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Chris Burton

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Notes des joueuses de Chelsea face à Aston Villa : Sjoeke Nusken sauve l'honneur d'une Lucy Bronze en manque de réussite lors d'un match de WSL chaotique et haletant qui a vu sept buts marqués

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Chelsea FC Women vs Aston Villa Women
WSL Série printemps
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Lucy Bronze a vécu un véritable cauchemar avec Chelsea lors de son match de WSL contre Aston Villa, mais la légendaire défenseuse des Lionesses a été sauvée par Sjoeke Nusken au cours d'un match haletant et chaotique qui a vu sept buts marqués et s'est soldé par un score de 4-3. Sam Kerr, Naomi Girma et Lauren James ont également trouvé le chemin des filets pour les Blues lors de cette rencontre mouvementée, grâce à laquelle leur défense du titre n'est pas encore officiellement terminée.

Il restait moins de deux minutes à jouer lorsque les Villans, en déplacement, ont ouvert le score dans l'ouest de Londres. Une passe transversale mal ajustée de Bronze a été facilement interceptée par Chasity Grant, qui a poursuivi sa course dans la surface pour envoyer un centre à ras de terre qui a été repris au premier poteau.

Chelsea a pris le contrôle du match à partir de là et a mérité son égalisation à la 20e minute, lorsque Sjoeke Nusken a adressé une passe en profondeur à Kerr et que l'attaquante australienne a battu Ellie Roebuck, prise à contre-pied.

Les Blues ont pris l'avantage trois minutes plus tard : sur un corner court, la star de l'équipe nationale américaine Girma a dévié de justesse un centre tendu de James. La numéro 10 de Chelsea a inscrit son nom au tableau d'affichage quatre minutes plus tard en s'infiltrant depuis l'aile droite et en expédiant un tir à ras de terre du pied gauche au fond des filets depuis 25 mètres.

Loin de céder à la pression, Villa a saisi une bouée de sauvetage juste après la demi-heure de jeu lorsque Kirsty Hanson a sprinté derrière et au-delà de Bronze pour reprendre un centre venu de la droite. Hanson a ensuite égalisé à la 35e minute : une tête de Bronze a rebondi dans les airs et a été renvoyée vers l'attaquante écossaise, qui a expédié une volée puissante dans le coin inférieur du but.

Une décision d'hors-jeu très serrée a privé Kerr d'un penalty après la reprise, après qu'elle eut été fauchée par Roebuck – qui a ensuite quitté le terrain en larmes après s'être blessée –, tandis que Hanson a failli réussir son triplé en voyant son tir lointain s'écraser sur l'angle du poteau et de la barre transversale.

Chelsea, championne de la WSL depuis six saisons consécutives, a finalement franchi la ligne d'arrivée à huit minutes de la fin lorsque Kerr a habilement amorti le ballon dans la course de Nusken, qui a envoyé un tir précis dans la lucarne depuis l'entrée de la surface.

GOAL note les joueuses de Chelsea à Kingsmeadow...

  • Veerle Buurman Chelsea Aston Villa WSL 2025-26Getty

    Gardien de but et défense

    Hannah Hampton (5/10) :

    Laidement exposée par ses coéquipières devant elle, l'internationale anglaise n'a pas pu faire grand-chose face aux tirs qui ont filé à toute vitesse devant elle.

    Ellie Carpenter (5/10) :

    Elle a fait de son mieux pour monter et effectuer des débordements sur le côté droit, mais n'a pas réussi à apporter une contribution décisive en attaque et s'est retrouvée hors de position en défense.

    Naomi Girma (4/10) :

    Chelsea semblait vulnérable à chaque fois qu'elle était mise sous pression, mais l'Américaine peut se réjouir d'avoir inscrit son premier but en WSL.

    Lucy Bronze (3/10) :

    A manqué de sang-froid tout au long du match malgré sa grande expérience ; ses passes mal ajustées, ses dégagements ratés et son mauvais placement ont largement contribué aux buts de Villa.

    Veerle Buurman (4/10)

    La plupart des occasions de Villa sont venues de leur côté droit, et l'arrière latérale néerlandaise de Chelsea a connu des moments difficiles, peinant à contenir sa compatriote Lynn Wilms, très active.

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  • Sjoeke Nusken Chelsea Aston Villa WSL 2025-26Getty

    Milieu de terrain

    Keira Walsh (5/10) :

    Capable de bien mieux, mais a fait de son mieux pour faire avancer Chelsea – a tiré un tir imprécis hors du terrain.

    Sjoeke Nusken (7/10) :

    Une véritable étincelle, avec une magnifique passe qui a permis à Kerr de s'échapper pour marquer le premier but des Blues, avant de conclure avec sang-froid pour assurer les trois points.

    Wieke Kaptein (4/10) :

    N'est jamais vraiment entrée dans le match, Chelsea étant incapable de prendre le contrôle du milieu de terrain, et a été remplacée en début de deuxième mi-temps.

  • Lauren James Chelsea Aston Villa WSL 2025-26Getty

    Attaque

    Alyssa Thompson (6/10) :

    Elle s'est montrée vive en début de match, l'ailière de l'équipe nationale américaine parvenant à prendre à revers la défense de Villa, mais elle s'est éteinte au fil de la rencontre tout en changeant régulièrement de côté avec James.

    Lauren James (8/10) :

    Une nouvelle fois la vedette du match pour Chelsea, elle a toujours semblé être celle qui allait faire la différence, ajoutant un but et une passe décisive à son impressionnant palmarès pour la saison 2025-2026.

    Sam Kerr (7/10) :

    Elle a inscrit son premier but en WSL depuis novembre et son troisième de la saison – grâce à une finition astucieuse qui a une nouvelle fois mis en évidence ce dont elle est capable lorsqu'elle est bien servie – et a offert le but de la victoire à Nusken.

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Erin Cuthbert (5/10) :

    Elle est entrée en jeu alors que les Blues tentaient de relancer le match après la pause, mais les locaux ont peiné pendant de longues périodes face à une résistance acharnée.

    Sandy Baltimore (5/10) :

    A délivré un centre dangereux depuis le côté gauche que Thompson, bien placée, aurait dû mieux exploiter, mais elle a manqué le cadre de la tête à six mètres du but.

    Niamh Charles (5/10) :

    De retour après une blessure, elle a reçu un accueil chaleureux de la part des supporters locaux. Elle espère apporter une contribution plus importante au cours des prochaines semaines.

    Lexi Potter (N/A) :

    A remplacé James dans les dernières secondes du temps additionnel.

    Sonia Bompastor (5/10) :

    Elle aura du mal à expliquer ce qui n'a pas fonctionné en défense pour Chelsea, mais tirera des enseignements positifs de l'esprit combatif dont a fait preuve son équipe.

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