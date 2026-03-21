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Chelsea WSL splitGetty/GOAL

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Notes des joueuses de Chelsea face aux London City Lionesses : le titre de championnes leur échappe ! Johanna Rytting Kaneryd a marqué, mais les Blues trébuchent à nouveau dans la course au titre de la WSL

Les espoirs de Chelsea de conserver son titre en Super League féminine ont été pratiquement anéantis samedi après-midi face aux London City Lionesses, les Blues ayant dû se contenter d'un match nul 1-1 à The Den. Bien qu'elles aient pris l'avantage en début de première mi-temps, la décision de Sonia Bompastor de laisser ses joueuses vedettes sur le banc lui a coûté cher, les locales redoublant d'efforts en seconde période pour arracher un point.

Sans surprise, c'est Chelsea qui a pris le meilleur départ, contrôlant le ballon et mettant très tôt à l'épreuve la gardienne des Lionesses, Elene Lete. Aggie Beever-Jones a vu sa frappe repoussée dans les 15 premières minutes, tandis que les locales ont dû faire face à plusieurs corners dangereux des championnes de la WSL. Mais les Blues n'ont pas eu à attendre bien longtemps avant de trouver la faille. Johanna Rytting Kaneryd a fait preuve d’une accélération fulgurante pour transpercer la défense des Lionesses, foncer vers le but et glisser le ballon au fond des filets.

À leur crédit, les Lionesses ont refusé de baisser les bras. Après être rentrées à la mi-temps avec un seul but de retard, elles sont revenues sous le soleil avec une énergie renouvelée et ont mis Chelsea sur la défensive pendant de longues périodes de la seconde mi-temps. Une avalanche de tentatives sur le but de Hannah Hampton a poussé l’entraîneuse Sonia Bompastor à effectuer des changements, en faisant entrer trois joueuses de poids : Keira Walsh, Lucy Bronze et Naomi Girma.

Mais ces renforts n'ont fait qu'empirer les choses. Les Lionesses ont égalisé à 10 minutes de la fin, Isobel Goodwin s'élevant plus haut que tout le monde pour envoyer le ballon de la tête au-delà de Hampton et remettre les deux équipes à égalité. La fin de match a été frénétique, les deux équipes poussant pour tenter de trouver le but de la victoire. Au final, les points ont été partagés, mettant ainsi fin aux espoirs de Chelsea de conserver son titre, Manchester City ayant facilement battu Tottenham le même après-midi.

GOAL note les joueuses de Chelsea au Den...

  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Hannah Hampton (7/10) :

    Elle a dû effectuer plusieurs arrêts en seconde période alors que les Lionesses poussaient pour égaliser, mais sa résistance a fini par céder.

    Sjoeke Nusken (6/10) :

    Elle a bien géré la menace représentée par Nikita Parris en première mi-temps et a dû être soulagée de la voir remplacée en seconde période.

    Kadeisha Buchanan (5/10) :

    A subi une forte pression après que les Blues aient pris l'avantage 1-0 et Bompastor l'a remplacée par Girma avant que la situation ne devienne trop chaotique.

    Veerle Buurman (6/10) :

    A livré un bon match dans l'ensemble, mais a contribué au désordre qui a permis aux Lionesses d'égaliser.

    Chloe Sarwie (5/10) :

    Elle n'a pas eu grand-chose à faire en première mi-temps, mais s'est rapidement retrouvée sous pression en seconde période, et son après-midi s'est terminé alors qu'il restait 30 minutes à jouer.

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  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Alexia Potter (5/10) :

    Elle a bien tenu le milieu de terrain aux côtés d'Erin Cuthbert.

    Erin Cutbert (6/10) :

    A été la principale menace de Chelsea au milieu de terrain, mais a eu du mal à créer plus de quelques occasions pour l'attaque.

    Wieke Kaptein (4/10) :

    N'a pas eu l'impact escompté au poste de numéro 10, touchant à peine le ballon.

  • London City Lionesses v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Agnes Beever-Jones (7/10) :

    Sans doute la meilleure joueuse de Chelsea avant que Bompastor ne la remplace alors qu'il restait encore une bonne partie du match à jouer.

    Johanna Rytting Kaneryd (8/10) :

    Elle a superbement bien préparé son but, faisant preuve de vitesse et d'efficacité dans la finition.

    Alyssa Thompson (6/10) :

    Elle s'est montrée dangereuse sur l'aile gauche, mais n'a pas causé autant de dégâts qu'elle l'aurait souhaité.

  • London City Lionesses v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Keira Walsh (6/10) :

    Elle a apporté un peu plus de combativité au milieu de terrain, ce qui lui a valu un carton jaune.

    Lucy Bronze (4/10) :

    Elle a été fait entrer pour empêcher Chelsea de concéder un but, une mission qui s'est soldée par un échec.

    Naomi Girma (5/10) :

    A dû se consacrer à la défense pendant les 25 dernières minutes.

    Sandy Baltimore (4/10) :

    N'a pas eu beaucoup d'influence sur le match.

    Lauren James (5/10) :

    Elle est entrée en jeu pour les 10 dernières minutes afin d'apporter un peu de danger en contre-attaque, mais n'a pas eu le moindre espace.

    Sonia Bompastor (4/10) :

    A pris un gros risque en laissant ses meilleures joueuses sur le banc, et Chelsea en a finalement payé le prix.

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