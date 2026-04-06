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Buurman Hampton Kerr Chelsea GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses de Chelsea face à Tottenham : le but inattendu de Veerle Buurman sauve l'honneur d'Hannah Hampton après la bourde de la gardienne anglaise en quarts de finale de la FA Cup

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Chelsea FC Women
FA Cup
V. Buurman
H. Hampton
S. Kerr
Chelsea FC Women vs Tottenham Hotspur Women
FEATURES

Hannah Hampton a été sauvée par le but magnifique de Veerle Buurman, qui a permis à Chelsea de battre Tottenham 2-1 lundi et d'atteindre sa sixième demi-finale consécutive de la FA Cup. Les Blues étaient en bonne voie pour décrocher leur place en demi-finale grâce à un coup de tête de Sam Kerr en première mi-temps, jusqu'à ce qu'Hampton se trompe complètement sur un coup franc d'Eveliina Summanen, dans un rare moment d'inattention. Mais alors que les prolongations semblaient inévitables, l'impressionnante Buurman s'est illustrée en contournant une défenseuse avant de décocher une frappe magistrale qui s'est logée dans la lucarne, brisant le cœur des Spurs en fin de match.

Après avoir connu leur propre déception en milieu de semaine, éliminées de la Ligue des champions par Arsenal, les joueuses de Chelsea ont bien démarré ce match et ont réussi à percer la défense bien organisée de Tottenham juste avant la mi-temps, lorsque Kerr a converti de la tête un centre de Keira Walsh. C'était un but mérité pour les Blues, qui avaient développé un jeu positif sans toutefois se créer trop d'occasions franches, mais cela n'a pas entamé le moral des Spurs.

Les visiteuses ont connu quelques moments de grâce en première mi-temps, contrées à deux reprises notamment par une bonne défense de Niamh Charles, et elles ont égalisé sept minutes seulement après la pause, lorsque le coup franc de Summanen a complètement pris Hampton à contre-pied. On s'attendait à un centre depuis un angle fermé, mais l'internationale finlandaise a préféré envoyer le ballon par-dessus la gardienne anglaise pour marquer un but qui allait complètement relancer le match.

À partir de là, les deux équipes se sont créé de nombreuses occasions. Les plus grosses sont revenues à Chelsea, lorsque Kerr aurait dû marquer après avoir récupéré le ballon dans la surface des Spurs et qu’Ellie Carpenter a manqué un coup de tête libre à quelques mètres du but, mais Tottenham s’est également créé des occasions, Amanda Nilden obligeant Hampton à effectuer un arrêt hasardeux avant que Julie Blakstad n’envoie un coup de tête libre bien à côté.

On se dirigeait tout droit vers les prolongations, jusqu’à ce que Buurman se distingue en devenant l’héroïne inattendue du match. La jeune joueuse de 19 ans s’est montrée exceptionnelle dans la défense de Chelsea depuis qu’elle a obtenu davantage d’opportunités après le début de l’année, et elle a mérité de faire la une des journaux lorsqu’elle s’est élancée vers l’avant dans les dernières minutes, a contourné une défenseuse et a ensuite envoyé le ballon dans la lucarne, redonnant l’avantage aux Blues à seulement quatre minutes de la fin.

Ce but a qualifié son équipe pour les demi-finales de cette compétition une nouvelle fois, alors qu'elle cherche à faire suite à son triomphe en Coupe de la Ligue en mars en remportant une cinquième FA Cup en six saisons.

GOAL note les joueuses de Chelsea à Kingsmeadow...

  • Niamh Charles Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Hannah Hampton (5/10) :

    Elle a réalisé quelques arrêts de qualité, mais a globalement semblé peu sûre d'elle et a commis une grosse erreur sur le but des Spurs.

    Ellie Carpenter (6/10) :

    A réalisé un bon match sur le côté droit, mais a manqué une occasion en or de donner l'avantage à Chelsea en envoyant un coup de tête à côté du but à quelques mètres de la ligne.

    Kadeisha Buchanan (7/10) :

    S'est imposée dans ses duels et s'est montrée solide en possession du ballon.

    Naomi Girma (7/10) :

    N'a raté qu'une seule de ses 72 tentatives de passe lors d'une excellente prestation.

    Niamh Charles (7/10) :

    Elle a très bien joué pour son premier match en tant que titulaire depuis décembre. Elle a réalisé un blocage crucial pour empêcher l'Angleterre de marquer en première mi-temps, l'a contrée à nouveau peu après et a participé à de nombreuses belles phases de jeu, notamment pour le premier but.

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  • Eveliina Summanen Sjoeke Nusken Tottenham Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Milieu de terrain

    Keira Walsh (7/10) :

    Elle s'est parfois fait surprendre lorsque le jeu passait à la vitesse supérieure, mais a globalement bien joué. Excellente balle au pied, elle a délivré un centre brillant pour le but de Kerr.

    Erin Cuthbert (7/10) :

    N'a pas beaucoup touché le ballon, mais a beaucoup travaillé sans le ballon, remportant de nombreux duels et perturbant le jeu des Spurs.

    Sjoeke Nusken (7/10) :

    Ses courses dans les couloirs ont apporté une nouvelle dimension à l'attaque de Chelsea et ont obligé les Spurs à se méfier d'elle à tout moment.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Attaque

    Alyssa Thompson (6/10) :

    Elle a eu des hauts et des bas. Elle a eu quelques bons moments, mais a aussi été très discrète par moments.

    Sam Kerr (7/10) :

    Une journée en dents de scie. Elle a ouvert le score et a fait du bon travail en possession de balle, mais elle aurait vraiment dû marquer au moins un but de plus sur une occasion en or peu après l'égalisation des Spurs.

    Lauren James (8/10) :

    Au cœur de toutes les bonnes actions de Chelsea, elle a dicté le jeu et créé de nombreuses occasions.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Veerle Buurman (8/10) :

    Elle a pris place au poste d'arrière gauche, en remplacement de Charles juste avant l'heure de jeu, et s'est parfaitement intégrée avant d'inscrire le but de la victoire à quatre minutes de la fin.

    Wieke Kaptein (N/A) :

    Elle a apporté beaucoup d'énergie au milieu de terrain en fin de match et a manqué de chance que personne ne parvienne à reprendre son superbe centre quelques minutes après son entrée en jeu.

    Sandy Baltimore (N/A) :

    Elle n'a pas beaucoup touché le ballon en fin de match, mais sa simple présence a causé des soucis supplémentaires à la défense des Spurs.

    Sonia Bompastor (7/10) :

    Après avoir vu une équipe d'Arsenal remaniée subir une élimination surprise la veille, elle a aligné une équipe solide et obtenu une bonne performance, même si le résultat n'a pas été aussi net qu'elle l'aurait souhaité. 

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