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Lauren James Chelsea HICGetty Images
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses de Chelsea face à Man Utd : c'était forcément Lauren James ! La superstar des Lionesses a de nouveau fait des ravages face à son ancien club pour mener les Blues à la victoire en Coupe de la Ligue

La brillance de Lauren James a été au centre de l'attention dimanche, alors que Chelsea a conservé la Coupe de la Ligue féminine. L'internationale anglaise a une nouvelle fois fait mal à Manchester United : son but a été suivi d'une finition opportuniste d'Aggie Beever-Jones, offrant aux Blues une victoire 2-0 et leur premier trophée de la saison. Dans un match serré avec peu d'occasions, la finition impeccable de James semblait devoir faire la différence avant que Beever-Jones ne scelle la victoire en fin de rencontre, couronnant ainsi un effort remarquable de la part d'une équipe de Chelsea en proie aux blessures.

Manchester United abordait ce match après n'avoir remporté qu'une seule de ses 16 dernières rencontres face aux Blues, sa dernière défaite remontant justement au cinquième tour de la FA Cup. Pourtant, les Red Devils se sont montrés supérieurs en début de match et Elisabeth Terland, alignée en duo d'attaque, s'est illustrée en causant régulièrement des problèmes au milieu de terrain de Chelsea, profitant des espaces et tirant sans hésiter dès qu'elle en avait l'occasion.

L'équipe de Sonia Bompastor, qui cherchait à défendre son titre après avoir battu Man City 2-1 en finale l'année dernière, a résisté à cette tempête et a pris l'avantage après seulement 20 minutes lorsque James a profité d'une erreur inhabituelle de Dominique Janssen, s'est engouffrée dans la surface et a battu Phallon Tullis-Joyce d'une frappe puissante. C'était son sixième but lors de ses sept derniers matchs contre United, qu'elle avait quitté pour rejoindre Chelsea, le club de son enfance.

Alyssa Thompson a eu une occasion en or de doubler l'avance avant la mi-temps, après une superbe passe en profondeur de Sjoeke Nusken, mais Maya Le Tissier a réussi un tacle de sauvetage brillant. À partir de là, United a repris l'ascendant, avec un tir de Terland sur la barre et une occasion manquée de près par Ellen Wangerheim.

Compte tenu des absences défensives de Chelsea, les Blues avaient bien fait de tenir les Red Devils à distance. La capitaine Millie Bright était absente, Naomi Girma s'était blessée la veille de la finale et Kadeisha Buchanan n'a pu jouer qu'une heure, pour son premier match en tant que titulaire depuis novembre 2024. Lorsque Nathalie Bjorn, la remplaçante de Buchanan, a quitté le terrain en boitant et en larmes quelques minutes seulement après son entrée en jeu, obligeant à un remaniement important, United a dû sentir qu'il pouvait en profiter.

Mais si Chelsea n'a pas été au meilleur de sa forme cette année, avec un règne de six ans en tant que championne de la Women's Super League qui s'achève sur une note décevante alors que les blessures continuent de s'accumuler à un rythme effréné, il y a une chose dont les Blues de Bompastor ne manquent pas : le caractère, et pas qu'un peu. Ainsi, bien que Manchester United ait pu faire appel à des options offensives depuis le banc, en s'appuyant sur la buteuse prolifique Lea Schuller et la double vainqueur de la Ligue des champions Fridolina Rolfo, c'est Chelsea qui a inscrit le deuxième but pour sceller le sort du match, lorsque Beever-Jones a pris le dessus dans son duel avec Hanna Lundkvist et a poussé le ballon au-delà de Tullis-Joyce.

Lorsque GOAL a demandé à Erin Cuthbert, capitaine de Chelsea ce jour-là, ce que signifierait pour son équipe de remporter cette finale, compte tenu du déroulement de la saison, elle s'est montrée optimiste. « Ce serait un message fort », a-t-elle répondu. « Cela en dirait long sur la situation actuelle de l'équipe, sur notre résilience et sur notre capacité à toujours trouver le moyen de gagner, ce que cette équipe de Chelsea a toujours fait. » Cette mentalité de championnes s'est manifestée ici et, avec deux trophées supplémentaires à décrocher, elle devrait encore s'exprimer pleinement avant la fin de la saison.

