètres a frôlé la lucarne de Cata Coll. Le match a alors tourné lorsque Guijarro a ouvert le score.

Après un petit pont subtil sur Georgia Stanway et une incursion dans l’espace laissé par le milieu anglais, elle a eu tout le loisir de choisir son angle et de battre Hampton d’une frappe lointaine, légèrement déviée. Dès lors, les Lionesses ont semblé négligentes et désorganisées. L’Espagne a multiplié les incursions, mais des dernières passes imprécises ont épargné les Anglaises. Les Three Lions n’ont pas su profiter de cette aubaine : un mauvais placement d’Alex Greenwood, qui a laissé Putellas en position de hors-jeu, a précédé une parade peu convaincante de Hampton, laquelle a seulement repoussé du bout des doigts la frappe de la milieu espagnole. Le ballon a tout de même fini au fond, permettant aux hôtes de doubler leur avance.

Ce but, crucial pour les championnes du monde, éliminait toute possibilité pour l’Angleterre de les battre au goal average particulier, les Lionesses n’ayant marqué qu’une fois à l’aller. Dès lors, alors que l’équipe de Wiegman pouvait se libérer et jouer sans calcul en seconde période, l’Espagne a maintenu la pression et n’a jamais laissé son adversaire revenir dans le match. Les visiteuses sont restées sous pression constante et, avant l’heure de jeu, le score était de 3-0, la défense héroïque de Lucy Bronze ayant été réduite à néant par l’indécision de Greenwood, permettant à Putellas d’inscrire son deuxième but.

La situation s’est encore dégradée lorsque Pina, fraîchement entrée en jeu, a inscrit le quatrième but espagnol, transformant cette défaite en la plus lourde infligée aux Lionesses sous l’ère Wiegman, et de loin. Les Anglaises n’avaient jamais connu une défaite par plus de deux buts d’écart sous la direction de la technicienne néerlandaise, arrivée en septembre 2021. Il s’agit également du revers le plus sévère subi par la sélection depuis 17 ans, soit depuis la finale du Championnat d’Europe 2009 perdue 6-2 contre l’Allemagne. Plus important encore, les vice-championnes du monde 2023 risquent désormais de devoir passer par les barrages pour se qualifier à l’édition 2027, à moins d’un retournement de situation lorsque l’Islande recevra l’Espagne mardi soir.

GOAL note les joueuses anglaises de l'Estadi Municipal de Son Moix...

  • Alex Greenwood England Women 2026Getty Images

    Gardien de but et défense

    Hannah Hampton (3/10) :

    Elle a réalisé un arrêt décisif en début de match pour repousser une frappe d'Imade, mais elle est restée en deçà de son niveau habituel, ne parvenant pas à repousser le tir de Putellas et manquant de précision dans ses relances.

    Lucy Bronze (4/10) :

    Une journée difficile, entamée par une perte de balle dans une zone dangereuse, à l’origine du premier but de Guijarro. Elle a bien tenté un superbe blocage sur la ligne en deuxième mi-temps, mais en vain, car Putellas a marqué malgré tout. Elle a souvent été dépassée.

    Lotte Wubben-Moy (4/10) :

    Elle n’a pu que constater les dégâts face à la menace offensive constante de l’Espagne et a été battue sans difficulté par la percée de Pina sur le quatrième but.

    Esme Morgan (4/10) :

    Comme sa partenaire en charnière, elle n’a pas su contenir la pression constante exercée par les Espagnoles.

    Alex Greenwood (3/10) :

    Trop en retrait, elle n’a pas pu empêcher Putellas de se mettre en position pour le deuxième but, puis a perdu le ballon dans un moment clé avant le troisième.

    • Publicité
  • Keira Walsh England Women 2026Getty Images

    Milieu de terrain

    Keira Walsh (4/10) :

    Elle aurait dû mettre davantage de pression sur Guijarro lors de l’action qui a mené au premier but. Malgré une certaine aisance balle au pied, elle n’a pas suffisamment pesé sur le jeu, la barre étant, il est vrai, plutôt basse pour les Three Lions.

    Georgia Stanway (4/10) :

    Elle a été la plus proche de marquer pour l’Angleterre, avec une frappe qui a frôlé le poteau alors que le score était de 2-0. Elle n’a toutefois pas réussi à peser davantage sur le jeu.

    Ella Toone (4/10) :

    Une autre joueuse qui, tout simplement, n’a pas réussi à se mettre en évidence ni à peser sur la rencontre lors d’une soirée difficile.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Attaque

    Lauren Hemp (5/10) :

    Meilleure Anglaise sur le terrain, elle a constamment bousculé l’Espagne par sa vivacité, même si la défense adverse n’a pas été réellement mise en danger.

    Alessia Russo (4/10) :

    N’a reçu aucun ballon durant la rencontre.

    Lauren James (5/10) :

    A fourni un bon travail défensif, contenant à plusieurs reprises l’Espagne, et a délivré quelques passes pertinentes qui ont créé des occasions. Malchanceuse : elle a perdu l’équilibre sur les panneaux publicitaires en revenant en défense lors du troisième but espagnol.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    Remplaçants et entraîneur

    Beth Mead (5/10) :

    Entrée à l’heure de jeu, elle s’est rapidement retrouvée en position favorable et a bien occupé les espaces, mais il lui a manqué la dernière passe ou la frappe pour concrétiser ces occasions.

    Chloe Kelly (4/10) :

    Elle n’a pas réussi à peser sur la rencontre, ce qui n’était guère surprenant au vu du contexte à son entrée en jeu.

    Jess Carter (N/A) :

    Remplaçante entrée en jeu pour les dernières minutes.

    Niamh Charles (X/10) :

    Autre remplaçante entrée en toute fin de match.

    Sarina Wiegman (3/10) :

    Elle a titularisé Toone au milieu de terrain malgré la bonne performance de Kendall à l’aller, mais la milieu de terrain n’a pas pesé sur le jeu. Elle a tardé à lancer ses remplacements alors que l’Angleterre était menée, et elle pourrait regretter d’avoir laissé Aggie Beever-Jones sur le banc, car son équipe a fini par avoir besoin de toutes ses options offensives.

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