Alessia Russo, Ella Toone, and Chloe Kelly EA Sports FC 26
Richard Mills

Traduit par

Notes des joueuses de l'EA Sports FC 26 WSL : Alessia Russo en tête, les Lionesses récompensées par des bonus après leur gloire estivale (Publicité)

La star d'Arsenal Alessia Russo a été confirmée comme la joueuse la mieux classée de la Women's Super League dans le jeu EA Sports FC 26 qui sortira prochainement.

  • Les notes d'EA Sports FC 26 dévoilées
  • Russo en tête du classement WSL
  • Les Lionesses obtiennent également d'excellentes notes
  • Alessia Russo, Mariona Caldentey, and Khadija ShawEA Sports FC 26

    RUSSO EN TÊTE DU CLASSEMENT DES JOUEURS AVEC CALDENTEY ET SHAW

    L'attaquante des Gunners Russo et l'attaquante de Manchester City Khadija Shaw ont terminé ex æquo en tête du classement des meilleures buteuses de la WSL la saison dernière avec 12 buts. Elles ont désormais obtenu, tout comme la star d'Arsenal et joueuse de la saison Mariona Caldentey, la note de 89, la meilleure de la division. Guro Reiten, de Chelsea, occupe la quatrième place avec 88 points, tandis que Chloe Kelly, d'Arsenal, est à égalité avec ses coéquipières des Lionesses Lucy Bronze, Leah Williamson, Beth Mead, Lauren Hemp et Millie Bright, avec 87 points. Ella Toone est la meilleure joueuse de Manchester United, classée 16e avec 85 points.

  • EA SPORTS FC 26 MEILLEURES NOTES DE LA WSL

    Top 26 Barclays Women's Super League

    Classement

    Prénom

    Nom

    Nom commun

    OVR (Notes globales)

    Position

    Équipe

    Ligue

    1

    Alessia

    Russo

    		 

    89

    ST

    Arsenal

    Barclays WSL

    2

    María Francesca

    Caldentey Oliver

    Mariona

    89

    CM

    Arsenal

    Barclays WSL

    3

    Khadija

    Shaw

    		 

    89

    ST

    Manchester City

    Barclays WSL

    4

    Guro

    Reiten

    		 

    88

    LM

    Chelsea

    Barclays WSL

    5

    Chloe

    Kelly

    		 

    87

    RM

    Arsenal

    Barclays WSL

    6

    Lucy

    Bronze

    		 

    87

    RB

    Chelsea

    Barclays WSL

    7

    Leah

    Williamson

    		 

    87

    CB

    Arsenal

    Barclays WSL

    8

    Beth

    Mead

    		 

    87

    RM

    Arsenal

    Barclays WSL

    9

    Lauren

    Hemp

    		 

    87

    LW

    Manchester City

    Barclays WSL

    10

    Katie

    McCabe

    		 

    87

    LB

    Arsenal

    Barclays WSL

    11

    Millie

    Bright

    		 

    87

    CB

    Chelsea

    Barclays WSL

    12

    Sam

    Kerr

    		 

    87

    ST

    Chelsea

    Barclays WSL

    13

    Grace

    Geyoro

    		 

    86

    CM

    London City

    Barclays WSL

    14

    Sandy

    Baltimore

    		 

    85

    LM

    Chelsea

    Barclays WSL

    15

    Erin

    Cuthbert

    		 

    85

    CDM

    Chelsea

    Barclays WSL

    16

    Ella

    Toone

    		 

    85

    CAM

    Manchester Utd

    Barclays WSL

    17

    Caitlin

    Foord

    		 

    85

    LM

    Arsenal

    Barclays WSL

    18

    Yui

    Hasegawa

    		 

    85

    CDM

    Manchester City

    Barclays WSL

    19

    Vivianne

    A

    		 

    85

    ST

    Manchester City

    Barclays WSL

    20

    Kim

    Little

    		 

    85

    CDM

    Arsenal

    Barclays WSL

    21

    Lauren

    James

    		 

    85

    RM

    Chelsea

    Barclays WSL

    22

    Naomi

    Girma

    		 

    85

    CB

    Chelsea

    Barclays WSL

    23

    Keira

    Walsh

    		 

    85

    CDM

    Chelsea

    Barclays WSL

    24

    Chiamaka

    Nnadozie

    		 

    85

    GK

    Brighton

    Barclays WSL

    25

    Hannah

    Hampton

    		 

    84

    GK

    Chelsea

    Barclays WSL

    26

    Sjoeke

    Nüsken

    		 

    84

    CDM

    Chelsea

    Barclays WSL

  • EA Sports FC 26 WSL player ratingsEA Sports FC 26

    ARSENAL DOMINE LE TOP 10 DE LA WSL, MAIS PAS CELUI DE L'EUROPE

    Si Russo, Caldentey et Shaw sont en tête du classement WSL, qui compte six joueuses d'Arsenal dans le top 10, elles ne figurent pas parmi les trois premières en Europe. Les stars espagnoles Alexia Putellas et Aitana Bonmati sont à égalité avec 91 points, et leur coéquipière à Barcelone, Caroline Graham Hansen, occupe la troisième place avec 90 points. Soit dit en passant, les Lionesses ont peut-être été aidées dans le classement des joueuses après avoir battu l'Espagne en finale de l'Euro cet été.

  • ET MAINTENANT ?

    EA Sports FC 26 Ultimate Edition sortira le 19 septembre 2025, mais l'édition standard du jeu sera disponible une semaine plus tard, le 26 septembre. En attendant, la WSL continue ce week-end.

