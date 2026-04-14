Seules les vainqueurs de groupe se qualifieront directement pour le tournoi estival 2024 au Brésil, les autres équipes devant passer par les barrages. Avec l’Ukraine et l’Islande comme adversaires, la première place se jouera très probablement lors des deux confrontations entre l’Angleterre et l’Espagne. La première confrontation a tourné à l’avantage des Lionesses, qui ont ouvert le score dès l’entame : Hemp, en mode acrobatique, a expédié le ballon au fond des filets malgré les efforts de Cata Coll et d’Alexia Putellas. Après seulement trois minutes de jeu, il s’agissait du but le plus rapide de l’ère Wiegman à Wembley.

Les Anglaises ont ensuite cherché à alourdir la marque : Lauren James a tiré au-dessus après avoir aisément battu Ona Batlle, puis Hemp a trouvé le poteau suite à une subtile talonnade de Lucy Bronze, tandis que l’Espagne mettait du temps à entrer dans la rencontre. Privées d’Aitana Bonmati, absente depuis novembre en raison d’une fracture à la jambe, les championnes du monde n’ont pas réussi à se créer de réelles occasions malgré la présence d’Alexia Putellas et de Mariona Caldentey. La solide défense des Lionesses, déjà privée de sa capitaine Leah Williamson, a su contenir les rares incursions espagnoles.

Après la pause, la rencontre s’est ouverte et les occasions se sont multipliées. Olga Carmona et Vicky Lopez ont touché les montants pour l’Espagne, tandis que Lucia Kendall expédiait une opportunité en or au-dessus de la barre à l’autre bout du terrain, avant qu’Alessia Russo ne manque le cadre après s’être retrouvée seule face à la gardienne. Un second but semblait imminent, l’Espagne accentuant la pression en fin de match pour tenter d’égaliser. Mais l’Angleterre a tenu bon, Hannah Hampton réalisant un arrêt exceptionnel dans la dernière minute pour priver Edna Imade d’un but égalisateur.

Ce succès préserve l’invincibilité des Lionesses et leur offre une victoire précieuse, qui les place désormais trois points au-dessus de leurs poursuivantes en tête du groupe. Il reste encore trois matchs à jouer pour chacune des deux équipes, dont une rencontre à venir en Espagne entre ces mêmes adversaires ; toutefois, la sélection de Wiegman occupe une position idéale à mi-parcours pour valider de manière optimale son billet pour la Coupe du monde de l’été prochain.

GOAL note les joueuses anglaises au stade de Wembley...