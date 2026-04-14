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Lauren Hemp England Women 2026Getty Images
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses de l'équipe d'Angleterre face à l'Espagne : les Lionesses prennent l'avantage ! Le but de Lauren Hemp offre aux championnes d'Europe une précieuse victoire dans les qualifications pour la Coupe du monde aux dépens de la Roja

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Angleterre vs Spain
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Grâce à un but précoce de Lauren Hemp, l’Angleterre a enregistré mardi soir une nouvelle victoire face à l’Espagne. Les Lionesses se sont imposées 1-0 lors de leur première confrontation avec la Roja depuis la finale du Championnat d’Europe de l’été dernier. L’Angleterre s’était alors imposée aux tirs au but, et elle a de nouveau pris le dessus cette fois-ci. Cette troisième victoire en quatre rencontres face aux championnes du monde lui confère un avantage notable dans un groupe de qualification pour la Coupe du monde particulièrement disputé.

Seules les vainqueurs de groupe se qualifieront directement pour le tournoi estival 2024 au Brésil, les autres équipes devant passer par les barrages. Avec l’Ukraine et l’Islande comme adversaires, la première place se jouera très probablement lors des deux confrontations entre l’Angleterre et l’Espagne. La première confrontation a tourné à l’avantage des Lionesses, qui ont ouvert le score dès l’entame : Hemp, en mode acrobatique, a expédié le ballon au fond des filets malgré les efforts de Cata Coll et d’Alexia Putellas. Après seulement trois minutes de jeu, il s’agissait du but le plus rapide de l’ère Wiegman à Wembley.

Les Anglaises ont ensuite cherché à alourdir la marque : Lauren James a tiré au-dessus après avoir aisément battu Ona Batlle, puis Hemp a trouvé le poteau suite à une subtile talonnade de Lucy Bronze, tandis que l’Espagne mettait du temps à entrer dans la rencontre. Privées d’Aitana Bonmati, absente depuis novembre en raison d’une fracture à la jambe, les championnes du monde n’ont pas réussi à se créer de réelles occasions malgré la présence d’Alexia Putellas et de Mariona Caldentey. La solide défense des Lionesses, déjà privée de sa capitaine Leah Williamson, a su contenir les rares incursions espagnoles.

Après la pause, la rencontre s’est ouverte et les occasions se sont multipliées. Olga Carmona et Vicky Lopez ont touché les montants pour l’Espagne, tandis que Lucia Kendall expédiait une opportunité en or au-dessus de la barre à l’autre bout du terrain, avant qu’Alessia Russo ne manque le cadre après s’être retrouvée seule face à la gardienne. Un second but semblait imminent, l’Espagne accentuant la pression en fin de match pour tenter d’égaliser. Mais l’Angleterre a tenu bon, Hannah Hampton réalisant un arrêt exceptionnel dans la dernière minute pour priver Edna Imade d’un but égalisateur.

Ce succès préserve l’invincibilité des Lionesses et leur offre une victoire précieuse, qui les place désormais trois points au-dessus de leurs poursuivantes en tête du groupe. Il reste encore trois matchs à jouer pour chacune des deux équipes, dont une rencontre à venir en Espagne entre ces mêmes adversaires ; toutefois, la sélection de Wiegman occupe une position idéale à mi-parcours pour valider de manière optimale son billet pour la Coupe du monde de l’été prochain.

GOAL note les joueuses anglaises au stade de Wembley...

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    Gardien de but et défense

    Hannah Hampton (7/10) :

    La distribution du jeu a manqué de précision en première période, exposant l’Angleterre à une pression inutile, mais ses erreurs n’ont pas été sanctionnées et elle s’est rattrapée après la pause, signant une intervention décisive sur Lopez près de la ligne médiane puis un arrêt réflexe remarquable face à Imade dans les derniers instants.

    Lucy Bronze (8/10) :

    Excellente sur tout le match, tant en attaque qu’en défense sur le côté droit. Elle a brillamment soutenu l’attaque et s’est montrée très utile dans la surface espagnole, sans jamais laisser la défense trop exposée.

    Lotte Wubben-Moy (8/10) :

    Elle a transposé son excellente forme en club dans ce match avec une performance solide lors d’un rare départ dans une rencontre de grande envergure. Elle a mérité sa chance et l’a saisie.

    Esme Morgan (8/10) :

    Irréprochable dans l’axe, elle a bien travaillé avec Wubben-Moy pour contenir González et faire oublier l’absence de Williamson.

    Alex Greenwood (7/10) :

    Parfois un peu hésitante, elle a néanmoins su contenir l’agitation de Lopez.

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  • Vicky Lopez Keira Walsh Spain England Women 2026Getty Images

    Milieu de terrain

    Keira Walsh (8/10) :

    Pour sa 100e sélection, elle a brillamment empêché le milieu de terrain espagnol, de classe mondiale, de trouver le rythme dévastateur qui aurait mis l’Angleterre sous une pression considérable.

    Georgia Stanway (7/10) :

    Elle a couvert beaucoup de terrain et fourni un travail défensif intense pour aider à contenir le milieu de terrain espagnol.

    Lucia Kendall (7/10) :

    Une occasion en or pour la jeune milieu de terrain, qui n’a pas semblé dépassée dans le plus grand match de sa carrière à ce jour. Elle s’est battue avec brio, a bien pressé et aurait pu marquer le coup avec un but, mais elle a manqué le cadre sur une occasion en or.

  • Lauren Hemp England Women 2026Getty Images

    Attaque

    Lauren Hemp (8/10) :

    Menace constante grâce à sa vitesse fulgurante et son jeu direct, elle a ouvert le score d’une belle improvisation et a ensuite frappé le poteau peu après.

    Alessia Russo (8/10) :

    Elle a bien conservé le ballon et s'est démarquée à plusieurs reprises pour se mettre en position de marquer ou de créer des occasions. Elle aurait dû marquer elle aussi, mais a manqué une occasion en or en tête-à-tête.

    Lauren James (8/10) :

    Elle a constamment mis en difficulté l’Espagne chaque fois qu’elle a touché le ballon, et a également réalisé un excellent travail défensif dans l’autre camp. 

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    Remplaçants et entraîneur

    Laura Blindkilde Brown (N/A) :

    Elle a remplacé Kendall en fin de match et a maintenu un haut niveau d’énergie au milieu de terrain. 

    Chloe Kelly (N/A) :

    A pris la place de James sur l'aile pour les 10 dernières minutes.

    Sarina Wiegman (8/10) :

    Elle a dû prendre des décisions importantes concernant la composition de son équipe et s'est montrée infaillible. Une prestation solide au cours de laquelle son équipe n'a concédé que très peu d'occasions franches et s'est montrée dangereuse tout au long du match.

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