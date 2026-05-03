Notes des joueuses de Chelsea face à Leicester : Sam Kerr entre dans l’histoire ! L’attaquante inscrit son nom dans les annales des Blues tandis que Lauren James brille de mille feux pour assurer la qualification en Ligue des champions

Le score a été ouvert après seulement 13 minutes de jeu, lorsque Niamh Charles a adressé un centre parfait que Kerr a brillamment repris de la tête dans le coin inférieur du but. Après avoir égalé la semaine dernière le nombre de buts de Fran Kirby pour Chelsea en WSL, ce but de la tête – son 64^e en 92 matches dans la compétition – lui a permis de dépasser son ancienne coéquipière. Un exploit mérité, car cette rencontre pourrait bien avoir été l’avant-dernier match de Kerr en WSL, l’attaquante étant pressentie pour un retour aux États-Unis alors que son contrat londonien touche à sa fin.

Leicester, battu 7-0 par Arsenal en milieu de semaine, sait déjà qu’il devra affronter Charlton, troisième de WSL 2, lors du barrage de relégation plus tard ce mois-ci. Un succès face aux Blues n’aurait rien changé à leur destin, mais une performance plus convaincante aurait sans doute boosté leur confiance à l’approche de l’échéance. Logiquement, les Foxes ont baissé les bras après ce coup du sort, puis leur moral s’est effondré sous les coups de boutoir de James, à laquelle elles n’ont rien pu opposer.

Évoluant avec la liberté qui la distingue depuis son retour de blessure au genou, James a multiplié les passes décisives pour prendre à revers la défense des Foxes. Puis, en six minutes seulement en première période, elle a inscrit deux bijoux qui ont scellé l’issue du match avant même la mi-temps.

Pour l’ouverture de son compteur personnel, elle a feinté sa marqueuse avant d’enrouler un tir parfait dans la lucarne depuis l’entrée de la surface. Son second but, d’une distance similaire, a pris la forme d’un coup franc délicat qui a effleuré la barre transversale avant de finir au fond des filets.

Leicester a tout de même pu tirer quelque chose de ce match, puisque Lucy Bronze a offert un but à Shannon O'Brien après avoir négligé de bien surveiller son environnement avant d'effectuer une mauvaise passe en retrait vers Livia Peng, préférée à Hannah Hampton dans les cages de Chelsea. Galvanisées par cette ouverture du score – leur troisième seulement en dix confrontations face aux cinq meilleurs clubs de WSL cette saison –, les Foxes ont défendu avec acharnement leur but durant le reste de la rencontre, tandis que Bompastor effectuait des remplacements en vue de la demi-finale de Coupe d’Angleterre des Blues contre Manchester City la semaine prochaine.

La victoire aurait pu être plus large si les Blues avaient réellement appuyé sur l’accélérateur, mais la gestion du groupe passait avant tout, le top 3 étant déjà assuré. Terminer deuxième reste l’objectif afin d’éviter les barrages de la Ligue des champions, mais après une défense de titre laborieuse, l’essentiel est acquis : le titre en Coupe de la Ligue et une place en demi-finale de la FA Cup.

GOAL note les joueuses de Chelsea au King Power Stadium...