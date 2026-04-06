Notes des joueuses de Chelsea face à Tottenham : le but inattendu de Veerle Buurman sauve l'honneur d'Hannah Hampton après la bourde de la gardienne anglaise en quarts de finale de la FA Cup

Après avoir connu leur propre déception en milieu de semaine, éliminées de la Ligue des champions par Arsenal, les joueuses de Chelsea ont bien démarré ce match et ont réussi à percer la défense bien organisée de Tottenham juste avant la mi-temps, lorsque Kerr a converti de la tête un centre de Keira Walsh. C'était un but mérité pour les Blues, qui avaient développé un jeu positif sans toutefois se créer trop d'occasions franches, mais cela n'a pas entamé le moral des Spurs.

Les visiteuses ont connu quelques moments de grâce en première mi-temps, contrées à deux reprises notamment par une bonne défense de Niamh Charles, et elles ont égalisé sept minutes seulement après la pause, lorsque le coup franc de Summanen a complètement pris Hampton à contre-pied. On s'attendait à un centre depuis un angle fermé, mais l'internationale finlandaise a préféré envoyer le ballon par-dessus la gardienne anglaise pour marquer un but qui allait complètement relancer le match.

À partir de là, les deux équipes se sont créé de nombreuses occasions. Les plus grosses sont revenues à Chelsea, lorsque Kerr aurait dû marquer après avoir récupéré le ballon dans la surface des Spurs et qu’Ellie Carpenter a manqué un coup de tête libre à quelques mètres du but, mais Tottenham s’est également créé des occasions, Amanda Nilden obligeant Hampton à effectuer un arrêt hasardeux avant que Julie Blakstad n’envoie un coup de tête libre bien à côté.

On se dirigeait tout droit vers les prolongations, jusqu’à ce que Buurman se distingue en devenant l’héroïne inattendue du match. La jeune joueuse de 19 ans s’est montrée exceptionnelle dans la défense de Chelsea depuis qu’elle a obtenu davantage d’opportunités après le début de l’année, et elle a mérité de faire la une des journaux lorsqu’elle s’est élancée vers l’avant dans les dernières minutes, a contourné une défenseuse et a ensuite envoyé le ballon dans la lucarne, redonnant l’avantage aux Blues à seulement quatre minutes de la fin.

Ce but a qualifié son équipe pour les demi-finales de cette compétition une nouvelle fois, alors qu'elle cherche à faire suite à son triomphe en Coupe de la Ligue en mars en remportant une cinquième FA Cup en six saisons.

GOAL note les joueuses de Chelsea à Kingsmeadow...