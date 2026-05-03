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Kerr James Chelsea GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Notes des joueuses de Chelsea face à Leicester : Sam Kerr entre dans l’histoire ! L’attaquante inscrit son nom dans les annales des Blues tandis que Lauren James brille de mille feux pour assurer la qualification en Ligue des champions

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Chelsea FC Women
S. Kerr
L. James
WSL Série printemps
Leicester City WFC vs Chelsea FC Women
FEATURES

Sam Kerr a une nouvelle fois inscrit son nom dans les annales de Chelsea dimanche, en ouvrant le score lors d’une victoire confortable 3-1 contre Leicester City, qui a officialisé la qualification des Blues pour la Ligue des champions la saison prochaine. L’équipe de Sonia Bompastor n’avait besoin que d’un point pour s’assurer une place dans le trio de tête après le faux pas de Manchester United face à Brighton samedi, mais elle a décroché la victoire grâce à une prestation maîtrisée contre la lanterne rouge de la Women’s Super League. Lauren James a ensuite doublé la mise, permettant à Kerr de devenir la meilleure buteuse de l’histoire du club dans cette compétition.

Le score a été ouvert après seulement 13 minutes de jeu, lorsque Niamh Charles a adressé un centre parfait que Kerr a brillamment repris de la tête dans le coin inférieur du but. Après avoir égalé la semaine dernière le nombre de buts de Fran Kirby pour Chelsea en WSL, ce but de la tête – son 64^e en 92 matches dans la compétition – lui a permis de dépasser son ancienne coéquipière. Un exploit mérité, car cette rencontre pourrait bien avoir été l’avant-dernier match de Kerr en WSL, l’attaquante étant pressentie pour un retour aux États-Unis alors que son contrat londonien touche à sa fin.

Leicester, battu 7-0 par Arsenal en milieu de semaine, sait déjà qu’il devra affronter Charlton, troisième de WSL 2, lors du barrage de relégation plus tard ce mois-ci. Un succès face aux Blues n’aurait rien changé à leur destin, mais une performance plus convaincante aurait sans doute boosté leur confiance à l’approche de l’échéance. Logiquement, les Foxes ont baissé les bras après ce coup du sort, puis leur moral s’est effondré sous les coups de boutoir de James, à laquelle elles n’ont rien pu opposer.

Évoluant avec la liberté qui la distingue depuis son retour de blessure au genou, James a multiplié les passes décisives pour prendre à revers la défense des Foxes. Puis, en six minutes seulement en première période, elle a inscrit deux bijoux qui ont scellé l’issue du match avant même la mi-temps.

Pour l’ouverture de son compteur personnel, elle a feinté sa marqueuse avant d’enrouler un tir parfait dans la lucarne depuis l’entrée de la surface. Son second but, d’une distance similaire, a pris la forme d’un coup franc délicat qui a effleuré la barre transversale avant de finir au fond des filets.

Leicester a tout de même pu tirer quelque chose de ce match, puisque Lucy Bronze a offert un but à Shannon O'Brien après avoir négligé de bien surveiller son environnement avant d'effectuer une mauvaise passe en retrait vers Livia Peng, préférée à Hannah Hampton dans les cages de Chelsea. Galvanisées par cette ouverture du score – leur troisième seulement en dix confrontations face aux cinq meilleurs clubs de WSL cette saison –, les Foxes ont défendu avec acharnement leur but durant le reste de la rencontre, tandis que Bompastor effectuait des remplacements en vue de la demi-finale de Coupe d’Angleterre des Blues contre Manchester City la semaine prochaine.

La victoire aurait pu être plus large si les Blues avaient réellement appuyé sur l’accélérateur, mais la gestion du groupe passait avant tout, le top 3 étant déjà assuré. Terminer deuxième reste l’objectif afin d’éviter les barrages de la Ligue des champions, mais après une défense de titre laborieuse, l’essentiel est acquis : le titre en Coupe de la Ligue et une place en demi-finale de la FA Cup.

GOAL note les joueuses de Chelsea au King Power Stadium...

  • Shannon O'Brien Kadeisha Buchanan Leicester Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Gardien de but et défense

    Livia Peng (6/10) :

    Elle n’a pratiquement rien eu à faire, si ce n’est aller chercher le ballon au fond de ses propres filets.

    Ellie Carpenter (8/10) :

    Elle a sillonné le flanc droit avec beaucoup d’énergie, apportant beaucoup en attaque.

    Lucy Bronze (5/10) :

    A livré une prestation globalement solide, ternie toutefois par une erreur flagrante sur le but de Leicester.

    Kadeisha Buchanan (7/10) :

    Match solide : elle démontre toujours la même vivacité malgré son long absence.

    Niamh Charles (7/10) :

    Une belle prestation sur tout le flanc gauche, marquée notamment par un centre parfait pour l'ouverture du score de Kerr.

    • Publicité
  • Erin Cuthbert Chelsea 2025-26Getty Images

    Milieu de terrain

    Lexi Potter (7/10) :

    Bien dans le tempo, elle a porté le ballon avec justesse, gagné ses duels et affiché une bonne maîtrise technique lors de cette rare titularisation.

    Erin Cuthbert (7/10) :

    Une solide prestation de 45 minutes, ponctuée de nombreux duels remportés et de quelques beaux gestes balle au pied.

    Wieke Kaptein (6/10) :

    Elle a couvert beaucoup de terrain et réalisé de bons déplacements sans ballon, mais elle aurait dû marquer sur une occasion franche en début de match.

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Attaque

    Johanna Rytting Kaneryd (7/10) :

    Positive et directe dès qu'elle touchait le ballon, elle s'est impliquée dans nombre des actions offensives de Chelsea.

    Sam Kerr (7/10) :

    Elle a ouvert le score d’une frappe splendide, placée hors de portée de la gardienne, puis s’est montrée moins en vue avant de resurgir à la conclusion des actions.

    Lauren James (8/10) :

    Elle a mené le jeu et inscrit deux buts exceptionnels avant d’être remplacée à la mi-temps, en gardant clairement un œil sur la demi-finale de la FA Cup contre Manchester City la semaine prochaine.

  • Leicester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Sjoeke Nusken (6/10) :

    Un peu imprécise dans ses passes par moments, même si c’était parce qu’elle prenait souvent des risques pour créer des occasions. Elle aurait dû marquer en fin de match.

    Sandy Baltimore (6/10) :

    Entrée en jeu à la mi-temps, elle a insufflé une nouvelle énergie à l’attaque, même si cela n’a pas suffi pour marquer d’autres buts.

    Aggie Beever-Jones (6/10) :

    De retour après six semaines d’absence, elle a brillé par ses touches de balle raffinées dans le dernier tiers et ses prises de position judicieuses.

    Veerle Buurman (6/10) :

    Elle s'est parfaitement intégrée à la défense alors que Chelsea menait le jeu jusqu'à la fin.

    Alyssa Thompson (5/10) :

    Son impact est resté limité malgré de réels efforts après son entrée en jeu peu après l’heure de jeu.

    Sonia Bompastor (7/10) :

    Elle a géré son effectif avec sagesse en vue de la demi-finale de la FA Cup la semaine prochaine. L’entraîneuse a laissé plusieurs joueuses clés au repos dès le coup d’envoi, avant d’étendre cette stratégie à des titulaires comme James une fois l’avance confortablement établie, et elle a même pu offrir quelques minutes précieuses à Beever-Jones, sans pour autant compromettre la victoire et les trois points.

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