L'attaquante des Gunners Russo et l'attaquante de Manchester City Khadija Shaw ont terminé ex æquo en tête du classement des meilleures buteuses de la WSL la saison dernière avec 12 buts. Elles ont désormais obtenu, tout comme la star d'Arsenal et joueuse de la saison Mariona Caldentey, la note de 89, la meilleure de la division. Guro Reiten, de Chelsea, occupe la quatrième place avec 88 points, tandis que Chloe Kelly, d'Arsenal, est à égalité avec ses coéquipières des Lionesses Lucy Bronze, Leah Williamson, Beth Mead, Lauren Hemp et Millie Bright, avec 87 points. Ella Toone est la meilleure joueuse de Manchester United, classée 16e avec 85 points.