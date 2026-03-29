Notes des joueuses de Chelsea face à Aston Villa : Sjoeke Nusken sauve l'honneur d'une Lucy Bronze en manque de réussite lors d'un match de WSL chaotique et haletant qui a vu sept buts marqués

Il restait moins de deux minutes à jouer lorsque les Villans, en déplacement, ont ouvert le score dans l'ouest de Londres. Une passe transversale mal ajustée de Bronze a été facilement interceptée par Chasity Grant, qui a poursuivi sa course dans la surface pour envoyer un centre à ras de terre qui a été repris au premier poteau.

Chelsea a pris le contrôle du match à partir de là et a mérité son égalisation à la 20e minute, lorsque Sjoeke Nusken a adressé une passe en profondeur à Kerr et que l'attaquante australienne a battu Ellie Roebuck, prise à contre-pied.

Les Blues ont pris l'avantage trois minutes plus tard : sur un corner court, la star de l'équipe nationale américaine Girma a dévié de justesse un centre tendu de James. La numéro 10 de Chelsea a inscrit son nom au tableau d'affichage quatre minutes plus tard en s'infiltrant depuis l'aile droite et en expédiant un tir à ras de terre du pied gauche au fond des filets depuis 25 mètres.

Loin de céder à la pression, Villa a saisi une bouée de sauvetage juste après la demi-heure de jeu lorsque Kirsty Hanson a sprinté derrière et au-delà de Bronze pour reprendre un centre venu de la droite. Hanson a ensuite égalisé à la 35e minute : une tête de Bronze a rebondi dans les airs et a été renvoyée vers l'attaquante écossaise, qui a expédié une volée puissante dans le coin inférieur du but.

Une décision d'hors-jeu très serrée a privé Kerr d'un penalty après la reprise, après qu'elle eut été fauchée par Roebuck – qui a ensuite quitté le terrain en larmes après s'être blessée –, tandis que Hanson a failli réussir son triplé en voyant son tir lointain s'écraser sur l'angle du poteau et de la barre transversale.

Chelsea, championne de la WSL depuis six saisons consécutives, a finalement franchi la ligne d'arrivée à huit minutes de la fin lorsque Kerr a habilement amorti le ballon dans la course de Nusken, qui a envoyé un tir précis dans la lucarne depuis l'entrée de la surface.

GOAL note les joueuses de Chelsea à Kingsmeadow...