GOAL note les joueuses de Chelsea à Ashton Gate...

  • Sandy Baltimore Jess Park Chelsea Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Hannah Hampton (7/10) :

    Elle n'a pas été mise à l'épreuve à bout portant, mais a repoussé toutes les tentatives de Manchester United sur un terrain parfois glissant.

    Lucy Bronze (8/10) :

    Un véritable roc en défense, tant au poste d'arrière droite qu'en défense centrale. 

    Kadeisha Buchanan (7/10) :

    Pour son premier match en tant que titulaire depuis novembre 2024 après s'être remise d'une blessure au ligament croisé antérieur, elle a livré une solide performance d'une heure au cours de laquelle son expérience s'est régulièrement manifestée par son placement et sa capacité à intervenir au bon moment.

    Veerle Buurman (8/10) :

    Une nouvelle performance incroyablement impressionnante de la part de cette jeune joueuse au talent exceptionnel.

    Sandy Baltimore (7/10) :

    Elle s'est brillamment illustrée en défense pour empêcher United de pénétrer dans les zones dangereuses, tout en soutenant efficacement l'attaque.

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  • Erin Cuthbert Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Milieu de terrain

    Keira Walsh (7/10) :

    Elle a eu du mal à contenir Terland en première mi-temps, mais a réussi à la maîtriser en seconde période et a contribué à neutraliser l'attaque de United.

    Erin Cuthbert (7/10) :

    Tout comme Walsh, elle a eu du mal à contenir Terland au début, mais s'est améliorée après la pause. Ce n'était pas sa meilleure performance, mais elle s'est battue avec acharnement pour permettre à Chelsea de l'emporter.

    Sjoeke Nusken (8/10) :

    Une superbe performance de la part d'une joueuse qui a été mise à l'écart cette saison, mais qui a prouvé lors des derniers matchs toute sa valeur. Elle aurait dû obtenir une passe décisive après une passe sublime à Thompson et s'est parfaitement imposée au poste d'arrière droite après la sortie sur blessure de Bjorn.

  • Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Attaque

    Johanna Rytting Kaneryd (7/10) :

    Son jeu n'était pas toujours constant, mais elle n'a pas baissé les bras et a délivré une passe brillante pour le but de Beever-Jones.

    Lauren James (8/10) :

    Elle a donné du fil à retordre à United à chaque fois qu'elle récupérait le ballon grâce à sa capacité à le conserver quoi qu'il arrive, à sa confiance dans ses dribbles et à sa fantastique lecture du jeu. Elle a également travaillé dur lorsqu'elle n'était pas en possession du ballon.

    Alyssa Thompson (6/10) :

    Elle n'a pas beaucoup touché le ballon, mais elle en a tiré parti quand elle l'a eu, créant quelques occasions avant de se retrouver seule face à la gardienne, mais Le Tissier l'a rattrapée et a contré sa tentative. Remplacée à la mi-temps.

  • Chelsea v Manchester United - Subway Women's League Cup FinalGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Aggie Beever-Jones (7/10) :

    Elle a remplacé Thompson à la mi-temps et a apporté un nouveau souffle à United. Elle a fait preuve d'une grande ténacité pour marquer son but.

    Nathalie Bjorn (N/A) :

    Elle a fait son retour après une blessure en remplaçant Buchanan un peu après l'heure de jeu, mais a dû quitter le terrain en boitant quelques minutes plus tard après avoir subi une blessure bénigne au mollet.

    Wieke Kaptein (6/10) :

    A apporté de l'énergie au milieu de terrain sans le ballon et s'est également montrée dangereuse en attaque.

    Lexi Potter (N/A) :

    Entrée en fin de match dans les dernières minutes.

    Sonia Bompastor (7/10) :

    Elle a dû faire face à de nombreux imprévus dus aux blessures, mais a fait de son mieux pour gérer la situation. Son remplacement à la mi-temps a surpris, mais s'est avéré payant puisque Beever-Jones a inscrit le deuxième but.

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