Sans surprise, c'est Chelsea qui a pris le meilleur départ, contrôlant le ballon et mettant très tôt à l'épreuve la gardienne des Lionesses, Elene Lete. Aggie Beever-Jones a vu sa frappe repoussée dans les 15 premières minutes, tandis que les locales ont dû faire face à plusieurs corners dangereux des championnes de la WSL. Mais les Blues n'ont pas eu à attendre bien longtemps avant de trouver la faille. Johanna Rytting Kaneryd a fait preuve d’une accélération fulgurante pour transpercer la défense des Lionesses, foncer vers le but et glisser le ballon au fond des filets.

À leur crédit, les Lionesses ont refusé de baisser les bras. Après être rentrées à la mi-temps avec un seul but de retard, elles sont revenues sous le soleil avec une énergie renouvelée et ont mis Chelsea sur la défensive pendant de longues périodes de la seconde mi-temps. Une avalanche de tentatives sur le but de Hannah Hampton a poussé l’entraîneuse Sonia Bompastor à effectuer des changements, en faisant entrer trois joueuses de poids : Keira Walsh, Lucy Bronze et Naomi Girma.

Mais ces renforts n'ont fait qu'empirer les choses. Les Lionesses ont égalisé à 10 minutes de la fin, Isobel Goodwin s'élevant plus haut que tout le monde pour envoyer le ballon de la tête au-delà de Hampton et remettre les deux équipes à égalité. La fin de match a été frénétique, les deux équipes poussant pour tenter de trouver le but de la victoire. Au final, les points ont été partagés, mettant ainsi fin aux espoirs de Chelsea de conserver son titre, Manchester City ayant facilement battu Tottenham le même après-midi.

GOAL note les joueuses de Chelsea au Den...