Notes des joueuses de Chelsea face à Man Utd : c'était forcément Lauren James ! La superstar des Lionesses a de nouveau fait des ravages face à son ancien club pour mener les Blues à la victoire en Coupe de la Ligue

Manchester United abordait ce match après n'avoir remporté qu'une seule de ses 16 dernières rencontres face aux Blues, sa dernière défaite remontant justement au cinquième tour de la FA Cup. Pourtant, les Red Devils se sont montrés supérieurs en début de match et Elisabeth Terland, alignée en duo d'attaque, s'est illustrée en causant régulièrement des problèmes au milieu de terrain de Chelsea, profitant des espaces et tirant sans hésiter dès qu'elle en avait l'occasion.

L'équipe de Sonia Bompastor, qui cherchait à défendre son titre après avoir battu Man City 2-1 en finale l'année dernière, a résisté à cette tempête et a pris l'avantage après seulement 20 minutes lorsque James a profité d'une erreur inhabituelle de Dominique Janssen, s'est engouffrée dans la surface et a battu Phallon Tullis-Joyce d'une frappe puissante. C'était son sixième but lors de ses sept derniers matchs contre United, qu'elle avait quitté pour rejoindre Chelsea, le club de son enfance.

Alyssa Thompson a eu une occasion en or de doubler l'avance avant la mi-temps, après une superbe passe en profondeur de Sjoeke Nusken, mais Maya Le Tissier a réussi un tacle de sauvetage brillant. À partir de là, United a repris l'ascendant, avec un tir de Terland sur la barre et une occasion manquée de près par Ellen Wangerheim.

Compte tenu des absences défensives de Chelsea, les Blues avaient bien fait de tenir les Red Devils à distance. La capitaine Millie Bright était absente, Naomi Girma s'était blessée la veille de la finale et Kadeisha Buchanan n'a pu jouer qu'une heure, pour son premier match en tant que titulaire depuis novembre 2024. Lorsque Nathalie Bjorn, la remplaçante de Buchanan, a quitté le terrain en boitant et en larmes quelques minutes seulement après son entrée en jeu, obligeant à un remaniement important, United a dû sentir qu'il pouvait en profiter.

Mais si Chelsea n'a pas été au meilleur de sa forme cette année, avec un règne de six ans en tant que championne de la Women's Super League qui s'achève sur une note décevante alors que les blessures continuent de s'accumuler à un rythme effréné, il y a une chose dont les Blues de Bompastor ne manquent pas : le caractère, et pas qu'un peu. Ainsi, bien que Manchester United ait pu faire appel à des options offensives depuis le banc, en s'appuyant sur la buteuse prolifique Lea Schuller et la double vainqueur de la Ligue des champions Fridolina Rolfo, c'est Chelsea qui a inscrit le deuxième but pour sceller le sort du match, lorsque Beever-Jones a pris le dessus dans son duel avec Hanna Lundkvist et a poussé le ballon au-delà de Tullis-Joyce.

Lorsque GOAL a demandé à Erin Cuthbert, capitaine de Chelsea ce jour-là, ce que signifierait pour son équipe de remporter cette finale, compte tenu du déroulement de la saison, elle s'est montrée optimiste. « Ce serait un message fort », a-t-elle répondu. « Cela en dirait long sur la situation actuelle de l'équipe, sur notre résilience et sur notre capacité à toujours trouver le moyen de gagner, ce que cette équipe de Chelsea a toujours fait. » Cette mentalité de championnes s'est manifestée ici et, avec deux trophées supplémentaires à décrocher, elle devrait encore s'exprimer pleinement avant la fin de la saison.

GOAL note les joueuses de Chelsea à Ashton Gate...